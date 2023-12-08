8 Aralık: ABD’nin Yeni Kripto Para Yasa Tasarısı

Kripto paralar dünya genelinde milyonlarca yatırımcı tarafından kullanılıyor ve gerçek dünyada birçok işi kolaylaştırıyor. Gelişmekte olan ve az gelişmiş ülkelerdeki kripto benimsemesi çok daha büyük bunun sebebi kripto alanındaki yatırımda (geleneksel finansa nispeten) fırsat eşitliği anlayışıdır. Eğer doğru projeye erken dönemde yatırım yaparsanız ürün ortaya çıktığında binlerce kat kazanç elde edebiliyorsunuz. Bu akredite yatırımcıların yeni markalara erken dönemde yaptıkları yatırımlara benziyor.

Kripto Para Yasası

Kriptonun en büyük düşmanlarından olan Senatör Elizabeth Warren son Filistin-İsrail olayının ardından özel bir çaba içine girdi. Amaç kriptonun suçu finanse ettiği görüşünü İsrail’e destek vermek isteyen siyasilerin de yardımıyla kabul ettirmek. Ancak son tasarı Senatörler Mitt Romney, Mark Warner, Mike Rounds ve Jack Reed eliyle hazırlandı.

Amerika Birleşik Devletleri Senatosu’ndaki iki partili bir grup milletvekili, Hamas’ın 7 Ekim’de İsrail’e düzenlediği saldırıya açıkça atıfta bulunarak, kripto paraların terörün finansmanındaki (iddialarına göre) aktif rolünü engellemeye çalışıyor.

Senatörler Mitt Romney, Mark Warner, Mike Rounds ve Jack Reed son açıklamalarında Terörizmin Finansmanını Önleme Yasası’nı sunduklarını duyurdular. Tasarı, ABD yaptırımlarını terör örgütlerine kripto para veya fiat ile fon sağlayan tarafları da kapsayacak şekilde genişletecek.

Senatör Rounds şunları söyledi;

“Hazine Bakanlığı’nın modern tehditlerle mücadele etmek için gerekli terörle mücadele araçlarına sahip olması kritik önem taşımaktadır. Terörizmin Finansmanını Önleme Yasası, bu iğrenç eylemleri gerçekleştirmelerine yardımcı olan yabancı finans kuruluşlarına ve yabancı dijital varlık şirketlerine yaptırım uygulayarak terörizmin kökünü kazımaya yönelik sağduyulu adımlar atmaktadır.”

Kripto Paralar Suçun Destekçisi Mi?

ABD, İsrail’in sivil, genç, çocuk, yaşlı demeden işlediği suçları görmezden geliyor. Öyle ki buna ses çıkarmaya cesaret etmeleri mümkün değil çünkü üstlerinde çok büyük bir baskı var. Mevcut ortamda kripto paralara karşı katı önlemlerin alınması için getirilecek öneriler mantık, delil, doğruluk aranmadan kabul görebilir.

ABD’li siyasilerin İsrail’e desteğine ifade etmek için yarıştığı bu ortamda bazıları kripto paralara savaş açmayı tercih etti. Çünkü onlara karşı çıkanlar Hamas’ı destekliyor damgası yeme riskiyle sessiz kalacaktı. Öyle de oluyor. Fakat bir sorun var. Kripto paralar aracılığıyla Hamas’ın finanse edildiğine dair hiçbir kanıt yok.

Biri eğer bir konuda bir şeyler söylüyorsa ona delili sorulur. Kriptoda bu çok basittir on-chain hareketleri gösterir ve ona işte bu yüzden dersiniz. Fakat Hamas’ın kripto ile devasa bağışlar topladığına dair hiçbir delil yok. Bunu Chainalysis, Elliptic gibi devletlere on-chain istihbarat, danışmanlık hizmeti veren şirketler söylüyor. Blockchain analiz firması Elliptic, Ekim ayında Hamas’ın saldırılarını finanse etmek için önemli miktarda kripto bağışı aldığına dair “hiçbir kanıt” olmadığını bildirdi.

Dahası tüm bu tantana WSJ tarafından yayınlanan dayanaksız raporun ardından başladı. Fakat siyasilerin iddialarının hiçbir delile dayanmıyor olması kimsenin umurundaymış gibi görünmüyor, onların tek dayanağı WSJ raporu.