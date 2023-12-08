430 Gün Sonra ADA Coin Roketleri Ateşledi Şimdi Kaç Dolar Olacak?

Her zorluk desteğin de direncin de trend yönüne bağlı olarak kırıldığını kripto paralarda gördük. ADA Coin için durum farklı değildi. En büyük kripto paralar arasında sayılan Cardano (ADA) önemli bir direnç seviyesini aşarak güne çift haneli kazançla devam ediyor. Peki 0,5 doları aşan fiyat kaç dolara gidiyor?

ADA Coin Yorum

Fiyat uzun süre 0,3 dolar bölgesinde oyalandıktan sonra 0,4 dolara direncine dayanmıştı. ETH fiyatındaki kırılmanın ardından altcoinlerde artan risk iştahıyla birlikte ADA Coin fiyatı da güne çift haneli artışla devam ediyor. Popüler kripto para 0,5 doları aşarak resmen ben de buradayım dedi.

Sekiz haftadır yeşil mumlarla büyük kırılmaya hazırlanan altcoin nihayet Eylül 2022’den bu yana en iyi seviyesine ulaştı. 430 günlük yatay direnç alanından kurtulan altcoin artık özlenen günlerine geri dönüyor. Fiyat ve RSI artıyor bu da rallinin devamına işaret eder.

ADA Coin 1 Dolar Olur Mu?

Daha önce 1 dolar desteği kırılır mı derken şimdi 1 dolar heyecan verici bir hedefe dönüştü. Çünkü tarihin en zorlu ayı piyasalarından birinden yeni kurtulduk ve dibi değerlendirenler için 1 dolar seviyesi bile son derece tatmin edici bir kar alma bölgesi.

Günlük grafikteki okumalar yükselişin devamını destekliyor. Uzun vadeli hareketleri tahmin için Elliot dalga sayımı sık kullanılır. ADA Coin için günlük grafikteki Elliot dalga sayımı fiyatın beş dalgalı bir yukarı yönlü hareketin üçüncü dalgasında olduğunu göstermektedir.

Üçüncü dalgalar birçok kez ifade ettiğimiz üzere parabolik rallilerin görüldüğü evreyi temsil ediyor. Üçüncü dalganın birinci dalganın uzunluğunun 2,61 katı olması gerekir bu da 0,7 dolara doğru rallinin devam edebileceğini söylüyor.

0,7 dolar üzerindeki kapanışlar 1 dolar hedefinin gerçekleşmesini sağlayabilir ancak iki seviye arasında güçlü kar satışları görmemiz muhtemel. Yükseliş tahminine rağmen ADA Coin fiyatı 0,38 doların altında kapanışlar görürse 0,3 dolara doğru yeni bir kayıp serisinin başladığına şahitlik edebiliriz.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.