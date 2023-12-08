Cardano (ADA)

Cardano (ADA) İçin Yapay Zeka Kararını Verdi! Ocak Ayında Bakın ADA Hangi Seviyede İşlem Görecek!

Özet

  • 2024 yılında ADA'nın fiyatı 0,4242 dolar ve 0,90 dolar arasında olabilir.
  • Cardano son zamanlarda güçlü bir yükseliş yaşadı ve ralli beklentileri var.
  • Google Bard, Cardano'nun geliştirme çabalarını olumlu buluyor.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Alican Ülker
Alican Ülker

OpenAI tarafından ChatGPT’nin ortaya çıkarılmasıyla başlayan yapay zeka (AI) ilgisi henüz güncelliğini korurken, kripto paraları analiz edebildiğini ispatlamış olan Google Bard da dahil olmak üzere diğer büyük isimler de yatırımlarına devam ediyor.

Alt Başlıklar
Bard’ın Cardano TahminiCardano Fiyat Analizi

Kripto paralarda sektöründeki varlıkların çoğunun nihayet daha güçlü bir yükseliş rallisi yapmasıyla birlikte, Cardano da bir istisna değil ve tüm grafiklerinde önemli artışlar kaydetti. Bunu göz önünde bulunduran Finbold, 2024’ün başında bu varlığın olası fiyatı hakkında bilgi almak için Bard’a danıştı.

Bard’ın Cardano Tahmini

Sohbet tabanlı yapay zeka tarafından yapılan incelemeye göre, 2024 yılı başı için ADA konusunda geniş bir aralığı işaret eden 0,4242 dolar (Binance Research tahminine göre) ile 0,90 dolar (Cardano’nun bilgilendirici kanalı Cardano 360 tahminine göre) arasında bir seviye işaret edildi.

Google Bard, bu tahminlere ulaşmak için Binance Research ve bir kaç analistin tahminlerini baz almış görünüyor. Binance Research’e göre Cardano’nun ortalama fiyatını 2024’te 0,4242 dolar ile 0,5344 dolar arasında olmak üzere 0,4767 dolar seviyesinde tahmin edilmiştir ve Bard da bunu soruya karşılık olarak paylaşıyor.

Bunun yanı sıra Bard tarafından bir de CoinMarketCap verisi paylaşıldı. Bu veriye göre 2024 yılında minimum fiyat 0,43 dolar ve maksimum fiyat ise 0,61 dolar olmak üzere ortalama 0,515 dolarlık fiyat öngörüsü Bulunuyordu.

Son olarak, Cardano 360’a göre ise 2024 yılında fiyat beklentisi minimum 0,55 dolar ve maksimum 0,90 dolar olarak hesaplanmış olup ortalama 0,70 dolar fiyat beklentisi bulunmaktadır.

Son olarak Bard, Eylül 2022’deki Vasil hard fork’u ile başlayan Cardano ağının geliştirme çabaları ve kurucu ortak Charles Hoskinson tarafından yönetilen Input-Output Global (IOG) ekibinin sürekli çalışmaları hakkında da olumlu yorumlar yaptı.

Cardano Fiyat Analizi

Cardano şu anda 0,4953 dolar fiyat seviyesinde işlem görüyor ve son 24 saatte %13,07’lik güçlü bir yükseliş yaşadı. Yedi günlük süreçte %29,30’luk kazanç yaşayan altcoin’de ve 8 Aralık’taki en son verilere göre aylık grafikte ise %39,84’lük yükseliş yaşandı.

Genel olarak, Cardano (ADA) özellikle kripto uzmanı Ali Martinez’in “2018-2020 fiyat hareketlerini yansıttığını” ve “Aralık ayı sonunda 0,75 dolara kadar potansiyel bir ralli” için hazırlıklar yaptığını belirttiği son fiyat hareketleri göz önüne alındığında, Google Bard tarafından ortaya koyulan yükseliş tahminini karşılama kapasitesine sahip olabilir. Bunun yanı sıra, kripto piyasasın yaşanmış olan şaşırtıcı dönüşlerle de biliniyor.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısı ile risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.

Bu haberler ilginizi çekebilir

430 Gün Sonra ADA Coin Roketleri Ateşledi Şimdi Kaç Dolar Olacak?

Şimdi Onun Zamanı Mı? Bitcoin ve Altcoin’ler Dururken Yüzde 10 Yükseldi! Altcoin’in Boğaları Piyasaya Meydan Okuyor!

Veriler Bu Altcoin’de Yükselişe İşaret Ediyor! Fiyatı Hızla Parlayabilir!

En Büyük 10 Kriptodan Biri İçin Önemli Oylama

6’da 6 Oldu! İlk 10 Kripto Para Arasında, Peki Fiyat Katlanacak Mı?

Bu Haberi Paylaş
Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Alican Ülker
By Alican Ülker
Çağ Üniversitesi Uluslararası İşletmecilik mezunu olan Alican, otomasyon alanındaki 6 yıllık gelişimi sonrası 2020 yılında kripto paralara yönelmiş ve ardından NFT projelerinde görev almıştır. Çevrimiçi kripto medyacılığı alanında çalışmalarını CoinTürk'te sürdürmektedir.
Bir Önceki Yazı Jito Token Son 24 Saatte Yüzde 45 Yükseldi: 1.1 Milyar Dolarlık İşlem Hacmi Gerçekleşti
Yorum Yazın

Bir yanıt yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

BİZİ TAKİP EDİN

Son Haberler

Jito Token Son 24 Saatte Yüzde 45 Yükseldi: 1.1 Milyar Dolarlık İşlem Hacmi Gerçekleşti
ALTCOIN
430 Gün Sonra ADA Coin Roketleri Ateşledi Şimdi Kaç Dolar Olacak?
Cardano (ADA)
Bitcoin Kritik Seviyede! Satmak Mı Almak Mı? Analist Yorumu
BITCOIN (BTC)
Worldcoin Cephesinde Sular Durulmuyor: Projenin Geliştiricisi Token Satışına Yönelik Süreci Başlattı
ALTCOIN
Lost your password?