Al / Sat
Play to Earn Oyunlar Metaverse NFT Web3


  • CoinTürk
  •   Tüm Yapay Zeka Coin’lerini Unutun! Bu Altcoin Tam Yüzde 151 Arttı! Peki Onu Bekleyen Büyük Tehlike Ne?

Tüm Yapay Zeka Coin’lerini Unutun! Bu Altcoin Tam Yüzde 151 Arttı! Peki Onu Bekleyen Büyük Tehlike Ne?

Dikkat çeken yapay zeka token'ları arasından bir tanesi sıyrılarak resmen piyasaya meydan okudu. Tüm piyasa düşerken o yükselmeye hala devam ediyor.
21:30
24 Şubat 2023
Alican Ülker Yazar: Alican Ülker
Okuma Süresi: 2 Dakika

Kripto para piyasası bu yılın başından beri önemli bir canlanmaya tanık oluyor. Birçok kripto para birimi, bazıları tüm zamanların en yüksek seviyelerine ulaştığı için manşetlerin bir parçası oldu. SingularityNET (AGIX) de bu yükselen kripto paralar arasında yer alıyor ancak bugün gündemde olmasının nedeni farklı. Bir zincir içi analiz platformu olan Lookonchain, 24 Şubat’ta AGIX’in ilk sahiplerinden birinin token’ların önemli bir kısmını Binance’e kaydırdığını bildirdi.

Milyonlarca SingularityNET (AGIX) Taşındı

Analize göre, balina en büyük kripto para borsası Binance’e 11,8 milyon $AGIX (4,8 milyon dolar değerinde) transfer etti. Lookonchain, elde edilen verilere göre kripto paraya çok erken dönemde sahip olan bu cüzdanın 19 Ocak – 18 Mart 2018 tarihleri arasında EtherDelta’dan 4,4 milyon $AGI çektiğini ve 19 ay boyunca (23 Ekim 2018’den 07 Nisan 2020’ye kadar) Binance üzerinden yaklaşık 12,4 milyon token satın aldığını belirtti.

Ardından Mayıs 2021’de, projenin arkasındaki ekip SingularityNET AGI tokeninin $AGIX’e hard fork’landığını duyurdu. O dönemde, birçok kripto borsası AGI’nin AGIX’e geçişi için destek verdi. Yine bu cüzdanın sahibi, sadece 14 yeni adres üzerinden yeniden stake etmek için 17.26 Milyon token satın aldı etti. Şimdi, nihayet, balina bir hamle yaptı ve stake edilmiş olan $AGIX’in bir kısmını talep etti ve bugün satması muhtemel bir şekilde Binance’e transfer oldu.

AGIX Token Fiyatı Ne Olacak?

Son 24 saat içinde SingularityNET (AGIX) fiyatındaki %6,87’lik artış, yapay zeka tabanlı coin’lere olan yaygın ilgiden faydalandığını gösteriyor. Bir ay içinde %151,32 artış gösteren SingularityNET (AGIX), şu ana kadar en iyi performans gösteren yapay zeka tabanlı token oldu.

24 Şubat’ta SingularityNET (AGIX) token fiyatı 0,4323 dolara sıçrayarak son bir saat içinde %4,03 değer kazandı. Tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 1,86 dolardan bu yana, AI coin %69,03 oranında düştü. SingularityNET’in (AGIX) mevcut fiyatının yakın gelecekte 0,50 dolara kadar yükselebileceği tahmin ediliyor.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısı ile risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.

Haberlerimizi Telegram kanalımızdan, Instagram, Facebook, Twitter hesaplarımızdan ve Youtube kanalımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
Geleceği Keşfetmek: En İyi AI ve Big Data Altcoin’leri
Geleceği Keşfetmek: En İyi AI ve Big Data Altcoin’leri
Bitcoin Halving Nedir? 5 Başlıkta Bitcoin Yarılanması!
Bitcoin Halving Nedir? 5 Başlıkta Bitcoin Yarılanması!
Kripto Para Yatırımcılarını Hedefleyen Sosyal Mühendislik Saldırı Yöntemleri!
Kripto Para Yatırımcılarını Hedefleyen Sosyal Mühendislik Saldırı Yöntemleri!
Stagflasyon Nedir, Olursa Ne Olur? Stagflasyon Döneminde Bitcoin ve Altcoin’ler
Stagflasyon Nedir, Olursa Ne Olur? Stagflasyon Döneminde Bitcoin ve Altcoin’ler
Kripto Kahininden Yatırımcılara 11 Tavsiye! Kazanmanın Sırları!
Kripto Kahininden Yatırımcılara 11 Tavsiye! Kazanmanın Sırları!
Paranızı Blockchain Teknolojisi İle Takip Edin!
Paranızı Blockchain Teknolojisi İle Takip Edin!
FTX, Binance ve SBF Hakkında Türk Kripto Kullanıcıları Ne Düşünüyor? Güncel Anket Sonuçları!
FTX, Binance ve SBF Hakkında Türk Kripto Kullanıcıları Ne Düşünüyor? Güncel Anket Sonuçları!
Bitcoin (BTC) Alınır Mı? 2023 Bitcoin Geleceği ve Son 2 Yılın Muhasebesi
Bitcoin (BTC) Alınır Mı? 2023 Bitcoin Geleceği ve Son 2 Yılın Muhasebesi
İlgili Yazılar
Herkes Fed’e Bakıyor Ama Kripto Paraların Kaderi Çin Halk Bankasının Elinde!
Herkes Fed’e Bakıyor Ama Kripto Paraların Kaderi Çin Halk Bankasının Elinde!
Korkulan Oldu! Çok Hızlı Yükselmişti Şimdi İse Yüzde 30 Düştü! Solana Katilinde Son Durum!
Korkulan Oldu! Çok Hızlı Yükselmişti Şimdi İse Yüzde 30 Düştü! Solana Katilinde Son Durum!
Kripto Balinalar Alıyorlar Mı? Alım/Satımlar Hangi Altcoinlerde Hareketlendi?
Kripto Balinalar Alıyorlar Mı? Alım/Satımlar Hangi Altcoinlerde Hareketlendi?
Uyarıyorum Buna Hazırlıklı Olun! Kıdemli Kripto Analistinden Kritik Uyarı!
Uyarıyorum Buna Hazırlıklı Olun! Kıdemli Kripto Analistinden Kritik Uyarı!
WhaleStats, Güncel Verileri Paylaştı: Bu Altcoin’ler Ethereum Balinalarının Radarına Girdi!
WhaleStats, Güncel Verileri Paylaştı: Bu Altcoin’ler Ethereum Balinalarının Radarına Girdi!
22 Trilyon Dolarlık Beklenti! Bitcoin ve Altcoinler Buna Hazırlanıyor!
22 Trilyon Dolarlık Beklenti! Bitcoin ve Altcoinler Buna Hazırlanıyor!
Geçmiş Olsun Mart Kapıdan Baktırdı! Kripto Paralar Ne Olacak?
Geçmiş Olsun Mart Kapıdan Baktırdı! Kripto Paralar Ne Olacak?
XRP’ye Neler Oluyor? Tam 93 Milyon Dolar Değerinde! Hareket Devam Ederse Yatırımcının Canı Sıkılabilir!
XRP’ye Neler Oluyor? Tam 93 Milyon Dolar Değerinde! Hareket Devam Ederse Yatırımcının Canı Sıkılabilir!
Çok Okunanlar

COINTURK TV
Son Teknik Analizler
Herkesin Gözü Bu 5’lide! STX, CFX, ANKR ve 2 Altcoin! Ralli Devam Mı?
Altcoin Şov Yaptı! Yüzde 150 Arttı! Yatırımcının Gözdesi Altcoin İçin Grafikler Neden Alarm Veriyor?
Bu Fiyat Mümkün Mü? 2023’ün Sonunda Ethereum’a Dikkat! Bakın Makineler Kaç Dolar Dedi?
Bitcoin’de Kritik Dönem! Değer Zirveye Çıktı! Bu Ne Anlama Geliyor?
Alım Fırsatı Mı? Fetch (FET), GRT ve Waves Coin Yorum!
Güncel NFT Haberleri
Batan Geminin Malları Bunlar! İflasıyla Kripto Para Piyasasını Sarsan 3AC’nin Token’ları İçin Satış Hazırlığı!
NFT’ler Menkul Kıymet Sayılabilir Mi? Avukat Açıkladı!
Spotify Büyük Bombayı Patlattı! NFT Tabanlı Çalma Listeleri Özelliği Geliyor!
Son Dakika: Yargıç Menkul Kıymettir Dedi! Kripto Token Köşeye Sıkıştı!
NFT Kralı OpenSea Tahtından Oldu! Pacman Kimliğini İfşa Etti!
Güncel DEFI Gelişmeleri
İlk Defa Airdrop Verecekler Şimdi Duyurdular! İkinci DYDX Vakası Olabilir! Binlerce Dolar!
DeFi Altcoin Hacim Artışıyla Ralliyi Tetikliyor! İşte Önemli Seviyeler!
Sessiz Kalanlar: Defiprime! Türk Kripto Topluluğu Asla Unutmayacak!
Son Dakika! Büyük Haber Aylar Sonra Geldi! İlk 50’deki Altcoin Uçabilir!
Kemerlerinizi Bağlayın! DeFi Altcoin’lerinden Heyecanlandıran Flash Mob Hamlesi!
Editörün Seçtikleri
Bitcoin Haberleri
Yeni Başlayanlar İçin 12 Maddelik Kripto Para Başlangıç Rehberi
Bitcoin (BTC)
Bitcoin Grafiği ve Fiyatları
Bitcoin Haberleri
Bitcoin Dünyasında Dolandırıcılıktan Nasıl Uzak Dururum?
Blockchain Bilişim A.Ş. >> CoinTürk 2014-2023