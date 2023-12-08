Kripto Boğa Sinyali Bu Detayda Gizli Olabilir, Nate Geraci Açıkladı

Bitcoin fiyatı 40.000 doları aşsa da yatırımcıların bir bölümü henüz kesin bir geri dönüş sürecin içinde olduğumuza inanamıyor. 1,5 yıllık yıkıcı dönemin ardından geri dönüşe ikna olmak zor ve analistlerin önemli bölümünde de bunu görüyoruz. Ancak büyük boğa ETF onayıyla gelebilir ve Nate Geraci tarafından dikkat çekilen detay öncü sinyal gibi görünüyor.

GBTC Mahkeme Kararı

Ağustos ayında SEC’e karşı açtığı davayı kazanan Grayscale diğer potansiyel ETF ihraççılarının da önünü açtı. Davanın ilk duruşmasından zaferine kadar olan süreci tüm detaylarıyla geçtiğimiz aylarda sizinle paylaşmıştık. Yargıç fiyat manipülasyonu gerekçesiyle SEC’in ETF reddi kararı almasını haklı bulmadı. ABD’de çözülemeyen sorunlar, siyasi meseleler, hak ve özgürlükler genelde böyle mahkeme kararıyla sonuca bağlanır.

Kripto için tarihi dönüm noktası da mahkemedeki bu karardı. SEC 2021 yılında vadeli BTC ETF onayları verdiği için fiyat spekülasyonu, volatilite gibi bahanelerin arkasına saklanamıyor. Bunun sonucu olarak aylardır ihraççılarla görüşmeler yaptığını biliyoruz, dosyalar güncelleniyor ve her geçen gün onaya yaklaşıyoruz. SEC’in negatif yaklaşımdan uzaklaşıp muhataplarını dikkate almasının en büyük sebebiyle GBTC kararıydı.

Kripto Para Boğası

SEC her açıdan köşeye sıkışmış durumda. Gelecekte onay vereceği ETF başvurularını eğer Ocak ayında onaylamazsa dünyanın en büyük varlık yöneticisi BlackRock ve diğer trilyon dolarlık devler tarafından mahkemeye verilebilir. Senatörler onay vermesini ve gelecekte bu saçma tutumlarının kurum tarafından açıklanamayacağını söylüyor.

O halde SEC spot Bitcoin ETF onayını verecek. Ancak bu karar 10 Ocaktan çok daha önce çıkabilir. The ETF Institute kurucu ortağı Nate Geraci bu konuda şunları yazdı;

“Grayscale/NYSE, Grayscale Bitcoin Trust için henüz 19b-4 dosyasını yeniden dosyalamadı. İlk dosyalama Ekim 2021’de yapıldı. Dosyalama hala “canlı” olarak kabul ediliyorsa (yeniden dosyalama olmadığından), Grayscale neden piyasaya sürülecek ilk spot BTC ETF olmasın? Ayrıca mahkeme zaferiyle diğer herkesin önünü açtı.”

Aradan geçen aylara rağmen yeni başvuru yoksa SEC hali hazırda GBTC’nin tröst’ten ETF’e dönüşümünü onaylamak için hazırlanıyor olabilir. Eğer durum buysa 10 Ocak tarihindeki diğer ETF kararlarından önce GBTC’nin ETF’e dönüşümü için onay verildiğini görebiliriz.