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  •   Son Dakika: Coinbase Listelemesi Bu Sefer Güldürmedi! Bakın Hangi 2 Altcoin Herkesi Şaşırttı!

Son Dakika: Coinbase Listelemesi Bu Sefer Güldürmedi! Bakın Hangi 2 Altcoin Herkesi Şaşırttı!

Coinbase geçtiğimiz günlerde yaptığı bir açıklamayla 2 yeni altcoin'i yol haritasına eklediğini belirtmişti. Bugün ise listeleme haberi geldi.
20:15
25 Ocak 2023
Alican Ülker Yazar: Alican Ülker
Okuma Süresi: 2 Dakika

Coinbase Borsa’sı hafta başında yol haritasına ekleyeceğini duyurduğu 2 altcoin için müjdeyi verdi. Yaşanan bu durumun ardından klasikleşen haber arkası hızlı hareketleri görüyoruz. İlginç bir şekilde Coinbase listeleme haberi ardından gelen yükseliş dalgası bu sefer yaşanmamış gibi görünüyor. Biraz önce yapılan duyuruya göre iki yeni kripto para, platform tarafından listelenecek.

Hangi Altcoin’ler Listeleniyor?

Biraz önce yapılan açıklamaya göre Coinbase, daha önce yol haritasına eklediğini duyurduğu Audius (AUDIO) ve Threshold (T) için listeleme yapacağını bir tweet aracılığıyla takipçileriyle paylaştı. Hemen ardından ise altcoin’lerde klasikleşen yükselişin aksine fiyatlarda gözle görülür bir düşüş yaşandı.

Coinbase tarafından yapılan açıklamaya göre tüm altcoin’ler 26 Ocak 2023 günü Türkiye saati ile 20.00’da listelenecek ve ardından işlemlere başlanacak. Bunun yanı sıra tüm altcoinler için yeterli arzı sağlandıktan sonra USD işlem çiftinde alım satımın aşamalı olarak başlayacağı duyuruldu.

Üç Altcoin’de Son Fiyat Durumu Nedir?

Coinbase tarafından yapılan listeleme haberleri ardından genel olarak fiyatlarda büyük hareketler görülür. Yaşanan durum çoğu zaman pozitif yönlü hareketleri beraberinde getirse de  bu sefer beklenileni veremedi. İlk olarak Audius’u incelediğimizde fiyat negatif yönde %11 oranla 0.27 dolar seviyelerinde seyrediyordu. Bu durum pek de eşine rastlanır olmadığı için yatırımcılar sebeplerini sorgulayacaktır.

İkinci olarak Threshold’a baktığımızda ise fiyat 0.049 dolar seviyelerinde işlem görüyor. Bu durum coin’in son 24 saatlik performansı incelendiğinde ilginç bir şekilde %6’lık bir düşüş yaşadığını ve bu seviyelerde işlem gördüğünü ortaya koyuyor.

Son olarak Bitcoin fiyatını inceleyecek olursak, fiyat 3 gün boyunca 23.000 dolar seviyesini kırmayı ve üzerinde kalmayı denedikten sonra yazının yazıldığı saatlerde 22.550 dolar seviyelerine kadar gerilemişti. Bitcoin’de yaşanan fiyat hareketleri bu altcoin’lerin de fiyatları üzerinde etkili olacaktır.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısı ile risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.

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