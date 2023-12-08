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Kripto Piyasasında Yaşanan Yükseliş NFT Piyasasına Yansıdı: İşte Dikkat Çeken Veriler

Özet

  • Blockchain veri analiz firması DappRadar, NFT piyasasına yönelik bir rapor paylaştı.
  • Buna göre NFT piyasasında Kasım ayında işlem hacmi 1 milyar dolara yaklaştı.
  • NFT piyasasında ise blockchain oyun projeleri dikkat çekmeye devam ediyor.
  • Piyasa etkisi: Pozitif
Alperen Turgan
Alperen Turgan

Merkezi olmayan blockchain veri analiz platformu DappRadar tarafından yayınlanan verilere göre Bitcoin önderliğinde başlayan kripto piyasasındaki yükselişe NFT sektörü de uyum sağladı. Platform verilerine göre Kasım ayında NFT piyasasında işlem hacmi 1 milyar dolara yaklaştı ve bununla birlikte yatırımcılar kripto piyasasında yaşanan yükselişin ardından NFT piyasasına da katılmaya başladı.

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Yükseliş NFT Piyasasında Devam EdiyorNFT Piyasasında Gözler Oyun Projelerine Çevrildi

Yükseliş NFT Piyasasında Devam Ediyor

DappRadar tarafından paylaşılan raporda NFT piyasasının üst üste ikinci ay boyunca yukarı yönlü ivmesini koruduğuna dikkat çekildi. İşlem hacmi Kasım ayında %125 oranında artarak NFT trade işlemlerinde daha önce yaşanan gerilemelere kıyasla kullanıcı tutumunda ciddi bir değişim olduğu gözlemlendi.

Bir başka blockchain analiz firması Nansen ise 6 Kasım’da NFT satış hacimlerinin Ekim ayında haftalık bazda artış göstermeye devam ettiğini açıkladı. NFT satışları 9 Ekim’de sona eren haftada 56 milyon dolardan 5 Kasım’da sona eren haftada 129 milyon dolara yükselerek istikrarlı bir artış gösterdi.

Web3 sektöründe çalışan yöneticiler bu yükseliş eğiliminin önümüzdeki aylarda da devam edebileceğine inanıyor. SuperRare kurucu ortağı Jonathan Perkins 14 Kasım’da yaptığı açıklamada ayı piyasası sürecinde en kötü dönemin geride kaldığını ve piyasada işlerin tersine dönmeye başladığını açıkladı.

NFT Piyasasında Gözler Oyun Projelerine Çevrildi

İşlem hacminde yaşanan yükselişin yanı sıra NFT işlemlerinin ortalama değeri de %114 artarak Kasım ayında 126 dolardan 270 dolara yükseldi. Raporda ayrıca blockchain oyun alanında günlük benzersiz aktif cüzdan (UAW) sayısının arttığı da belirtildi.

DappRadar’a göre zincir içi oyun UAW verisinde %14’lük bir artış yaşandı ve merkezi olmayan uygulamalar sektöründe %34’lük bir pazar hakimiyetine sahip oldu. DappRadar, sektörün merkezi olmayan ekosisteme yönelik temel bir sütun olmaya devam ettiğini açıkladı.

NFT piyasasında yıl boyunca görülen düşüş havasına rağmen blockchain oyun projeleri 2023 yılının başından Ekim ayına kadar 2,3 milyar dolarlık yatırım almayı başardı. DappRadar tarafından daha önce paylaşılan bir rapor, kripto piyasasında token fiyatlarının zirvelerine kıyasla daha düşük olmasına rağmen yalnızca 2023’ün üçüncü çeyreğinde blockchain oyunlarının 600 milyon dolar yatırım aldığına dikkat çekmişti.

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Alperen Turgan
By Alperen Turgan
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Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Mezunu, İçerik Editörü
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