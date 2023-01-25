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Popüler altcoin bugün 19:14’te gelen haberin ardından yüzde 20’nin üzerinde değer kazandı ve 2,2 doları geçti. Block haberine göre DYDX fiyatın Aralık ayından bu yana düşmesine neden olan kilit açılışı konusunda önemli bir adım attı. Buna göre Aralık ayına kadar token fiyatında bir miktar daha yükseliş görebiliriz.

DYDX Neden Yükseliyor?

DYDX, yatırımcılar için 156 milyon dolarlık token kilidini şubat ayından Aralık ayına erteledi. Bu haber dolaşıma girecek yeni token miktarının Aralık ayına kadar önemli ölçüde değişmeyeceği anlamına geliyor. Borsa önümüzdeki ay yatırımcılara, topluluk üyelerine ve projenin hazinesine 150 milyon DYDX (282 Milyon $) gönderecekti. Bu kilit açılışı mevcut arzın yaklaşık 2 katına çıkmasına neden olacaktı. Ancak son alınan karar sayesinde Aralık ayına kadar dolaşım arzı çok daha az artacak. Doğal olarak fiyat bu haberle yükseliş yaşadı.

Güne %20’nin üzerinde artışla devam eden token 2,2 doları gördü. Yeni programa göre, 83 milyon token – toplamda yatırımcılara yönelik 277 milyon token’ın %30’u – 1 Aralık’ta açılacak. Bu gerçekleştikten sonra, toplam tokenlerin %40’ı takip eden altı ay boyunca aylık olarak, ardından bir sonraki yıl %20’si ve ondan sonraki yıl %10’u açılacak. DYdX şu anda Ethereum’un üzerinde çalışan sıfır bilgi kanıtı destekli StarkEx üzerinde çalışıyor. Ancak Cosmos ekosisteminde kendi ağını başlatmak üzere.

Kilit Açılışları Ters Tepti

Axie Infinity (AXS) geçtiğimiz günlerde büyük kilit açılışı yaptığı gün önemli ölçüde değer kazandı. Devasa short pozisyonların tasfiyesine neden olan bu hareket kripto para piyasalarının spekülatif doğasına yorulmuştu. Şimdi de DYDX benzer bir hareket yaptı. AXS Coin enteresan yükselişini yaptığında Aralık ayından bu yana artan short pozisyonların diğer kilit açılışı yapılacak projelerde de tasfiye edilebileceğinden bahsetmiştik. DYDX bunu başardı. Şimdi sırada The Sandbox (SAND)’ın yaklaşan kilit açılışı bulunuyor.

Aralık ayı başında bu büyük kilit açılışlarını duyurmaya başladığımızda AXS, SAND ve DYDX önemli ölçüde değer kaybetmişti. Şimdi de tam tersi bir süreç yaşıyoruz. 14 Şubat tarihinde SAND için büyük bir kilit açılışı göreceğiz. 274 milyon dolarlık (arzın %12,4’ü) kilit açılışı öncesinde veya kilit açılışı sırasında SAND ekibi de büyük bir duyuruyla süreci tersine çevirebilir. Yatırımcıların bu ihtimali göz ardı etmeden stop bölgelerini iyi belirlemesi gerekecek.