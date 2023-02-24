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Polkadot’ta (DOT) Üç Farklı Senaryo! Yatırımcıları Neler Bekliyor?

Polkadot'ta (DOT) uzmanlar nasıl bir fiyat hareketi bekliyor? Kripto para birimi adına üç farklı hareket seçeneği mevcut. İşte detaylar!
23:45
24 Şubat 2023
Mehmet Çağrı Tunç Yazar: Mehmet Çağrı Tunç
Okuma Süresi: 2 Dakika

Polkadot (DOT) fiyatı, 13 Ocak tarihinde alçalan bir takozdan çıktığından beri artış kaydetti. Yukarı yönlü hareket kripto para biriminin 19 Şubat’ta 7,90 dolar seviyesine ulaşmasını sağladı. Altcoinde güncel veriler neler?

DOT Fiyat Analizi!

DOT’ta yaşanan fiyat artışına rağmen 0,618 Fib geri çekilme destek seviyesi ve yatay bir destek alanı tarafından oluşturulan ortalama 7,65 dolarlık direnç alanının üzerine çıkamadı. Uzmanlara göre trendin yükseliş olarak kabul edilmesi için DOT fiyatının belirtilen direnç seviyesinin üzerine çıkması gerekiyor.

Günlük göreceli güç endeksi (RSI) daha önce düşüş eğilimindeyken, mevcut konum itibariyle trend çizgisinden çıktı ve 50’nin üzerinde. Oluşan durum yükseliş eğiliminin bir işareti olarak kabul edilebilir. Bu nedenle analistlere göre kripto para biriminin fiyatı, 7,65 dolar seviyesinin üzerinde bir kırılma en olası senaryo. Senaryo gerçekleşirse DOT, fiyatını 9,70 dolar seviyesine çıkarabilir. Ancak ret sonucu oluşan düşüş devam ederse DOT fiyatı 5,60 dolara kadar gerileyebilir. Uzmanların haftalık zaman dilimine uyguladığı teknik analizler sonucunda DOT’un yukarı yönlü hareketinin devamını destekliyor.

DOT’ta Üç Seçenek!

Bununla birlikte analistlerin DOT için fiyat artışının üç ana nedeni ise şu şekilde: İlk olarak, haftalık RSI’dan gelen okumalar yükseliş gösteriyor. Bu durum azalan trend çizgisinden kopuşta ve 50’nin üzerindeki harekette görülebilir. İkincisi, fiyat daha önce aşağı yöne ivmelenmesinin ardından 5,80 dolarlık yatay destek alanını geri aldı. Bu durum genellikle yukarı yönlü hareketlerden önce gelen bir yükseliş işareti olarak kabul edilir. Son olarak, DOT fiyatı geçen hafta içerisinde yükseliş ivmesini destekler nitelikte bir formasyon yarattı. Bu nedenle en az 9,65 dolara doğru bir artış bekleniyor. Sonuç olarak en olası DOT fiyat tahmini 9,65 dolara doğru bir artış. Ancak 5,90 doların altında bir kapanış, bu yükseliş hipotezini geçersiz kılabilir ve 3,90 dolara düşüşe yol açabilir.

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