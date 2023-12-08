RIPPLE (XRP)

XRP Coin Fiyatı 8-15 Aralık Tahminleri, Güncel Uzman Analist Yorumları

Özet

  • XRP Coin fiyatı uzun süredir yatay aralıkta işlem görüyor.
  • BTC ve altcoinlerdeki toparlanmanın desteğiyle 0,64 dolara tırmansa da bu bölgeyi henüz aşamadı.
  • 0,65 dolar üzeri kapanışlarda 0,74 dolar hedeflenebilir.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Fatih Uçar
Fatih Uçar

Bitcoin fiyatı kısa süre önce gelen olumsuz ABD verilerinin ardından bir miktar sarsılsa da güçlü kalmaya devam ediyor. İstihdam verileri güçlü geldi ve Fed’in önümüzdeki ay piyasaları korkutacak açıklamalar yapabilmesinin de önü açıldı. Önümüzdeki yıl için hedeflenen maksimum faiz indirimi aşağı çekilebilir.

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XRP Coin Fiyat TahminleriXRP Coin Fiyat Yorumu

XRP Coin Fiyat Tahminleri

Temmuz ayındaki zaferin ardından XRP Coin ara temyiz endişesiyle düştü. 0,93 doları aşan zirveyle yatay alana sıkışan fiyat kısa vadede davaya dair yeni gelişmeler görmeyeceğimiz için sakin kalmaya devam ediyor. Kasım ayındaki tepe ve üst fitil sahte BlackRock ETF başvurusuyla bağlantılı ve kar satışları onu düşük seviyelere hapsetti.

Altcoinlerin çoğu bugün çift haneli artışlar yaşarken XRP Coin fiyat 0,65 dolardaki arz bölgesini aşmak için çabalıyor. Peki popüler kripto para analistleri 8-15 Aralık arasında yani kısa vadeli rotada XRP Coin için ne tahminlerde bulunuyor.

Cryptoes_ta isimli analist grafikteki mevcut görünümün büyük yükselişler öncesinde görülen kurulumlara benzediğini söyleyerek hızlı toparlanma umudunu açıkladı. Lord XRP isimli analistse önemli bir artışa yol açması beklenen bir fincan kulp modeline dikkat çekti ve yükseliş bekleyenler arasında yerini aldı.

Son olarak Amonbuy isimli analist yükselişin başladığını söyledi. Hatta uzun vadede XRP Coin fiyatının 6 doları aşabileceğini de söyledi. Eğer 600 milyar dolarlık piyasa değerine ulaşabilirse neden olmasın? Ancak daha önce de bu konuyu uzun uzadıya ele aldık ve uçuk hedefler olduğundan bahsettik.

XRP Coin Fiyat Yorumu

Günlük grafik, haftalık zaman dilimiyle aynı hizaya gelerek karışık bir okuma sunuyor. Fiyat 13 Kasım tarihinde 0,74 dolardan haber akışı etkisinde ret yedi. Bundan sonra 0,55 dolar sınırına kadar geriledi ve önemli destek seviyesini test etti.

RSI günlük grafikte toparlanmanın devam edebileceğini söylüyor. Eğer 0,65 dolarlık arz bölgesi üzerinde kapanışlar görebilirsek önümüzdeki 7 gün içinde 0,74 dolar alanı yeniden test edilebilir.

Diğer taraftan 0,55 dolarlık desteğe geri çekilme ve altında kapanışlar tüm kısa ve orta vadeli iyimserliği baltalayacak güçte bir hareket olacak. Bu senaryoda XRP Coin için 0,42 dolara kadar aşırı satışlar muhtemel.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.

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Fatih Uçar
By Fatih Uçar
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Yıllar önce yeni teknolojilere merakım beni kripto paraların içine sürükledi. 2017 yılından bu yana hem yazar hem de yatırımcı olarak kriptoyla ilgileniyorum. OSINT, yazılım gibi alanlardaki merakımla kriptoyu birleştirdiğimde bu alan çok daha keyifli hale geldi. Bugüne kadar binlerce makaleye imza atmanın en güzel yanı her gün yeni şeyler öğrenmenin hazzıdır.
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