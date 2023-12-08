Sıcak Gelişme: SEC Sinyali Şimdi Verdi, Kriptoda Heyecan Üst Düzeyde

Kripto para yatırımcılarının kısa ve orta vadeli fiyat performansı konusunda iyimser olmak için çok fazla nedeni var. Bunlara bir yenisini daha ekleyelim mi? Birkaç dakika önce X hesabımızdan duyurduğumuz detay Bloomberg ETF analisti Eric’in dikkatini çekti ve bizi 2021 sonuna götürdü.

Spot Bitcoin ETF Onayı

SEC’in eğitimi birimi birkaç dakika önce sosyal medya hesabından kriptonun risklerine odaklanan bir makale paylaştı. Peki bunda ne var? Detay şu ki makale 2023 başında yayınlanmıştı ve SEC bunu onaya dair inanç böylesine güçlüyken bugün paylaşıyor. Eğitim birimi kripto paraların yüksek volatilite, dolandırıcılık gibi riskler içerdiğini söyleyen makalesini neden şimdi yayınlıyor?

Bloomberg ETF analistlerinden Eric dakikalar önce bu tarz uyarı paylaşımlarının BITO isimli vadeli Bitcoin ETF onayından önce de yapıldığını yazdı. Yani SEC spot Bitcoin ETF onayını vermek üzereyken geçmişte yaptığı paylaşımları tekrar ederek büyük sinyali vermiş olabilir.

Eric ve diğer Bloomberg ETF analistleri 10 Ocak tarihine kadar SEC’in spot Bitcoin ETF onayını yüzde 90 ihtimalle vereceğini söylüyor. Haftalardır çok sayıda ETF dosya güncellemesi duyurusu paylaştık. Bunlarda SEC’in potansiyel ihraççılarla güçlü iletişiminin devamını gösteriyor. Eğer iletişim güçlendiyse, SEC Başkanı negatif yaklaşımı bir kenara koyduğunu söylüyorsa, Senatörler onay için baskı yapmaya başladıysa olacakları tahmin etmek için kahin olmaya gerek yok.

Analistlere göre çok yakında büyük ihtimalle ETF onayı resmen verilecek ve kriptoya kurumsal talebin kapıları aralanacak. Veya belki de kimsenin aklına getirmek istemediği o yüzde 10’luk ihtimalin gerçekleştiğinin kriptonun büyük bir yıkım yaşadığını göreceğiz? Geleceğe dair bir konuda yüzde 100’den bahsedebilmek için geleceği görebilmek gerekiyor, yatırımcılar her ihtimale hazırlıklı olmalı.