Kripto veri platformu Nansen'in sağladığı verilere göre halk arasında Machi Big Brother olarak bilinen dev NFT balinası Jeffrey Hwang, son 48 saatte 11 bin 680 ETH veya 18.6 milyon dolar değerindeki bin 10 NFT'sini sattı.

Okuma Süresi: 2 Dakika

Kripto veri platformu Nansen’in sağladığı verilere göre halk arasında Machi Big Brother olarak bilinen dev NFT balinası Jeffrey Hwang, son 48 saatte 11 bin 680 ETH veya 18.6 milyon dolar değerindeki bin 10 NFT sattı.

Sattığı NFT’lerin Büyük Çoğunluğunu Geri Aldı

Nansen’in Simian Psikometrik Geliştirme Teknisyeni Andrew Thurman 25 Şubat tarihli bir tweet’inde önceki iki gün boyunca gerçekleşen alım satım aktivitesine dikkat çekti ve bunun muhtemelen şimdiye kadarki en büyük NFT satışı olduğunu belirtti. Bu büyük satış hareketliliğine 90 Bored Ape Yacht Club (BAYC) NFT’si, 191 Mutant Ape Yacht Club (MAYC) NFT’si ve 308 Otherdeed NFT‘si de dahildi.

Machi Big Brother’ın (Machi) NFT satışının hemen ardından 991 NFT’yi hızla geri satın alması dikkat çekerken, Thurman bunun ya bir miktar kâr ederken aynı zamanda ikinci Blur AirDrop’undan faydalanmak için gerçekleştirilmiş bir satış ya da oldukça açık bir piyasa manipülasyonu olabileceğini teorisini ortaya attı. Machi’nin kısa süre önce OpenSea‘yi işlem hacmi açısından en üst sıradaki NFT pazar yeri olmaktan çıkaran yeni NFT pazarı Blur’dan BLUR token AirDrop’unun en büyük alıcılarından biri olduğunu belirtelim.

Proje, 14 Şubat’ta kullanıcının platforma katılım düzeyine ve Ethereum tabanlı NFT alım satım aktivitesine bağlı olarak ilk tur AirDrop’unu topluluğa dağıtmaya başladı. 17 Şubat’ta Blockchain analiz platformu Arkham Intel, Machi’nin AirDrop ile 1.8 milyon BLUR token‘ı aldığını ve hepsini 1.3 milyon dolar karşılığında nakde çevirdiğini bildirdi. Dolayısıyla Machi, NFT alım satım aktivitesini artırarak bir sonraki AirDrop turunda yüksek miktarda BLUR token’ı almayı hedefliyor gibi görünüyor.

NFT Price Floor’dan alınan veriler Machi’nin başlangıçta sattığı en iyi NFT koleksiyonlarından BAYC, MAYC ve Otherdeed NFT’lerin taban fiyatların son 24 saat içinde yüzde 7,77, yüzde 9,2 ve yüzde 8,16 düştüğü görülüyor. Bu düşüşü değerlendiren Thurman “Bir adamın AirDrop sevdası bazı piyasaları mahvediyor” diyerek durumun vahametine dikkat çekti.

Piyasaya 300 Milyon Dolar Değerinde BLUR Token’ı Enjekte Edilecek

CoinGecko’ya göre, bu yazının yazıldığı sırada BLUR 0,79 dolar seviyesinde bulunuyor ve fiyatı son yedi günde yüzde 17,7 oranında düşmüş durumda. Blur ekibi, 22 Şubat’ta projenin yakında açıklayacağı ikinci AirDrop ikinci turunda 300 milyon dolar değerinde token’ı piyasaya süreceğini bildirdi.