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Az Önce Duyuruldu! Binance Son Bombasını Patlattı! Büyük Kolaylık!

Binance, platformunda yaptığı iyileştirmeler ve sunduğu özelliklere bir yenisini daha ekleyerek desteklediği AirDrop'larla ilgili kapsamlı bilgilerin yer aldığı AirDrop Portalı'nı kullanıma açtığını duyurdu.
12:37
24 Şubat 2023
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 2 Dakika

Binance, platformunda yaptığı iyileştirmeler ve sunduğu özelliklere bir yenisini daha ekledi. Dev kripto para borsası, desteklediği AirDrop’larla ilgili kapsamlı bilgilerin yer aldığı AirDrop Portalı’nı kullanıma açtığını duyurdu. İşte Binance’ın yeni tek durak çözümü portalına ilişkin tüm bilgiler.

Binance, AirDrop Portalı’nı Kullanıma Açtı

Kripto para borsası Binance, desteklediği AirDrop’larla ilgili bilgilerin yer aldığı AirDrop Portalı’nı kullanıma açtığını duyurdu. Kripto para borsasından kullanıma açılan AirDrop Portalı‘na ilişkin yapılan duyuruda “Binance, Binance tarafından desteklenen AirDrop’lara ve diğer tüm ilgili bilgilere genel bir bakış sunan yeni AirDrop Portalı’nı kullanıma açtığını duyurmaktan memnuniyet duymaktadır. Kullanıcılar, bu tek duraklı portal aracılığıyla devam eden AirDrop’ların son durumundan haberdar olabilir.” denildi.

Kullanıcılar, AirDrop Portalı üzerinden Binance’ın desteklediği yaklaşan, devam eden ve tamamlanan AirDrop’larla ilgili tüm kapsamlı bilgilere ulaşabiliyor. Binance, AirDrop Portalı’ının son derece kapsamlı olduğunun ve kapsamının zamanla daha da artıracağının altını çizerken, portal içeriğinin düzenli olarak güncelleceğini belirtti.

Kripto Para AirDrop’u Nedir?

Kripto para sektöründe uygulanmakta olan AirDrop kavramı, cüzdan adreslerine coin veya token göndermeyi içeren bir pazarlama stratejisidir. Yeni veya mevcut bir token veya coin’in küçük miktarları Blockchain topluluğunun aktif üyelerinin cüzdanlarına ücretsiz olarak veya kullanıcıların öncesinde belirlenmiş çeşitli görevleri yerine getirmesi gibi küçük hizmetleri karşılığında ihraççı tarafından  gönderilir. Bir kripto para AirDrop’unun nihai amacı, yeni bir token veya coin’in farkındalığını artırmak, pazarlamasını yapmak ve yatırımcıların ilgisini çekmektir.

Genel olarak kripto para AirDrop’ları beş türdedir. Bunlar Standart AirDrop, Ödül AirDrop‘u, Holder AirDrop‘u, Ayrıcalıklı AirDrop ve Çekiliş AirDrop‘u şeklindedir. Bu AirDrop türlerinin her birinin kendine has dinamikleri ve özellikleri bulunmaktadır.

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