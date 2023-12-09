Teknik Analiz

9-17 Aralık Analiz: BTC, ETH ve Solana (SOL) Grafik Yorumları

Özet

  • BTC 44.500 dolar üzeri kapanışlarda 48.000 dolara ulaşabilir.
  • ETH fiyatı 2.200 doları koruduğu sürece 2.500 doları hedefleyebilir.
  • SOL Coin için kritik bölge 68.2 dolar ve hedef üç haneli hedefler.
  • Piyasa etkisi: Pozitif
Fatih Uçar
Fatih Uçar

Önümüzdeki günlerde kripto paralarda volatilitenin artmaya devam etmesi bekleniyor. 3 büyük kripto önemli hareketler yapabilir. Yatırımcılar önümüzdeki günlerde volatilite artarken önemli fiyat bölgelerini not etmeli. Solana güçlü bir atak başlattı ve Ethereum cephesinde vadelide ilgi katlanarak artıyor. Bitcoin ise kritik dirençte oyalanıyor. Peki şimdi ne olacak?

Alt Başlıklar
Bitcoin (BTC)Ethereum (ETH)Solana (SOL)

Bitcoin (BTC)

Fidelity ve SEC arasındaki ETF’e dair teknik detayların görüşme öğrenildiği için Bitcoin 44.700 dolara kadar tırmandı. Varlık yöneticisi VanEck, 2024 kripto tahminlerinde Bitcoin’in “ABD başkanlık seçimlerini takip eden siyasi olaylar ve mevzuat değişiklikleri” ile ATH bölgesini aşabileceğini yazdı. Aylar önce 2024 Kasım seçimlerinin siyasiler arasında propaganda yarışına dönebileceğinden bahsediyorduk. Bölgedeki yatırımcı seçmen sayısı azımsanacak gibi değil.

5 Aralık’ta 44.500 dolardan düşen BTC fiyatı tekrar bu bölgeyi geri aldı ve üzerinde kapanışların devam edip etmemesine bağlı olarak rotasını çizecek. Eğer yükseliş sürerse 48.000 dolar ilk güçlü direnç bölgesi.

Ancak BTC fiyatı yönünü aşağı çevirirse 41.862 dolardaki desteğe kadar inebilir. Ardından hedeflenen seviye 39.868 dolardır.

Ethereum (ETH)

ETH fiyatı yazı hazırlandığı sırada BTC yeni zirveler aradığı için 2.370 dolardan alıcı buluyor. Alıcılar ETH için 2.200 doları desteğe çevirmeye çalışıyor ve güncel görünüm pozitif. Yükselen üçgen formasyonu tamamlandı ve eğer büyük bir şok satışı dalgası gelmeyecekse teknikteki hedef 3.400 dolardır. Bu hedefe giderken 2.500 ve 3.000 dolarlık direnç bölgelerindeki talep belirleyici olacak.

Aşağı yönde ise 2.200 dolar altı kapanışlarda 1.900 dolara kadar düşüş gelebilir.

Solana (SOL)

Solana 7 Aralık’ta yükselişe geçti ve 52 haftanın en yüksek seviyesi olan 68,20 doların üzerine çıktı. Bu seviyenin üzerindeki kapanışların 80 dolar ve hatta üç haneli fiyat hedefleri için ilk aşama olacağından bahsetmiştik. Son kırılma düşüş formasyonunu geçersiz kıldığından ekstra önemli ve Solana ağındaki airdrop ekosistemdeki tokenlere (başta SOL Coin olmak üzere) adeta can getirdi.

78 ve 100 dolar hedeflerinin aşılması mevcut yüksek risk iştahı ortamında şaşırtıcı olmaz. Ancak 60 dolar altı kapanışlar 51 dolara kadar düşüş getirebilir.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.

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Fatih Uçar
By Fatih Uçar
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Yıllar önce yeni teknolojilere merakım beni kripto paraların içine sürükledi. 2017 yılından bu yana hem yazar hem de yatırımcı olarak kriptoyla ilgileniyorum. OSINT, yazılım gibi alanlardaki merakımla kriptoyu birleştirdiğimde bu alan çok daha keyifli hale geldi. Bugüne kadar binlerce makaleye imza atmanın en güzel yanı her gün yeni şeyler öğrenmenin hazzıdır.
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