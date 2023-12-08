Jito Token Son 24 Saatte Yüzde 45 Yükseldi: 1.1 Milyar Dolarlık İşlem Hacmi Gerçekleşti

Son dönemde yaşanan yükseliş ivmesi ile birlikte birçok yatırımcının dikkatini çeken Solana, blockchain ağında da önemli gelişmelere fayda sağlıyor. Solana ekosisteminde hem NFT koleksiyonlarında yaşanan yükseliş hem de airdrop etkinlikleri bu ağ kullanıcılarını mutlu etmeye devam ediyor. Buna göre 7 Aralık’ta piyasaya sürülen Solana tabanlı likit stake protokolü Jito’nun yönetişim token’ı lansmanın ardından 24 saatte 1,1 milyar dolarlık işlem hacmini aştı.

Jito Token Yüzde 45’lik Bir Artış Yaşadı

Jito Protocol ekibi geçtiğimiz hafta airdrop duyurusunun ardından 7 Aralık’ta Jito token’ını piyasaya sürdü ve airdrop etkinliğinden hak kazanan topluluk üyelerine token dağıtımını gerçekleştirdi. Bu adım ile Jito Protocol’de merkezi olmayan yönetişim imkanı da mümkün kılınmış oldu.

Piyasaya sürülmesinden kısa bir süre sonra JTO 2 dolar civarında işlem görmeye başladı ve ilk lansman saatinden itibaren token fiyatı yaklaşık %45 oranında arttı. CoinGecko’ya göre token şu anda 2,9 dolar seviyesinden işlem görüyor ve bu durum da 2,9 milyar dolarlık bir piyasa piyasa değerine dönüşüyor.

Toplam Jito token arzı tokenomics’e göre 1 milyar ile sınırlandırıldı ve şu anda sadece 115 milyon token dolaşımda. Bu token’lardan 80 milyonu erken kullanıcılara yönelik gerçekleştirilen topluluk airdrop etkinliğinin yanı sıra doğrulayıcılar ve diğer protokole katkıda bulunanlar için ayrı kriterler üzerine ayrılmıştır.

14.000 Dolar Değerinde Airdrop

Protokol ile etkileşime giren ve herhangi bir miktarda SOL yatıran yaklaşık 9.800 platform kullanıcısı raporlama sırasında yaklaşık 14.000 dolar değerinde olan minimum 4.941 JTO token almaya hak kazandı. Jito ekibi kullanıcıların Solana’nın yerel kripto para birimi olan SOL’u stake sürecindeki katılımcılar için bir kanıt token’ı olarak hizmet veren türev JitoSOL karşılığında yatırmalarına olanak tanıyor.

Yazının yazıldığı sırada Solana ekosisteminin en büyük stake protokolü olan Jito Protocol’de yaklaşık 460 milyon dolara değerinde olan 6,4 milyondan fazla SOL kilitlenmiş durumda. Jito’nun arkasındaki çekirdek geliştirici olan Jito Labs, Solana blockchain ağı için büyük bir istemci yazılımı da işletiyor.