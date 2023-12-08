Cardano (ADA) İçin Yapay Zeka Kararını Verdi! Ocak Ayında Bakın ADA Hangi Seviyede İşlem Görecek!

OpenAI tarafından ChatGPT’nin ortaya çıkarılmasıyla başlayan yapay zeka (AI) ilgisi henüz güncelliğini korurken, kripto paraları analiz edebildiğini ispatlamış olan Google Bard da dahil olmak üzere diğer büyük isimler de yatırımlarına devam ediyor.

Kripto paralarda sektöründeki varlıkların çoğunun nihayet daha güçlü bir yükseliş rallisi yapmasıyla birlikte, Cardano da bir istisna değil ve tüm grafiklerinde önemli artışlar kaydetti. Bunu göz önünde bulunduran Finbold, 2024’ün başında bu varlığın olası fiyatı hakkında bilgi almak için Bard’a danıştı.

Bard’ın Cardano Tahmini

Sohbet tabanlı yapay zeka tarafından yapılan incelemeye göre, 2024 yılı başı için ADA konusunda geniş bir aralığı işaret eden 0,4242 dolar (Binance Research tahminine göre) ile 0,90 dolar (Cardano’nun bilgilendirici kanalı Cardano 360 tahminine göre) arasında bir seviye işaret edildi.

Google Bard, bu tahminlere ulaşmak için Binance Research ve bir kaç analistin tahminlerini baz almış görünüyor. Binance Research’e göre Cardano’nun ortalama fiyatını 2024’te 0,4242 dolar ile 0,5344 dolar arasında olmak üzere 0,4767 dolar seviyesinde tahmin edilmiştir ve Bard da bunu soruya karşılık olarak paylaşıyor.

Bunun yanı sıra Bard tarafından bir de CoinMarketCap verisi paylaşıldı. Bu veriye göre 2024 yılında minimum fiyat 0,43 dolar ve maksimum fiyat ise 0,61 dolar olmak üzere ortalama 0,515 dolarlık fiyat öngörüsü Bulunuyordu.

Son olarak, Cardano 360’a göre ise 2024 yılında fiyat beklentisi minimum 0,55 dolar ve maksimum 0,90 dolar olarak hesaplanmış olup ortalama 0,70 dolar fiyat beklentisi bulunmaktadır.

Son olarak Bard, Eylül 2022’deki Vasil hard fork’u ile başlayan Cardano ağının geliştirme çabaları ve kurucu ortak Charles Hoskinson tarafından yönetilen Input-Output Global (IOG) ekibinin sürekli çalışmaları hakkında da olumlu yorumlar yaptı.

Cardano Fiyat Analizi

Cardano şu anda 0,4953 dolar fiyat seviyesinde işlem görüyor ve son 24 saatte %13,07’lik güçlü bir yükseliş yaşadı. Yedi günlük süreçte %29,30’luk kazanç yaşayan altcoin’de ve 8 Aralık’taki en son verilere göre aylık grafikte ise %39,84’lük yükseliş yaşandı.

Genel olarak, Cardano (ADA) özellikle kripto uzmanı Ali Martinez’in “2018-2020 fiyat hareketlerini yansıttığını” ve “Aralık ayı sonunda 0,75 dolara kadar potansiyel bir ralli” için hazırlıklar yaptığını belirttiği son fiyat hareketleri göz önüne alındığında, Google Bard tarafından ortaya koyulan yükseliş tahminini karşılama kapasitesine sahip olabilir. Bunun yanı sıra, kripto piyasasın yaşanmış olan şaşırtıcı dönüşlerle de biliniyor.