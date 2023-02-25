Piyasaların tanınan kripto para analistinden Bitcoin (BTC) için dikkat çeken yorum! Bu seviyelere çok dikkat etmek gerekir!

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Piyasalarda sıkça takip edilen kripto para analisti, Amerika Birleşik Devletleri’nin verilerinin açıklanması sonrasında Bitcoin (BTC) boğalarının tutunması gereken fiyat seviyelerini duyurdu.

Bitcoin’de Kritik Seviye!

Kıdemli kripto para analisti Justin Bennett, Twitter üzerinden yaptığı açıklamalarda yazı kaleme alındığında 23.984 dolar seviyesinden işlem gören Bitcoin’in boğalarının fiyatı 23.000 doların üzerinde tutması gerektiğini öne sürdü. Uzman isim açıklamalarında şu ifadelere yer verdi:

Bitcoin için önümüzdeki günlerde iyi bir fiyatlama görmek istiyorsak boğalar 23.000 dolar seviyesine tutunması gerekir. Bu bölge oldukça kritik.

Analist ayrıca daha güçlü bir ABD dolar endeksinin (DXY), daha zayıf varlıklar anlamına gelebileceğini ve bunun tersinin de geçerli olduğunu belirtti. Justin Bennett’e göre, DXY mevcut konumda yeni ve daha yüksek bir seviyeyi test ediyor. Analist konu hakkındaki açıklamalarında şunları söyledi:

Piyasalarda hala çok fazla kararsızlık var, ancak DXY az önce 105 direncini test etti. Dün bahsettiğim haftalık pivot bu ve 105.60’ta günlük bir pivot var. İzleyim görelim.

BTC ve SPX Bağıntısı!

Geleneksel hisse senedi endeksi S&P 500’ü (SPX) ele alan Justin Bennett, SPX’in bir destek noktasına yaklaşırken DXY’nin daha yüksek bir seviyeyi test etmesinin şaşırtıcı olmadığını ileri sürerek şunların altını çizdi:

SPX 3.930 desteğin birleştiği noktaya yaklaşırken bunun gerçekleşmesi şaşırtıcı değil. Riskli varlıklardan bir sonraki büyük hamlenin bu alana bağlı olduğuna bahse girerim.

Uzman isim Justin Bennett ayrıca bahsettiği konu üzerinde daha detaylı bir açıklamada bulunarak SPX ile piyasaların amiral gemisi olan Bitcoin’in bağlantısını şu şekilde vurguladı: