Kripto paralar nasıl bir hafta yaşadı. Bu hafta akıldan kalan önemli gelişmeler nelerdi?

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Haftanın son günü hatta son dakikalarının içindeyiz ve Nisan ayı artık bitiyor. Peki son 7 günde neler oldu? Kısa vadeli trade yapan yatırımcıların gündemden kopma gibi bir lüksü bulunmuyor. Ve gündemden geri kalmanın, ufak bir detayı kaçırmanın bedeli olarak bu traderlar ciddi kayıplar yaşayabiliyor. Çünkü her alanda olduğu gibi kripto paralarda da olaylar zincirleme devam ediyor.

Kripto Paralara Damga Vuran Olaylar

Bitcoin bu hafta, First Republic Bank hisselerinin, kurumun son üç aylık raporunda mevduatlarda düşüş olduğunu açıklamasının ardından piyasa genelinde küçük bir yükselişe öncülük etti. Pazar günü, önde gelen kripto para birimlerinden bazıları hafta içi kazançlarını siliyor ve her iki yöne ciddi bir atak göremedik.

Grimes ve Yapay Zeka

Yapay zeka bu hafta Kripto Twitter’da sıcak bir konuydu. Elektro-pop şarkıcısı Grimes, Pazartesi günü makine tarafından üretilen sesini kullanarak bir hit yaratan herkese %50 telif hakkı teklif ettiğinde sohbeti başlattı. Takip eden bir tweetinde, telif ücretlerini vermek için akıllı sözleşmeler kullanacağını söyledi.

Haftanın ilerleyen günlerinde, Avenged Sevenfold şarkıcısı ve Ethereum maxi M. Shadows, Grimes’ın teklifine iki sent verdi.

Sahte Namakoto İle Mücadele

Salı günü, kripto politikası yanlısı düşünce kuruluşu CoinCentre’de iletişimin başında bulunan Neeraj Agrawal, şu anda Bitcoin’in mucidi Satoshi Nakomoto takma adının arkasındaki kişi olduğunu iddia eden Avustralyalı bir yazılım geliştiricisi olan kötü şöhretli endüstri trolü Craig Wright ile yasal bir savaşa karışmış olan bazı Bitcoin geliştiricileri için bağış istedi.

Voyager

İflas eden kripto kredi kuruluşu Voyager, Binance US’in şirketin varlıklarını satın alma anlaşmasını baltaladığı haberini verdi. Voyager, geçtiğimiz Mayıs ayında Terra’nın çöküşünden kaynaklanan yüksek profilli kayıplardan biriydi.

Binance anlaşmadan çekilmek zorundaydı çünkü düzenleyiciler borsa üzerindeki baskıyı artırdı. Şimdilik ABD merkezli bir kripto şirketini satın almak için Binance iyi konumda değil.

Solana

Solana o gün ChatGPT ile yeni bir entegrasyonun duyurusunu yaptı. Solana Labs, kullanıcıların ChatGPT ile etkileşime girmesini sağlayan bir ChatGPT eklentisi için açık kaynaklı bir referans uygulaması oluşturdu. ChatGPT eklentileri kullanıma sunulduğunda kullanıcılar cüzdan bakiyelerini kontrol edebilecek, token aktarabilecek ve NFT satın alabilecek.

Panik Doğuran Yanlış Alarm

Blockchain analiz firması Arkham’ın, feshedilen Mt Gox borsası ve ABD hükümetiyle bağlantılı cüzdanların büyük Bitcoin zulalarını taşıdığını söylemesinin ardından “zaten düşen Bitcoin fiyatı” biraz daha değer (%5) kaybetti ve ardından toparladı.

Meme Coin Dolandırıcıları

Blockchain dâhisi ZachXBT, yatırımcıları kandırmak için şimdiye kadar yüzden fazla farklı memecoin yaratan bir dolandırıcının peşinde. Bugünlerde PEPE Coin’den kazanç elde eden cüzdanların doğurduğu heyecan yatırımcıları meme coinlere itiyor. Fakat çok fazla dolandırıcı bu alanda tuzağını kurmuş bekliyordu.

Binance CEO’sunun Serveti

CZ 20 milyar doları aşan serveti olduğu iddialarını yalanladı.

Coinbase Taşınacak Mı?

Coinbase yakında global borsasının devreye alınacağını müjdeledi.

Alexey Pertsev Özgür

Tornado Cash‘in geliştiricisi Alexey Pertsev kefaletle serbest bırakıldıktan sonra ülkesindeki duruşmasını beklemek üzere Twitter’a geri döndü. Hollandalı yetkililer dokuz ay önce, ABD makamlarının kripto işlem gizlilik aracına yaptırım uygulamasından kısa bir süre sonra, Kuzey Koreli devlet bilgisayar korsanları Lazarus Group ile bağlantılı olduğunu ve 2019’dan bu yana 7 milyar dolar kadar para aklamış olabileceğini iddia ederek kara para aklamayı kolaylaştırma suçlamasıyla onu tutukladı.

First Republic Bank

Charles Gasparino tarafından ortaya atılan iddiaya göre banka PNC’ye satılacak. Bu haber bugün Bitcoin fiyatının 30.000 dolar sınırına dayanmasını sağladı.

NYDFS, Signature İncelemesi

Çöküşün kripto paralarla Signature Bank‘ın yakınlığından kaynaklandığını iddia eden siyasilerin aksine, kurum denetim ve inceleme süreçlerinin “hantallığında” kusur buldu.

Kripto Para Anketi

FINRA Yatırımcı Eğitim Vakfı tarafından yapılan son araştırmaya göre yeni kripto para yatırımcılarının %31’i yatırım kararlarını “arkadaş önerisiyle” alıyor.

MasterCard Duyurusu

MasterCard, Aptos Labs, Ava Labs, Polygon ve Solana Foundation ile birlikte çalıştığını açıkladı. MasterCard Blockchain ve Kripto Başkanı Raj Dhamodharan;

“Halka açık blockchain ağlarında güvenilir, uyumlu ve doğrulanabilir etkileşimlerin gerçekleşmesi için birlikte çalışmaya ihtiyacımız var”.

Venmo Müjdesi

Venmo ödeme hizmetlerini kullananlar Mayıs ayından itibaren borsalara ve diğer cüzdanlara kripto para transferi yapabilecek.

Silicon Valley Bank İncelemesi

Denetimden Sorumlu Başkan Yardımcısı Barr şunları söyledi;

“Silicon Valley Bank’ın başarısızlığının ardından, öğrendiklerimiz temelinde Federal Rezerv’in denetim ve düzenlemelerini güçlendirmeliyiz”.

Hong Kong Müjdesi

Hong Kong Para Otoritesi (HKMA), bölgedeki bankalardan lisans almayı başarmış kripto şirketlerine ihtiyaç duydukları tüm hizmetleri sağlamalarını talep etti.

Kripto Para Regülasyonları

ABD Finansal Hizmetler Komitesi ve Tarım Komitesi kripto düzenlemeleriyle ilgili toplandı. Konuşmacılar kripto paraların mevcut yasalara tabi olup/olamayacağıyla ilgili görüşlerini açıkladı. Önümüzdeki ay Komiteler bir toplantı daha yapacak.

Google Cloud ve Polygon

Google Cloud’un Blockchain Node Engine’i Polygon(MATIC)‘u destekleyecek.

Hong Kong Regülasyonları

Hong Kong Menkul Kıymetler ve Vadeli İşlemler Komisyonu (SCF), Mayıs ayında kripto para borsaları için lisanslama yönergelerini yayınlayacak.

Meta Yine Zararda

Meta’nın Metaverse kolu Reality Labs ilk çeyrekte 3,9 Milyar dolar zarar etti.

Zuckerberg: Metaverse vizyonuna odaklanmaktan bir şekilde uzaklaştığımıza dair bir anlatı gelişti, bu yüzden bunun doğru olmadığını baştan söylemek istiyorum. Yıllardır hem yapay zekaya hem de metaverse alanına odaklanıyoruz ve her ikisine de odaklanmaya devam edeceğiz.

ABD’ye Çin Sürprizi

Çin Yuanı, tarihte ilk kez Çin’in sınır ötesi işlemlerinde en çok kullanılan para birimi olarak ABD dolarını geride bıraktı.

Cronos ve Amazon

Amazon Web Services (AWS), Cronos Hızlandırma Programı aracılığıyla Web3 girişimlerinin büyümesini desteklemek için Cronos ile ortaklık kurdu.

Apple Üzdü

2018’den bu yana Apple’ın Mac işletim sistemi macOS’un tüm sürümlerinin içinde yer alan Bitcoin whitepaper‘ı yayımlanan son güncellemeyle kaldırıldı.

Son

Önümüzdeki hafta da kripto paralar için çok yoğun geçecek. Özellikle makro cephede kripto yatırımcılarını uykusuz gece ve gündüzler bekliyor. Sabah hazırladığımız kripto paralarda haftanın önemli gelişmeleri haberimizi inceleyerek takvimlerinizi güncellemeniz faydalı olabilir.