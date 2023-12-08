Shiba Inu Grafiğinde Direnç Kırılımı Gerçekleşti: SHIB İçin Olası Senaryolar Neler?

Kripto para piyasasında teknik analiz, özellikle vadeli işlem piyasasında işlem yapan yatırımcıların devamlı takip etmesi gereken bir gösterge olarak karşımıza çıkıyor. Peki yazının yazıldığı sırada 0,00001003 dolar seviyesinden işlem gören Shiba Inu için teknik analiz bize ne gibi ipuçları veriyor? Detaylı grafik incelemesi ve önemli destek ve direnç seviyeleri ile birlikte inceliyoruz.

Shiba Inu Grafik Analizi

Günlük SHIB grafiğinde yükselen kanal formasyonu dikkat çekiyor. Formasyon yapısında hem direnç hem de destek kırılımları görülmesine rağmen bu kırılımlar ayı ve boğa tuzağı olarak karşımıza çıkıyor. Son SHIB yükselişinde ise direnç çizgisinin kırılmasına rağmen günlük bar kapanışı formasyon içerisinde gerçekleşti ve bu durum fiyatta düzeltme yaşanmasına neden oldu.

Günlük SHIB grafiğinde dikkat çeken en önemli destek seviyeleri sırasıyla; 0,00000971 / 0,00000922 ve 0,00000885 dolar seviyeleridir. Özellikle son iki bar oluşumunda önemli bir rol oynayan 0,00000971 dolar seviyesinin altında günlük bar kapanışının gerçekleşmesi SHIB fiyatında kısa vadede satış baskısı ile karşılaşmasına neden olacaktır.

SHIB grafiğinde takip edilmesi gereken en önemli direnç seviyeleri ise sırasıyla; 0,00001028 / 0,00001071 ve 0,00001102 dolar seviyeleridir. Özellikle son iki yükseliş hamlesinde önemli bir engel olarak karşımıza çıkan 0,00001028 dolar seviyesinin üzerinde günlük bar kapanışının gerçekleşmesi SHIB fiyatının önemli bir ivme kazanmasını ve formasyon direnç çizgisini kırmasını sağlayacaktır.

Shiba Inu Haftalık Grafik Analizi

Haftalık SHIB grafiğinde dikkat çeken en önemli formasyon yapısı daralan kama formasyonu oluyor. Bu grafik yapısının son yükseliş hamlesi ile kırılması ise SHIB fiyatının önemli bir ivme kazanmasını sağlayacaktır. Haftalık kapanışın bu seviyelerde gerçekleşmesi, SHIB fiyatının direnç kırılımı yaşamasını ve fiyatın Ağustos 2022 yılında görülen 0,00001700 dolar seviyesine kadar yükselmesine imkan verebilir.

SHIB grafiğinde takip edilmesi gereken en önemli destek seviyeleri sırasıyla; 0,00000899 / 0,00000796 ve 0,00000693 dolar seviyeleridir. Özellikle dört hafta direnç olarak çalışan 0,00000899 dolar seviyesinin altında haftalık bar kapanışının gerçekleşmesi SHIB fiyatının satış baskısı ile karşılaşmasına neden olacaktır.

SHIB grafiğinde dikkat edilmesi gereken en önemli direnç seviyeleri ise sırasıyla; 0,00001075 / 0,00001197 ve 0,00001388 dolar seviyeleridir. Özellikle son yükseliş hamlesinde önemli bir engel olarak karşımıza çıkan 0,00001075 dolar seviyesinin üzerinde bar kapanışının gerçekleşmesi SHIB’in ivme kazanmasını sağlayacaktır.