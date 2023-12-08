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Son Dakika: Binance Borsasındaki 3 Altcoine Coinbase Müjdesi

Özet

  • Coinbase Global 13 Aralık tarihinde OP-PERP, ARB-PERP ve ETC-PERP paritelerini listeleyecek.
  • Coinbase borsası gelecek boğa sezonuna hazırlık için vadeli işlemlerdeki seçenekleri genişletiyor.
  • Daha fazla likiditeye erişim nedeniyle üç altcoinin fiyatı artabilir.
  • Piyasa etkisi: Pozitif
Fatih Uçar
Fatih Uçar

Kripto para borsaları 1,5 yıldır pariteleri azaltıp piyasa yapıcı maliyetini düşürmek için çabalıyordu. Ancak şimdi işler tersine dönüyor. Bitcoin fiyatının yeniden 40.000 doların üzerinde kalıcılık elde etmesiyle daha fazla kullanıcı çekmek isteyen global borsalar alternatifleri artıyor. Son müjdeyi biraz önce Coinbase borsası verdi.

Altcoinler Son Dakika

Coinbase gelir kaynaklarını çeşitlendirmek ve kullanıcı tabanını genişletmek için global borsasını duyurmuştu. Faaliyete geçen Coinbase Global aynı zamanda vadeli işlemlere de olanak sağlıyor. Borsalar için önemli gelir kaynaklarının başında vadeli işlemler gelirken Coinbase bu yönde gecikmeli ancak doğru bir adım attı.

Biraz önce yapılan duyuruya göre Coinbase Global 13 Aralık tarihinde OP, ARB ve ETC Coin için vadeli işlem paritelerini açacak. Daha fazla likiditeye ulaşacak bu altcoinler kısa ve orta vadede Coinbase desteğiyle yükseliş yaşayabilir.

Binance borsasındaki vadeli işlem listelemeleri kadar olmasa da Coinbase borsasının artan pazar payı nedeniyle buradaki listelemelerin de fiyata pozitif etki etme potansiyeli bulunuyor.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.

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Fatih Uçar
By Fatih Uçar
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Yıllar önce yeni teknolojilere merakım beni kripto paraların içine sürükledi. 2017 yılından bu yana hem yazar hem de yatırımcı olarak kriptoyla ilgileniyorum. OSINT, yazılım gibi alanlardaki merakımla kriptoyu birleştirdiğimde bu alan çok daha keyifli hale geldi. Bugüne kadar binlerce makaleye imza atmanın en güzel yanı her gün yeni şeyler öğrenmenin hazzıdır.
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