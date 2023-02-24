Dikkat çeken yapay zeka token'ları arasından bir tanesi sıyrılarak resmen piyasaya meydan okudu. Tüm piyasa düşerken o yükselmeye hala devam ediyor.

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Kripto para piyasası bu yılın başından beri önemli bir canlanmaya tanık oluyor. Birçok kripto para birimi, bazıları tüm zamanların en yüksek seviyelerine ulaştığı için manşetlerin bir parçası oldu. SingularityNET (AGIX) de bu yükselen kripto paralar arasında yer alıyor ancak bugün gündemde olmasının nedeni farklı. Bir zincir içi analiz platformu olan Lookonchain, 24 Şubat’ta AGIX’in ilk sahiplerinden birinin token’ların önemli bir kısmını Binance’e kaydırdığını bildirdi.

Milyonlarca SingularityNET (AGIX) Taşındı

Analize göre, balina en büyük kripto para borsası Binance’e 11,8 milyon $AGIX (4,8 milyon dolar değerinde) transfer etti. Lookonchain, elde edilen verilere göre kripto paraya çok erken dönemde sahip olan bu cüzdanın 19 Ocak – 18 Mart 2018 tarihleri arasında EtherDelta’dan 4,4 milyon $AGI çektiğini ve 19 ay boyunca (23 Ekim 2018’den 07 Nisan 2020’ye kadar) Binance üzerinden yaklaşık 12,4 milyon token satın aldığını belirtti.

Ardından Mayıs 2021’de, projenin arkasındaki ekip SingularityNET AGI tokeninin $AGIX’e hard fork’landığını duyurdu. O dönemde, birçok kripto borsası AGI’nin AGIX’e geçişi için destek verdi. Yine bu cüzdanın sahibi, sadece 14 yeni adres üzerinden yeniden stake etmek için 17.26 Milyon token satın aldı etti. Şimdi, nihayet, balina bir hamle yaptı ve stake edilmiş olan $AGIX’in bir kısmını talep etti ve bugün satması muhtemel bir şekilde Binance’e transfer oldu.

AGIX Token Fiyatı Ne Olacak?

Son 24 saat içinde SingularityNET (AGIX) fiyatındaki %6,87’lik artış, yapay zeka tabanlı coin’lere olan yaygın ilgiden faydalandığını gösteriyor. Bir ay içinde %151,32 artış gösteren SingularityNET (AGIX), şu ana kadar en iyi performans gösteren yapay zeka tabanlı token oldu.

24 Şubat’ta SingularityNET (AGIX) token fiyatı 0,4323 dolara sıçrayarak son bir saat içinde %4,03 değer kazandı. Tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 1,86 dolardan bu yana, AI coin %69,03 oranında düştü. SingularityNET’in (AGIX) mevcut fiyatının yakın gelecekte 0,50 dolara kadar yükselebileceği tahmin ediliyor.

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