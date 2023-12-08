SHIBA INU (SHIB)

Dönüm Noktası: Shiba Coin Yatırımcıları Hazırlıklı Olmalı

Özet

  • Shiba Coin yeniden fiyatından bir sıfır attı.
  • Elliot dalga sayımı 0,0000014 dolara kadar yükselişe işaret ediyor.
  • 3 Aralık tarihinde Shiba Coin trend çizgisini yukarı kırdı.
  • Piyasa etkisi: Pozitif
Fatih Uçar
Fatih Uçar

Bitcoin fiyatı 43.900 dolar seviyesinde oyalanmaya devam ediyor ve bugün altcoinlerde önemli kazanımlar gördük. Kral kripto para biriminin yeni bir düzeltme yapacağına dair baskın hale gelen hissiyat ilgi çekici. Fakat birkaç saat önce gelen güçlü istihdam verisine rağmen bu geri çekilme tetiklenebilmiş değil. Peki Shiba Coin cephesinde son durum ne?

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Shiba Coin YorumlarıShiba Coin Fiyat Hedefi

Shiba Coin Yorumları

Çoğu altcoin bugün önemli kırılmalar yaşadı. Aylardır 0,4 dolar altında saplanıp kalan ADA Coin bile 0,5 doları aşarak gerçek bir yükseliş ortamında olduğumuzu bize hatırlattı. Shiba Coin umulduğu üzere fiyatından bir sıfır sildi ve o da kritik dönüm noktasında oyalanmaya başladı.

Günlük grafikte Ocak ayından bu yana azalan direnç çizgisinin altında oyalan Shiba Coin fiyatı 10 Haziran’da 0,000004 dolarlık dibe kadar yönünü aşağı çevirmişti. Binance ve Coinbase davası sebebiyle çoğu altcoin 2022 yılından daha düşük seviyelere Haziran başında ulaştı. Shiba Coin bu dipten sonra uzun bir alt fitil oluşturarak düşüşlerin sonsuza kadar devam etmeyeceğini bilen yatırımcıların varlığını hepimize gösterdi.

Dört önemli denemenin ardından 3 Aralık tarihinde trend çizgisinden kurtulan Shiba Coin fiyatı Haziran ayında cesur davranan yatırımcıları ödüllendirmeye devam ediyor. RSI pozitif ve trend yukarı yönlü, BTC ise beklentinin tersine güçlü kalmaya devam ederken Shiba Coin daha fazla artış yaşayabilir.

Shiba Coin Fiyat Hedefi

Her şey çok güzel fiyat direnci kırdı peki bundan sonra ne olacak? Kısa vadeli altı saatlik grafikte Elliot dalga sayımı bize iki olasılıktan bahsediyor. İlkinde Shiba Coin A-B-C düzeltici yapısını yeni tamamladı. Bu ihtimal fiyat paralel kanal içinde işlem gördüğü ve A:C dalgaları tam olarak 1:1 oranına sahip olduğu için daha muhtemel görünüyor.

Diğer olasılık yükseliş eğilimli 1-2/1-2 dalga oluşumuna fiyatın saplandığını gösteriyor. Alt dalga sayısı beyaz renktedir ve fiyatın şu anda ikinci alt dalgada olduğunu göstermektedir. Eğer sayım doğruysa Shiba Coin fiyatının 0,0000014 dolarlık zirveye ulaşması gerekir.

Yükseliş yönlü tahminin gerçekleşmesi için fiyatın kanaldan kurtulması gerek. Olumsuz senaryoda 0,0000080 dolara kadar düşüş görülebilir.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.

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Fatih Uçar
By Fatih Uçar
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Yıllar önce yeni teknolojilere merakım beni kripto paraların içine sürükledi. 2017 yılından bu yana hem yazar hem de yatırımcı olarak kriptoyla ilgileniyorum. OSINT, yazılım gibi alanlardaki merakımla kriptoyu birleştirdiğimde bu alan çok daha keyifli hale geldi. Bugüne kadar binlerce makaleye imza atmanın en güzel yanı her gün yeni şeyler öğrenmenin hazzıdır.
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