BITCOIN Haberleri

Analistlerin Yeni Bitcoin (BTC) ve Kripto Tahminleri, Olası Senaryolar Sıralandı

Özet

  • Rekt Capital beklediği düşüşün gerçekleşeceği konusunda kendinden emin. Ancak son ayı piyasasındaki aşırı satış ortamı 2015, 2019 yılındakine benzer bir hareketi önleyebilir.
  • Bluntz herkesin geri çekilme konusunda uyarılar yaptığını ancak yükselişin devam edeceğini söylüyor.
  • BTFC 43.000 dolar üstü kapanışlarda 47.600 dolara ulaşabilir.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Fatih Uçar
Fatih Uçar

Kriptonun kendine özgü güzel haberleriyle 2024’e hazırlanmaya başladığını gördük. BTC tekrar 44.000 doları aştı. Ancak her fiyat seviyesinde olduğu gibi yatırımcıların bir bölümü yaklaşan şeye ikna olmakta güçlük çekiyor. Düşüşte yeni dipler hedeflenirken sürekli maliyet düşürmeye çalışanlar şimdi erken kar satışlarıyla üzülebilir.

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Bitcoin (BTC) Ne Olur?Bitcoin Düşer Mi?

Bitcoin (BTC) Ne Olur?

Ana akım medyanın gündeminde yeniden Bitcoin ve kripto paralar var. Hatta WSJ geçtiğimiz günlerde 44.000 doları aşan BTC fiyatını kutlamak için BTC madencilerinin tükettiği su miktarından bahseden bir makale kaleme aldı. Madencilerin kullandığı elektriği üretmek için termik santrallerin harcadığı su da madencilerin hanesine yazılmış. Buna karşılık 1 Tesla Model 3 bataryası üretmek için 11 ila 15 ton karbondioksit üretiliyor.

Konumuza dönecek olursak gündemimiz fiyat ve BTC yazı hazırlandığı sırada kötü gelen ABD verilerine rağmen 43.993 dolardan alıcı buluyordu. Haftalık zaman dilimi grafiği, Bitcoin fiyatının Ekim ayının ortasından bu yana hızla arttığını gösteriyor. Daha günler önce 44.490 dolar ile 2023 zirvesi belirlendi.

Peki bundan sonra ne olacak? Popüler analist Bluntz son değerlendirmesinde Elliot dalga sayımından yararlandı ve yükselişin devam edeceğini söyledi;

“Tek gördüğüm insanların kar elde ettiği ve yaklaşan %10-15’lik geri çekilmeler konusunda uyarıda bulunduğu. 36 bin seviyesinden gelen bu bacağın ne kadar uzadığına hazır değilsiniz.”

Bitcoin Düşer Mi?

Aylardır Rekt Capital tarafından yapılan uyarı fiyatın 20.000 dolara döneceği şeklindeydi. Fiyat yüzde 100’ün üzerinde artsa da anonim analist inadından dönmedi. 2015 ve 2019’daki fiyat hareketlerini hatırlatan uzman isim düşüş bekliyor. Henüz BTC fiyatı bu kadar artmamışken halving öncesinde dönemde BTC’nin ATH bölgesinin yüzde 60 altına düştüğünden ve aşırı satışlar nedeniyle bunu zaten yaşadığımızdan bahsetmiştik.

Rekt Capital’in görmek istemediği bişey son ayı piyasasındaki aşırı satış dönemiydi ve yeni ATH öncesi dibi daha erken dönemde zaten gördük. Hedge Fon Yöneticisi James Koutoulas ise 2017 yılına benzer bir güçlü yükseliş döneminin ayak seslerini duyduğunu söylüyor.

En olası Elliot dalga sayımı bize BTC’nin üçüncü dalgada zirveyi belirlemek üzere olduğunu söylüyor. Olası hedef 47.600 dolar ve Bitcoin fiyatının bu tepe noktadan sonra düzeltme yaşaması bekleniyor. Ancak 43.000 dolar altı kapanışlar beklenen düzeltmenin erkenden başlamasına neden olabilir bu durumda 38.000 dolara kadar düşüş riski var. Michael Poppe’nin görüşüne göre geri toparlanma için 39.000 dolar korunmalı.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.

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Fatih Uçar
By Fatih Uçar
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Yıllar önce yeni teknolojilere merakım beni kripto paraların içine sürükledi. 2017 yılından bu yana hem yazar hem de yatırımcı olarak kriptoyla ilgileniyorum. OSINT, yazılım gibi alanlardaki merakımla kriptoyu birleştirdiğimde bu alan çok daha keyifli hale geldi. Bugüne kadar binlerce makaleye imza atmanın en güzel yanı her gün yeni şeyler öğrenmenin hazzıdır.
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