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  •   Bu Altcoin 2022’de Yatırımcısını Çok Üzmüştü! Ethereum Balinalarının Tekrar Gözdesi Oldu!

Bu Altcoin 2022’de Yatırımcısını Çok Üzmüştü! Ethereum Balinalarının Tekrar Gözdesi Oldu!

2021 yılının gözdesi konumundayken 2022 yılında hüsran yaşamasının ardından çıkış yolu arayan bu altcoin balinaların dikkatini çekti.
20:00
25 Ocak 2023
Alican Ülker Yazar: Alican Ülker
Okuma Süresi: 2 Dakika

Shiba Inu’nun (SHIB) son 30 gündeki performansı, memecoin’in 2022’deki berbat performansının anılarını silmiş gibi görünüyor. Söz konusu dönemde SHIB %37,06 oranında kazancı hanesine yazdırdı. Bu yükselişe rağmen token, tüm zamanların en yüksek değerinden (ATH) %86,58 daha düşük olarak işlem görüyor. Dahası, son 365 gün içinde SHIB’nin performansı %57,96 oranında düşüş göstermiş durumda.

Shiba Inu’nun Kısa Ve Uzun Vadeli Görünümleri

SHIB’in uzun vadeli değerinin düşük oluşu, birçok kişinin memecoin’i hala değerinin altında bir varlık olarak görmesinin bir nedeni olabilir. Zincir üstü analitik platform Santiment’ten alınan veriler de düşünce okuluyla uyumlu görünüyordu.

Santiment’e göre, SHIB’in Piyasa Değerinden Gerçekleşen Değere (MVRV) z-skoru -1,859 oldu. MVRV z-skoru, bir varlığın aşırı değerli veya düşük değerli durumunu sağlarken, piyasa ve gerçekleşen değer arasındaki sapmayı değerlendirir.

SHIB’in z-skoru kırmızı bölgede olduğu için token’ın değerinin düşük olduğunu göstermiş olur. Shiba için 0,000011 dolarlık mevcut değer, zirveye ulaştığı noktadan daha da dibe yakındı.

Teknik açıdan bakıldığında, günlük grafik SHIB’in son birkaç hafta içinde yaşadığı fiyat artışını sürdürebileceğini gösterdi. Bu, Üstel Hareketli Ortalama (EMA) ile gösterildi. Yazım sırasında, 20 EMA (mavi) 50 EMA’nın (sarı) üzerindeydi. SHIB’nin desteği 0,00001113 dolara yükseldiğinde durum böyleydi.

Daha uzun zaman diliminde, 200 EMA (mor) 20 ve 50 EMA’ların üzerinde konumlandı. Ayrıca, Chaikin Para Akışı (CMF) 0,07 seviyesindeydi.

Bir önceki güne göre azalmış olsa da, CMF değeri SHIB’in hacminin etkileyici olduğunu ve birikimin nispeten büyüdüğünü işaret etti. Dolayısıyla, CMF trendi pozisyonunu koruyabilirse SHIB’nin fiyat hareketi negatif bölgenin üzerinde kapanabilir.

Balinaların öngörüsü oyun değiştirici olacak mı?

Bu yazının yazıldığı sırada SHIB, son 24 saat içinde en iyi 100 Ethereum (ETH) balinası tarafından en çok işlem gören token oldu. Bu, Curve Finance’ın (CRV) bir süre liderliği elinde tutmasının ardından gerçekleşti.

Ethereum balinalarının yazım zamanında token’ı büyük sayılarda biriktirdiğini belirtmek doğru olabilir. WhaleStats’ten alınan veriler de SHIB’in dönem boyunca dolar değerine bakıldığında iyi bir durumda olduğunu gösterdi. Bununla birlikte, piyasada SHIB birikimine ilişkin hala aşırı bir korku bulunuyordu. Yazım saatine göre, balina varlıkları 504,98 milyar SHIB seviyesinde birikim yapmış durumdaydı.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısı ile risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.

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