AUCTION son zamanların en popüler altcoinlerinden biri oldu. Hızlı yükselişin ardından devasa düşüş geldi. Ayı piyasalarında alışık olunan bir durum ve bu düşüş çoğu kıdemli yatırımcı için pek şaşırtıcı değil. Peki kısa vadede AUCTION Token yatırımcıları fiyatın kaç dolara indiğini görebilir? Güncel görünüm bize ne anlatıyor?

AUCTION Neden Düştü?

Real-World Collectibles Marketplace duyurusuyla popüler altcoin için heyecan artmıştı. Yatırımcıların ayı piyasalarında ihtiyacı olan şey yükseliş için inandırıcı bir bahanedir. AUCTION bunu onlara verdi ve sermaye akışıyla birlikte heyecana kapanan yatırımcıları fiyatın katlanmasına yardımcı oldu. Yaklaşık 10 gün önce yapılan duyuruda ekip şunları yazmıştı.

“Bounce Real-World Collectibles Marketplace için hazır olun. Bounce‘ta marka mağazanızı oluşturun ve özelleştirilmiş somut ürünler satın. Bounce’ta NFT‘yi hem de gerçek dünyadaki nesneyi satın alın.”

Dün gelen anormal yükselişin kar satışlarıyla hızla tersine döneceği aslında büyük ölçüde belliydi.

AUCTION Grafik Yorum

Yükselişten önce 5 dolar seviyesinden alıcı bulan kripto para dün öğleden önce 17,8 dolara kadar yükseldi. Bu anormal fiyat hareketinin spekülatif olduğu zaten tahmin ediliyordu. Emir defterlerinde kuruyan likidite ve piyasadan çekilen market makerların bir sonucu da daha düşük maliyetle fiyatın hareket ettirilebiliyor oluşurdur. Birkaç milyon dolarlık alımla çoğu altcoinin Binance borsasındaki fiyatını çift haneli yüzdede yukarı itebilirsiniz. Bu yüzden sosyal medyadaki söylentiler ve gizemli açıklamalarla tetiklenen FOMO’lara karşı içinde bulunduğumuz dönemde çok daha dikkatli olunmalı.

Kazançlarının çoğunu geri veren AUCTION Token yatırımcıları şimdi 6,35 dolarlık destek alanını korumaya çalışıyor. Eğer fiyat tekrar 9,67 dolar üzerinde dört saatlik mum kapanışları yapabilirse 14,8 dolar bölgesi hedeflenebilir. Ancak BTC cephesindeki güncel görünüm, AUCTION Token satıcılarının eğilimi bize bir süre (en iyi ihtimalle) yatay seyrin 6 dolar bandında devam edebileceğini gösteriyor.

Azalan likidite, BbTC fiyatındaki negatiflik ve market maker eksikliği yatırımcıların önümüzdeki günlerde ani yükselişlere karşı riskini artırıyor. Stop bölgelerini iyi seçemeyenlerin kar hedefiyle çıktıkları yolda büyük kayıplar yaşadıklarını görebiliriz.