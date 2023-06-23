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Binance Borsasından SEC Davası Sonrası Nokta Hamle!

Özet

  • Binance borsası bir süredir SEC'nin açtığı davada etkin bir mücadele için hukuk ekibini güçlendiriyor.
  • Binance, son olarak ABD Adalet Bakanlığı savcısı M. Kendall Day'i avukatı olarak görevlendirdi.
  • Day, Binance'in SEC karşısındaki mücadelesinde önemli bir rol üstlenecek.
  • Piyasaya etkisi: Pozitif
11:30
23 Haziran 2023
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 2 Dakika

Bloomberg’in haberine göre ürettiği hacim ile dünyanın en büyük kripto para borsası olan Binance, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nun (SEC) açtığı davada yasal temsilcisi olarak hizmet vermesi için ABD Adalet Bakanlığı’nın eski beyaz yakalı savcısı M. Kendall Day‘i görevlendirdi.

Davada Binance’ı Eski ABD Adalet Bakanlığı Savıcısı Savunacak

M. Kendall Day, SEC‘in açtığı davada Binance’in avukatı olarak görev yapacak. Halen Gibson Dunn & Crutcher’ın Washington DC ofisinde şirket ortağı olan Day, Gibson Dunn web sitesindeki biyografisine göre geçmişte 15 yıl boyunca ABD Adalet Bakanlığı Ceza Dairesi’nde başsavcı yardımcısı vekili olarak görev yaptı.

Chris Lazzaro – FreedomFilmLLC.com

Day, ABD Adalet Bakanlığı‘ndaki görev süresi boyunca Kara Para Aklama ve Varlık Kurtarma Bölümü’nün şefliği görevini üstlenirken, bölümün kara para aklama karşıtı girişimlerinin ülke çapındaki denetimini yaptı. Bu görev kara para aklama suçlamalarını, ertelenmiş kovuşturma anlaşmalarını ve finans kurumlarını kapsayan kovuşturmaya yer olmadığı anlaşmalarını ele almayı kapsıyordu.

Binance ve Binance.US, SEC‘in açtığı dava sonrası hukuk ekibini güçlendirmeye başlamış, ayrıca SEC’in eski icra eş direktörü olan George Canellos’u da işe almıştı.

Binance, SEC Karşısındaki Mücadelesi

SEC, ayın başında Binance, CEO’su Changpeng Zhao (CZ) ve Binance’in ABD kolu Binance.US hakkında suç duyurusunda bulunarak müşteri fonlarını yanlış kullanmak, yatırımcılara ve düzenleyicilere yanıltıcı bilgi vermek ve menkul kıymetler yasalarını ihlal etmekle suçladı. SEC ayrıca ABD’li müşterilerin sahip olduğu kripto paraların iade edilmesini talep etti.

Binance.US, son olarak SEC ile Binance yetkililerinin müşteri fonlarına erişimini kısıtlayacak bir anlaşma yaparken, ABD’li düzenleyicinin kripto para piyasasında neden olduğu karmaşanın önüne geçmek ve kripto para borsasının itibarını korumak amacıyla kamupyuna belirli açıklamalar yapmasının kısıtlanmasını talep etti.

Dünyanın en büyük kripto para borsası şu anda Adalet Bakanlığı da dahil olmak üzere çeşitli ABD kurumlarınca soruşturuluyor.

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