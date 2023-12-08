Cardano (ADA)

430 Gün Sonra ADA Coin Roketleri Ateşledi Şimdi Kaç Dolar Olacak?

Özet

  • ADA Coin fiyatı 430 günlük direnci aşarak 0,5 doların üzerine çıktı.
  • Fiyat en son bu seviyeyi 2022 Eylül ayında görmüştü.
  • Eğer ralli devam ederse 0,7 ve 1 dolar hedefleri gerçekleşebilir.
  • Piyasa etkisi: Pozitif
Fatih Uçar
Fatih Uçar

Her zorluk desteğin de direncin de trend yönüne bağlı olarak kırıldığını kripto paralarda gördük. ADA Coin için durum farklı değildi. En büyük kripto paralar arasında sayılan Cardano (ADA) önemli bir direnç seviyesini aşarak güne çift haneli kazançla devam ediyor. Peki 0,5 doları aşan fiyat kaç dolara gidiyor?

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ADA Coin YorumADA Coin 1 Dolar Olur Mu?

ADA Coin Yorum

Fiyat uzun süre 0,3 dolar bölgesinde oyalandıktan sonra 0,4 dolara direncine dayanmıştı. ETH fiyatındaki kırılmanın ardından altcoinlerde artan risk iştahıyla birlikte ADA Coin fiyatı da güne çift haneli artışla devam ediyor. Popüler kripto para 0,5 doları aşarak resmen ben de buradayım dedi.

Sekiz haftadır yeşil mumlarla büyük kırılmaya hazırlanan altcoin nihayet Eylül 2022’den bu yana en iyi seviyesine ulaştı. 430 günlük yatay direnç alanından kurtulan altcoin artık özlenen günlerine geri dönüyor. Fiyat ve RSI artıyor bu da rallinin devamına işaret eder.

ADA Coin 1 Dolar Olur Mu?

Daha önce 1 dolar desteği kırılır mı derken şimdi 1 dolar heyecan verici bir hedefe dönüştü. Çünkü tarihin en zorlu ayı piyasalarından birinden yeni kurtulduk ve dibi değerlendirenler için 1 dolar seviyesi bile son derece tatmin edici bir kar alma bölgesi.

Günlük grafikteki okumalar yükselişin devamını destekliyor. Uzun vadeli hareketleri tahmin için Elliot dalga sayımı sık kullanılır. ADA Coin için günlük grafikteki Elliot dalga sayımı fiyatın beş dalgalı bir yukarı yönlü hareketin üçüncü dalgasında olduğunu göstermektedir.

Üçüncü dalgalar birçok kez ifade ettiğimiz üzere parabolik rallilerin görüldüğü evreyi temsil ediyor. Üçüncü dalganın birinci dalganın uzunluğunun 2,61 katı olması gerekir bu da 0,7 dolara doğru rallinin devam edebileceğini söylüyor.

0,7 dolar üzerindeki kapanışlar 1 dolar hedefinin gerçekleşmesini sağlayabilir ancak iki seviye arasında güçlü kar satışları görmemiz muhtemel. Yükseliş tahminine rağmen ADA Coin fiyatı 0,38 doların altında kapanışlar görürse 0,3 dolara doğru yeni bir kayıp serisinin başladığına şahitlik edebiliriz.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.

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Fatih Uçar
By Fatih Uçar
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Yıllar önce yeni teknolojilere merakım beni kripto paraların içine sürükledi. 2017 yılından bu yana hem yazar hem de yatırımcı olarak kriptoyla ilgileniyorum. OSINT, yazılım gibi alanlardaki merakımla kriptoyu birleştirdiğimde bu alan çok daha keyifli hale geldi. Bugüne kadar binlerce makaleye imza atmanın en güzel yanı her gün yeni şeyler öğrenmenin hazzıdır.
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