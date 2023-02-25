Polygon ağının yerel varlığı MATIC hızla düşüyor. Popüler altcoin için sırada ne var? MATIC fiyat analizi.

Okuma Süresi: 2 Dakika

Polygon ağının yerel varlığı MATIC, 15 Şubat’ta yuvarlanan dip formasyonunun 1,3 dolarlık boyun çizgisi direncinden güçlü bir çıkış yaptı. Üç ay süren bu formasyonun tamamlanmasının alım baskısını hızlandırması ve yükseliş trendine öncülük etmesi bekleniyordu ancak kripto para piyasasında devam eden belirsizliğin ortasında MATIC 1.526 dolardan geri döndü ve 1,3 dolar desteğinin altına düşerek başarısız kırılma girişimi veya bir boğa tuzağı görünümü vermiş oldu.

Polygon Fiyat Analizi

MATIC fiyatındaki son iki haftadaki fiyat hareketleri, 1,52 dolardaki direnç seviyelerinden bir V şeklinde düşüşü gösteriyor. Bu tür bir düşüş, bir varlığın fiyatında hızlı bir düşüş sergileyen ters V yapısı ile karakterize edilir.

Bu düşüş sırasında, Polygon’un yerel varlığı MATIC’in piyasa değerinde yüzde 17,5 oranında değer kaybetti ve 24 Şubat’ta 1,3 dolar desteğinin altına düştü. Yukarıda belirtilen tarihte verilen bu önemli kayıp, beklenenden daha yüksek gelen Kişisel Tüketim Harcamaları (PCE) fiyat endeksinin yayınlanmasıyla ilişkilendirilebilir. Bu verilerin bir sonucu olarak, ABD Merkez Bankası‘nın (Fed) faiz artırım programını sıkılaştırması ve piyasa duyarlılığını düşüş kargaşası altına sokması daha beklenebilir.

Bu nedenle, 1,3 dolarlık kırılma önceki kırılmayı zayıflatıyor ve daha fazla kayıp olasılığını artırıyor. Altcoin aşağı yönde kırdığı desteğin altında kalacak olursa satıcılar fiyatları 1,178 dolara (0,5 Fibonacci geri çekilme seviyesine yakın) ve ardından 1,06 dolara (0,618 Fib seviyesi) çekebilir. Aşağı yönde olacak daha fazla kırılma genel yükseliş trendinin güvenilirliğinin sorgulanmasına neden olacaktır.

MATIC İçin Teknik Göstergeler

Günlük grafikteki Göreceli Güç Endeksi’nin (RSI), orta çizginin altına düşmesi yükseliş trendinin gücünün azaldığını gösteriyor. Ayrıca son düşüş, son toparlanma döngüsü sırasında dinamik destek sunan 20 günlük EMA’yı da ihlal etti. Buradaki kırılma, satıcılara MATIC’i daha uzun bir düzeltmeye sokmak için ek bir avantaj sağlar.