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Cardano Kurucusu Yol Haritasıyla İlgili Konuştu! ADA Coin Yorum!

ADA Coin yatırımcılarını neler bekliyor? Cardano kurucusu önemli açıklamalarda bulundu.
18:30
6 Nisan 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

Piyasa değerine göre en büyük altcoinler arasında yer alan Cardano (ADA) uzun süredir negatif performans gösteriyor. Popüler altcoin geçtiğimiz yıl 25 Eylül tarihinde Vasil’i tamamlayana kadar nispeten güçlü kaldı. Ancak sonrasında daha derin dipler yaptı. Peki Cardano kurucusu bu konuda neler düşünüyor? ADA Coin ve Cardano konusunda beklentileri neler?

Cardano Kurucusu Açıklama

Ethereum’un kurucu ortağı ve Cardano‘nun kurucusu Charles Hoskinson, Cardano’yu neden geliştirdiğini açıkladı. Hoskinson, yeni bir ağ oluşturmanın ağ etkisini yeniden inşa etmeyi gerektirse de, Cardano’nun yapmayı amaçladığı şey için gerekli olan katıksız bir vizyona sahip olmanızı sağladığını açıklıyor. Ağın mevcut durumu hakkında Hoskinson, ilk yol haritasının yaklaşık %85’inin tamamlanmış olmasıyla birlikte, gecikmeler konusunda tepkilerin haklılık payı olduğunu düşünüyor.

“Cardano’nun bir fikirden bir ekosisteme dönüşmesi yedi yıl sürdü. NFT sektörü gibi bazı büyük kazanımlar elde ettiğimizi gördük.”

Cardano’nun kurucusu sektörün çok zincirli doğasını kabul ediyor. Hoskinson, Ethereum ya da Cardano üzerinde başlasa bile her şeyin çoklu zincire geçtiğini söylüyor. Çeşitli blockchainler arasında öne çıkabilmek için ürün-pazar uyumu, kullanıcı deneyimi gibi konularda iyi olduklarını düşünüyor.

Cardano, yıllar boyunca devam eden gecikmeler ve ağ güncellemeleri nedeniyle bazı eleştirilere maruz kaldı. Hoskinson bu aksaklıkları “yanlış teknoloji üzerine bahis oynamaya ve yol haritası konusunda biraz hırslı olmaya” bağlıyor.

ADA Coin Yorum

ADA Coin yazı hazırlandığı sırada 0,383 dolardan alıcı buluyor. Son mini rallinin ardından sürecin devamını getiremedi. Fiyat 0,4 dolar üzerinde tutunabilseydi 0,42 ve 0,46 dolara doğru devam edecekti. Ancak Bitcoin cephesindeki son olumsuz hissiyattan payına düşeni alması ve yatırımcılarının risk iştahının zayıflaması nedeniyle popüler altcoin düşüyor. Fiyat 50 günlük ortalamanın altında ve RSI nötr seviyenin altına sarktı.

Kısa vadede 0,375 dolar önemli destek seviyesi olarak ön plana çıkıyor. Eğer düşüş devam ederse 0,34-33 ve 0,3 dolara kadar düşen bir ADA Coin görebiliriz. Tersi senaryoda 0,4 ve 0,42 dolar seviyelerinin ardından 0,53 dolar hedeflenebilir.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.

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