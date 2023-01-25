Eğer Bitcoin tutuyorsanız ve merkezi olmayan açık kaynak bir cüzdan arıyorsanız Electrum Cüzdan iyi bir seçenek olabilir.

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FTX çöküşünün ardından merkezi olmayan kripto para cüzdanlarına çok daha yoğun ilgi gösterilmeye başlandı. Merkezi olmayan cüzdanlar aracılığıyla kripto para borsalarında yaptığınız birçok işlemi daha güvenli biçim yapabilirsiniz. Buradaki güvenlik detayı varlıklarınızın kontrolünün tamamen sizde olmasıyla alakalıdır. Merkezi borsalardaki kripto paralarınız eğer borsa sahipleri kötü niyetliyse istismar edilebilir. Nitekim FTX borsası müşteri varlıklarını Alameda isimli yan şirketine tahsis ederek bu konuda en net kötü örnek oldu.

Electrum Cüzdan Nedir?

Diğer merkezi olmayan cüzdanlara benzer şekilde Electrum Cüzdan da size kripto paraların mülkiyetini teslim eder. Eğer özel anahtarınızı koruyabilir, cüzdanınızı Phishing sitelerine bağlamazsanız varlıklarınızın çalınma ihtimali önemli ölçüde azalır. Ayrıca DeFi platformları aracılığıyla kolayca vadeli, spot trade işlemlerinizi yapabilirsiniz. Electrum Cüzdan internetin bir sonraki aşaması olan Web3’e bir hazırlıktır. Diğer merkezi olmayan cüzdanlar gibi verilerinizin size ait olduğu yeni internet çağına açılan bir kapı görevi görür.

Electrum Cüzdan açık kaynak kodludur. GitHub üzerinden cüzdanının kodlarını inceleyebilirsiniz. Açık kaynak projeler istismar riski daha az olduğu için kripto para yatırımcıları tarafından da yoğunlukla tercih edilmektedir. Electrum, Kasım 2011’de Thomas Voegtlin tarafından oluşturulmuştur. O zamandan bu yana çeşitli geliştiriciler proje açık kaynak kodlu olduğu için cüzdanın geliştirilmesine katkıda bulundu. Değişiklikler hem ThomasV hem de SomberNight tarafından imzalanmalı ve herkese açık hale getirilmeden önce bir betik tarafından otomatik olarak kontrol edilmelidir. Yani cüzdan topluluk geliştiricileri tarafından daha iyi noktaya taşınsa da ikili imzadan geçtikten sonra yeni versiyonlar yayına alınmaktadır. Bu da kötü niyetli geliştiricilerin istismar riskini en aza indirir.

En önemli detay Electrum Cüzdan kendi nodunuza sahip olduğunuz bir Bitcoin cüzdanıdır. Yani MetaMask gibi tarayıcı uzantısı versiyonu vesair yoktur bundan dolayı bilgisayarınızda Bitcoin tutacaksanız bu cüzdanı kurmalısınız.

Electrum Cüzdan Nasıl Kullanılır?

Öncelikle cüzdanı internet sitesi üzerinden indirmeniz gerekiyor. Önemli olan Google arama sonuçlarından değil direkt internet sitesinin linkini yazarak indirme sayfasına ulaşmanızdır. Çok profesyonel yatırımcılar bile Google arama sonuçlarındaki reklam olarak en üst sıraya taşınmış oltalama linklerine kanarak sermayelerini kaybetmektedir. Birinci adım aşağıdaki Electrum Cüzdan internet sitesine manuel olarak yazıp giriş yaptıktan sonra indirme (Download) sayfasına gitmenizdir.

Burada Android, macOS, Linux ve Windows gibi işletim sistemlerine ait indirme linklerini göreceksiniz. Windows 8.1 ve üzerindeki işletim sistemleri için olan versiyonu indiriyoruz. Siz kendi işletim sisteminize uygun olan seçeneği indirebilirsiniz.

Dosya indikten sonra kurulacağı klasörü seçip “install” seçeneğine tıklıyoruz.

Kurulum birkaç dakika içinde tamamlanıyor ve uygulamanın kısayolu masaüstü ekranımıza geliyor. Buna çift tıklayıp Electrum Cüzdanı çalıştırıyoruz.

Sırasıyla aşağıdaki seçenekleri işaretleyip sonraki diyoruz.

Otomatik bağlantı

default_wallet olarak kalıyor ve sonraki diyoruz.

Üçüncü aşamada eğer multisig yani çoklu imzalı bir cüzdan istiyorsak bunu seçiyoruz veya 2FA doğrulama istiyorsak yine buna göre cüzdan seçeneğini işaretliyoruz. Ben standart cüzdan oluşturacağım bunu seçip sonraki diyorum.