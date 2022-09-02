Dünyanın en büyük kripto borsası Binance, 2 altcoin için para yatırma ve çekme işlemlerinin süresiz olarak askıya alınacağını duyurdu.

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Dünyanın en büyük kripto borsası Binance, Terra Classic (LUNC) ve TerraClassicUSD (USTC) için para yatırma ve çekme işlemlerinin Shuttle Bridge’in kapanmasından dolayı 7 Eylül’de TSİ 03.00’dan itibaren süresiz olarak askıya alınacağını duyurdu. Kullanıcılar, Terra Classic ağını kullanarak LUNC ve USTC token’larını yatırmaya ve çekmeye devam edebilecekler.

LUNC ve USTC İşlemleri Askıya Alınıyor

Binance, bugün yaptığı duyuruda, 7 Eylül’e kadar Terra Classic‘in (LUNC) ve TerraClassicUSD (USTC) için BNB Smart Chain (BEP20), Ethereum ağı (ERC20) ve Polygon ağı kullanılarak para yatırma ve çekme işlemlerinin gerçekleştirebileceğini ancak 7 Eylül’de TSİ 03.00’dan itibaren söz konusu ağları kullanarak LUNC ve USTC için para yatırma ve çekme işlemlerinin süresiz olacak askıya alınacağını belirtti.

Binance’ın LUNC ve USTC için söz konusu ağlar üzerinden para yatırma ve çekme işlemlerini sonlandıracak olmasının nedeni Shuttle Bridge’in (köprü) kapatılması. Ancak kullanıcılar LUNC ve USTC token’ları için para yatırma ve çekme işlemlerini Terra Classic ağını kullanarak devam edebilecek.

Kripto para borsası, belirtilen tarih ve saatten itibaren gerçekleştirilen para yatırma ve çekme işlemlerinin kullanıcı hesaplarına yansıtılmayacağını belirterek, işlemlerin süresiz olarak askıya alınacağı saate yakın para yatırma ve çekme işlemlerinin yapılmamasını tavsiye etti.

Ayrıca, Binance Earn hizmetleri de dahil olmak üzere LUNC ve USTC için Spot ve Marj ticareti sorunsuz bir şekilde çalışmaya devam edecek. Binance, belirtilen tarih ve saate kadar Shuttle Bridge kullanılarak gerçekleştirilen token transferlerinde sorunla karşılaşan kullanıcılar için tüm teknik gereksinimlerin karşılanacağını belirtirken, “Çok sayıda bekleyen işlem olduğunda para çekme işlemlerinin normalden daha uzun sürebileceğini lütfen unutmayın.” notunu düştü.

Terra Token’larında Hacim Rekoru

Terra token’ları LUNA, LUNC ve USTC’nin günlük işlem hacminde büyük bir artış yaşanıyor. İlginç bir şekilde, stake etme, sürekli yakım ve yüzde 1,2 yakım vergisi teklifiyle Terra Classic’in (LUNC) fiyatı yüzde 100’ün üzerinde arttı ve günlük işlem hacmi 1.4 milyarın doların üzerine çıktı. Topluluk, başta Binance olmak üzere kripto para borsalarının LUNC yakımına destek vermesini talep ederek baskı kurmaya çalışıyor.

LUNC, yazım sırasında gelen kâr alımlarıyla son 24 saatte kaydettiği yüzde 7,3 düşüşle 0,0002475 dolardan işlem görüyor. LUNC’deki düşüşe LUNA ve USTC’nin de eşlik ettiği görülüyor.