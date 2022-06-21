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2022, kripto alanındaki yatırımcılar için pek çok vaatle başladı, ancak altı ayın sonunda peri masalı korkunç bir kabusa dönüştü diyebiliriz. Herkes 2021 yılının devamında harika bir boğa sezonu yaşanacağını düşünürken olaylar pek de istenildiği gibi gelişmedi, en azından şimdilik.

İyi, Kötü ve Çirkin

2021’in sonunda, kripto fiyatları, 3 trilyon dolarlık küresel piyasa değeri ile tüm zamanların en yüksek seviyelerinde geziniyordu. Bitcoin 68.000 dolara dokundu ve yatırımcılar, varlığın 2022’nin ilk iki çeyreğinde 100.000 dolar sınırını geçeceğine dair cesur tahminlerde bulundular.

2022 ilk 6 ayı geçti ama tahminler tutmadı. Bunun yerine endüstri, kripto para birimlerinde değer kaybettiren birbiri ardına skandallarla sarsıldı. En büyük NFT pazarı olan OpenSea‘nin birkaç parçanın kaybına yol açan bir hata açığından muzdarip olmasının ardından ilk kurban NFT sektöründekiler oldu.

O zamandan beri, NFT’ler için işlem hacimleri 2021’in en yüksek seviyesinden %50’nin üzerinde düştü ve bu da uzmanların bunun bir balon olup olmadığını merak etmesine neden oldu. DEXterlabs tarafından yakın zamanda yapılan bir anket, NFT yatırımcılarının yarısından fazlasının henüz yatırımlarından kar elde etmediğini ortaya koydu.

Üçüncü en büyük stablecoin olan TerraUSD (UST) düşüşe geçtiğinde işler kötüye gitti. Yatırımcılar milyarlarca dolar kaybettiğinden ve tüm Terra ekosistemi trajedinin ağırlığı altında çöktüğünden, sonuç kaotikti. Düzenleyici kurumlar tarafından yürütülen soruşturmalar, tüm endüstriyi düzenleyicilerle karşı karşıya getirmekle tehdit eden bir dizi ihmali açığa çıkararak gerçekleştirildi.

Terra’nın trajedisi fiyatları daha da ileriye taşıdı, ancak yatırımcılar kripto kışının neredeyse bittiğini düşünürken Celsius, “aşırı piyasa koşulları” nedeniyle tüm para çekme işlemlerini duraklattığını açıklayarak devenin belini kırdı. Duyurudan sonra, Bitcoin 18 ayın en düşük seviyesi olan 22.000 dolara düştü ve kripto para piyasası değeri 1 trilyon doların altına düştü.

Hackerlar ayrıca yılın ilk yarısında merkezi olmayan finansa (DeFi) odaklanarak sorunlar çıkardılar. Yalnızca ilk çeyrekte, bilgisayar korsanları 1,22 milyar dolardan fazla tutarı hesaplarına geçirdiler. Immunefi CEO’su Mitchell Amador, endüstrinin önümüzdeki aylarda daha karmaşık saldırılara hazırlıklı olması gerektiği konusunda uyardı.

Amador şu şekilde açıklamada bulundu;

“DeFi büyüdükçe, bu tür saldırılar giderek daha kazançlı hale geliyor”

2022 İşleri Tersine Çevirebilir Mi?

Ekosistem için işlerin tersine dönüp dönemeyeceği konusundaki görüş şu anda bölünmüş durumda. Kötümserler için, Ethereum’un endüstri üzerinde birleşme şüphesi için “zorluk bombasını” geciktirmesiyle kripto için işlerin tersine dönebileceğine dair çok az gösterge var.

Delta’dan Kavita Gupta, 14 bin ila 16 bin doların ideal dip olabileceğini düşündüğü için “henüz dibi görmediğimize kuvvetle inandığını” iddia ediyor. Guggenheim’dan Scott Minerd gibi diğerleri, varlık için 8.000 dolarlık bir dip tahmin ederken, Peter Schiff yatırımcıları düşüşü satın almamaları konusunda uyarıyor.

Cynthia Lummis ve Kirsten Gillibrand’ın yakın tarihli bir tasarısı oyuncular tarafından selamlanırken, SEC’in bir spot Bitcoin ETF’yi onaylaması, trendlerin tersine çevrilmesi için katalizör olabilir.

Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısı ile risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.