Bitcoin fiyatı negatif seyrediyor ve Fed toplantısına az bir süre kaldı. Ancak güzel haber şimdi geldi. 1 Haziran tarihi yaklaştıkça kripto para yatırımcıları Hong Kong’un kriptoyu kucaklamasıyla yükseliş döneminin başlayacağını düşünüyordu. Ardından yaşananlar hiç beklendiğimiz şeyler değildi. SEC’in 2 dev borsaya açtığı davalarla düşüşe geçen piyasa BlackRock ile yönünü tekrar yukarı çevirdi.

Hong Kong ve Kripto Paralar

BlackRock haberinin heyecanı azaldı ve Bitcoin fiyatında bu net biçimde görülüyor. Diğer taraftan Hong Kong için acele edildiği geçtiğimiz ay ortaya çıktı. Bugünse yeniden yatırımcılara moral aşılayabilecek önemli bir gelişme yaşandı. Üstelik güzel haber Hong Kong bölgesinden geldi.

Bugün Quam Securities, kripto alım/satım hizmetlerini başlatan ilk Hong Kong menkul kıymetler firması olduğunu duyurdu. Kullanıcılar Hong Kong Quam Securities APP aracılığıyla HashKey PRO’daki ilk sanal varlık işlemlerini gerçekleştirebiliyor.

Bu, Hong Kong’daki aracı kurumlara sunulan ilk tek noktadan sanal varlık trade çözümüdür. Longbridge Whale tarafından menkul kıymetler şirketleri için başlatılan “7/24 tek elden sanal varlık trade sistemi çözümü ” müşterilerin sanal varlık piyasasında iş geliştirme ihtiyaçlarını karşılayabilecek piyasa verileri, topluluk bilgileri, trade, takas ve mutabakat gibi çözümleri içeriyor.

Kripto Paraların Geleceği

Son atılan adımla birlikte Hong Kong bölgesindeki yatırımcılar için önemli bir kilometre taşı geride kaldı. Önümüzdeki aylarda daha fazla şirketin gereklilikleri sağlayarak bölgede hizmet vermeye başlamasının önemli sonuçları olacak. Bölgede milyarlarca dolarlık yatırım potansiyeli bulunuyor. Bunun az bir kısmı bile küresel kripto pazarının ciddi değer artışları yaşamasını sağlayabilir.

Huobi, OKX gibi birçok borsa şimdi lisanslarını almak için çabalıyor. Ancak tahmini 8-12 ay içinde bunu başarabilecekler. Bu da önümüzdeki yılın ortasına kadar bölgede devasa bir kripto talebi göremeyebileceğimiz anlamına geliyor. Öte yandan önümüzdeki yılın ikinci yarısı henüz tamamlanan halving, ETF kararları, Hong Kong bölgesindeki yatırımcıların piyasaya akışı, Fed’in faizleri indirmeye başlaması gibi birçok nedenden dolayı çok daha heyecan verici olacağa benziyor.