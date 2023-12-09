BRC-20’yi 2024-2025’te Kriptoda Daha Fazla Duyacağız

Yeni trendlere hazırlıklı olmak geleceğe odaklanmak bu alanda son derece önemli. BRC-20 de bu konuda oldukça önemli. 2021 sonunda Taproot güncellemesiyle Bitcoin ağında yeni bir dönemin başladığından bahsetmiştik. Akıllı sözleşme yeteneklerine haiz bir Bitcoin ağı anlatısı heyecan vericiydi. Peki gelecek için BRC-20 neden önemli?

BRC-20 ve Geleceği

Ethereum en büyük akıllı sözleşme platformu ve aynı zamanda piyasa değerine göre ilk sıradaki altcoin. Akıllı sözleşmeleri web2’deki internet sitelerine benzetebiliriz. Akıllı sözleşme platformları ise hosting, sunucu hizmetleri sunan Amazon’a vesair benzetilebilir. Bitcoin hem en eski hem de madenci gücü bakımından en merkeziyetsiz kripto para ağı.

Bitcoin’in güvenlik, merkesizlik, sağlamlık yönleri gelecekte akıllı sözleşmeler için merkez olabilme potansiyelini de ortaya çıkarıyor. Taproot öncesinde bu mümkün değildi. 2023 yılı boyunca Bitcoin’in ekosistemi hızla gelişti. Ordinals NFT’leri ve BRC-20 tokenları ile örneklendirilen yeni varlık türleri, yaygın bir topluluk coşkusu yaratarak BTC madencilerinin kazançlarında önemli bir artışa yol açtı.

Ancak tek kazanç madenciler için değildi aynı zamanda Bitcoin’in geleceğini olumlu etkileyecek yeni bir dönüm noktasını da geride bıraktık. Ordinaller Bitcoin’in kodunda tek bir satırın bile değişmesini gerektirmeden ona bağlı çalışıyor.

Casey Rodarmor tarafından geliştirilen Ordinals konsepti 1 Bitcoin’in 100 milyonda biri olan satoshilere verilerin tanımlanabilmesini sağlıyor. NFT’ler Ordinals protokolünün ilk kullanım alanıydı, ancak aynı teknoloji Ethereum’un desteklediği ERC-20 tokenlerine benzer şekilde değiştirilebilir tokenler çıkarmak için de kullanılabilir

Ethereum ve Bitcoin Ortak Sözleşmeleri

MultiBit, BRC-20 ve ERC-20 transferleri için iki yönlü bir köprü başlatarak yeni bir süreci tetikledi. Bundan aylar sonra Ethereum ağında çalışan bazı yeni protokollerin BTC ile entegre yaşayabildiği bir dünyaya merhaba diyebiliriz. Dahası bu dönüşüm Bitcoin’in faydasını sadece değer saklama anlatısının ötesine geçirip Web3’te altyapı hizmeti veren bir şeye dönüştürebilir.

Önümüzdeki iki yıl boyunca Bitcoin ağında ve BTC ile farklı ağlarla entegre çalışan yeni projelerin piyasalarda ses getirdiğini görebiliriz. 2021 yılında ZK ağlarından bahsederken bu alanda böylesine ilerlemiş girişimler yoktu. Bugün de Bitcoin sözleşmelerinden bahsediyoruz ve önümüzdeki dönemde göreceklerimiz sürpriz olacak.

Peki yatırımcılar ne yapmalı? Riskli olmakla birlikte bu alandaki ilkleri takip etmek onlara kazanç getirebilir. Örneğin Bitcoin ağıyla entegre (onun üzerinde çalışan) ilk DeFi platformu veya daha başka şeyler. Bu tarz ilklerin bir kısmı başarıya ulaştığında erken dönem yatırımcılarına iyi kazançlar sunabilir.