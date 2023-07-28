  • CoinTürk
  •   Bounce Token (AUCTION) Neden Düştü? Fiyat Hızla Çakıldı, Hedef Kaç Dolar?

Bounce Token (AUCTION) Neden Düştü? Fiyat Hızla Çakıldı, Hedef Kaç Dolar?

Özet

  • AUCTION fiyatı yükseldiği hızda düşüşe geçti.
  • 14 doları aşan token bugün yüzde 40'ın üstünde kayıpla 6 dolar bandına indi.
  • Kısa vadede 6,35 dolar desteği kayıpları sınırlandırabilir.
  • Piyasaya etkisi: Negatif
18:50
28 Temmuz 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar

AUCTION son zamanların en popüler altcoinlerinden biri oldu. Hızlı yükselişin ardından devasa düşüş geldi. Ayı piyasalarında alışık olunan bir durum ve bu düşüş çoğu kıdemli yatırımcı için pek şaşırtıcı değil. Peki kısa vadede AUCTION Token yatırımcıları fiyatın kaç dolara indiğini görebilir? Güncel görünüm bize ne anlatıyor?

AUCTION Neden Düştü?

Real-World Collectibles Marketplace duyurusuyla popüler altcoin için heyecan artmıştı. Yatırımcıların ayı piyasalarında ihtiyacı olan şey yükseliş için inandırıcı bir bahanedir. AUCTION bunu onlara verdi ve sermaye akışıyla birlikte heyecana kapanan yatırımcıları fiyatın katlanmasına yardımcı oldu. Yaklaşık 10 gün önce yapılan duyuruda ekip şunları yazmıştı.

“Bounce Real-World Collectibles Marketplace için hazır olun. Bounce‘ta marka mağazanızı oluşturun ve özelleştirilmiş somut ürünler satın. Bounce’ta NFT‘yi hem de gerçek dünyadaki nesneyi satın alın.”

Dün gelen anormal yükselişin kar satışlarıyla hızla tersine döneceği aslında büyük ölçüde belliydi.

AUCTION Grafik Yorum

Yükselişten önce 5 dolar seviyesinden alıcı bulan kripto para dün öğleden önce 17,8 dolara kadar yükseldi. Bu anormal fiyat hareketinin spekülatif olduğu zaten tahmin ediliyordu. Emir defterlerinde kuruyan likidite ve piyasadan çekilen market makerların bir sonucu da daha düşük maliyetle fiyatın hareket ettirilebiliyor oluşurdur. Birkaç milyon dolarlık alımla çoğu altcoinin Binance borsasındaki fiyatını çift haneli yüzdede yukarı itebilirsiniz. Bu yüzden sosyal medyadaki söylentiler ve gizemli açıklamalarla tetiklenen FOMO’lara karşı içinde bulunduğumuz dönemde çok daha dikkatli olunmalı.

Kazançlarının çoğunu geri veren AUCTION Token yatırımcıları şimdi 6,35 dolarlık destek alanını korumaya çalışıyor. Eğer fiyat tekrar 9,67 dolar üzerinde dört saatlik mum kapanışları yapabilirse 14,8 dolar bölgesi hedeflenebilir. Ancak BTC cephesindeki güncel görünüm, AUCTION Token satıcılarının eğilimi bize bir süre (en iyi ihtimalle) yatay seyrin 6 dolar bandında devam edebileceğini gösteriyor.

Azalan likidite, BbTC fiyatındaki negatiflik ve market maker eksikliği yatırımcıların önümüzdeki günlerde ani yükselişlere karşı riskini artırıyor. Stop bölgelerini iyi seçemeyenlerin kar hedefiyle çıktıkları yolda büyük kayıplar yaşadıklarını görebiliriz.

Haberlerimizi Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
Yayınlanan Bilimsel Araştırmaya Göre Haberlerin Bitcoin Fiyatı Üzerindeki Etkisi Büyük!
Yayınlanan Bilimsel Araştırmaya Göre Haberlerin Bitcoin Fiyatı Üzerindeki Etkisi Büyük!
USD Coin (USDC) Nedir?
USD Coin (USDC) Nedir?
Chainlink (LINK) Nedir?
Chainlink (LINK) Nedir?
Ethereum Name Service (ENS) Nedir?
Ethereum Name Service (ENS) Nedir?
BlackRock Nedir?
BlackRock Nedir?
ICO (Initial Coin Offering) Nedir?
ICO (Initial Coin Offering) Nedir?
Scam (Sahtekarlık) Nedir?
Scam (Sahtekarlık) Nedir?
Kriptopara Nasıl Saklanır?
Kriptopara Nasıl Saklanır?
İlgili Yazılar
Terra Luna Classic (LUNC) Sahnelere Veda Mı Edecek? Token’da Son Durum!
Terra Luna Classic (LUNC) Sahnelere Veda Mı Edecek? Token’da Son Durum!
Dogechain Nedir?
Dogechain Nedir?
Dikkat! Fiyatının Yarısından Fazlasını Kaybeden Altcoinde Umutlar Yeşerebilir!
Dikkat! Fiyatının Yarısından Fazlasını Kaybeden Altcoinde Umutlar Yeşerebilir!
9 Doları Hedefliyor! Alanındaki En İyi Altcoine Dikkat!
9 Doları Hedefliyor! Alanındaki En İyi Altcoine Dikkat!
Bildiğiniz Tüm Altcoinler’i Unutun! Yaklaşık 200x Yapan Bu Altcoin Yatırımcısını Zengin Etti!
Bildiğiniz Tüm Altcoinler’i Unutun! Yaklaşık 200x Yapan Bu Altcoin Yatırımcısını Zengin Etti!
Aman Dikkat! Dev Altcoin İçin “Çöküş”, XRP ve Bitcoin İçin “Düşüş” Uyarısı Geldi!
Aman Dikkat! Dev Altcoin İçin “Çöküş”, XRP ve Bitcoin İçin “Düşüş” Uyarısı Geldi!
OP Token Güçlü Sinyaller Gönderiyor! Ralli Ne Zaman?
OP Token Güçlü Sinyaller Gönderiyor! Ralli Ne Zaman?
Bu Altcoin 1’i 4 Yapabilir! Uzman “Yüzde 400 Yükselecek” Diyerek Paylaştı! İşte O Altcoin!
Bu Altcoin 1’i 4 Yapabilir! Uzman “Yüzde 400 Yükselecek” Diyerek Paylaştı! İşte O Altcoin!
Çok Okunanlar

PARTNERLERİMİZ
Blockchain Bilişim A.Ş. >> CoinTürk 2014-2023