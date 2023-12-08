Tehlike Çanları Onlar İçin Çalıyor! Bu 3 Altcoin Kritik Bölgeye Girdi!

Kripto para piyasasının genelindeki yükseliş devam ederken çoğu altcoin en büyük kripto para Bitcoin (BTC) ile birlikte haftalıkta büyük kazançlar kaydetti. Piyasa genelindeki bu olumlu görünüm bazı altcoin’lerin aşırı alım bölgesine girerek “tehlike arz eden” noktaya gelmelerine neden oldu. Sizin için Göreceli Güç Endeksi (RSI) alarm verme noktasına gelen 3 altcoin’i derledik.

Yatırımcılar Bonk’da (BONK) Dikkatli Olmalı

Günün en aşırı alım sinyali veren altcoin’leri arasında Solana (SOL) Blockchain’i üzerinde çalışan bir köpek temalı altcoin olan Bonk (BONK) yer alıyor. BONK’un RSI’sı bu yazının hazırlandığı sırada son 24 saatte 79,32, son 4 saatlik zaman diliminde ise 72,41 seviyesinde aşırım alım sinyali veriyor.

Bonk, en güçlü Ethereum (ETH) rakibi olarak gösterilen SOL’un fiyatındaki artışla birlikte yükseldi. Bununla birlikte, altcoin için tamamen spekülatif olan yatırımcı talebi uzun vadede sürdürülebilir olmayabilir ve BONK’un fiyatında geri çekilme söz konusu olabilir. Bu bakımdan yatırımcıların BONK alırken dikkatli olmaları gerekiyor.

Holo’nun (HOT) RSI’sı Alarm Veriyor

Holochain‘in merkeziyetsiz uygulamalarını barındırmak için oluşturulmuş bir platform olan Holo‘nun hizmet token’i HOT bu yazının hazırlandığı sırada 0,00213 dolardan işlem görüyor ve altcoin’in RSI’sı hem günlük zaman diliminde hem de haftalık zaman diliminde aşırı alım sinyali veriyor.

Altcoin’in RSI’sı haftalık zaman diliminde 85,85 seviyesinde ve son 24 saatlik zaman diliminde ise 77,05 seviyesinde bulunuyor. Bununla birlikte, 4 saatlik zaman diliminde hala ‘güçlü’ bir momentum içinde hareket ediyor. Genel olarak HOT için RSI’nın tehlike çanlarını çaldığı ve yatırımcıların dikkatli olmaları gerektiği görülüyor.

JOE (JOE) de Alarm Veren Altcoin’ler Arasında

TraderJoe’nun hizmet token’i JOE (JOE), yatırımcıların alım yaparken dikkat etmesi gereken bir altcoin olarak öne çıkıyor. JOE, Avalanche’ın (AVAX) DeFi ekosistemindeki büyümeyle yüksek talep gördü. TraderJoe, bir merkeziyetsiz kripto para borsasıdır ve Avalanche üzerindeki en popüler ve sermayelendirilmiş protokollerden biridir.

Protokolün özellikle token’in performansına da yansıyan Kilitlenen Varlıkların Toplam Değeri (TVL) göstergesinde de ciddi bir artış kaydedildi. JOE, son 24 saatte yüzde 14,02’lik artışla 0,5755 dolardan işlem görürken, günlük ve haftalık zaman diliminde en aşırı alım sinyali veren altcoin’lerden biri. JOE’nin RSI değeri haftalık zaman diliminde 83,48 seviyesinde, son 24 saatlik zaman diliminde ise 79,47 seviyesinde bulunuyor.