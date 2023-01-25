Bitcoin (BTC), eğer geçmiş bir yol göstericiyse fiyatın neredeyse yüzde 250 oranında arttığı 2019 ortasındaki boğa koşusuna paralel olarak son günlerde yaşanan yükselişle birlikte büyük bir yükseliş için hazırlanıyor olabilir.

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Bitcoin (BTC), eğer geçmiş bir yol göstericiyse fiyatın neredeyse yüzde 250 oranında arttığı 2019 ortasındaki boğa koşusuna paralel olarak son günlerde yaşanan yükselişle birlikte büyük bir yükseliş için hazırlanıyor olabilir.

Bitcoin’de 2018-2019 vs 2022-2023

Veriler, piyasa değerine göre en büyük kripto para BTC‘nin bu ay yaklaşık yüzde 40 yükselişle 23 bin doların üzerini gördüğünü gösteriyor. Bu yükseliş, fiyatta yüzde 68’lik bir düşüşe neden olan ve ayı piyasasının derinliklerinde 18 bin dolar civarında uzun süreli konsolidasyonun ardından gelen bir yıllık düşüşün ardından, ABD Merkez Bankası‘nın (Fed) kripto paralar da dahil olmak üzere riskli varlıkları sarsan bilanço daraltma döngüsünün sonuna yaklaşıldığı beklentisiyle gerçekleşti.

Mevcut durum, Bitcoin’in 2019’un ikinci çeyreğindeki boğa koşusuna başlamadan önceki koşulları yansıtıyor. O dönemde Fed’in bilanço daraltma döngüsünün zirve yapmasıyla fiyat yüzde 247 artışla 13 bin 800 dolara yükselmişti.

Makro analisti Geo Chen, popüler Fidenza Macro Substack tabanlı haber bülteninin 20 Ocak tarihli baskısında, “2019 rallisinden önceki dört ay boyunca güçlü ellerin BTC biriktirirken açığa satış avantajları düştükçe düşük seviyelere yakın dar bir aralıkta işlem gördü” dedi ve 2019’daki fiyat yükselişi ile 2023’ün arasındaki ortak noktalara dikkat çekerek “2019 rallisi, yavaşlayan büyüme ve enflasyonun Goldilocks ortamına denk geldi ve bu Fed’in ayağını sıkılaştırma pedalından çekmesine neden oldu.” dedi.

Fed‘in bir önceki sıkılaştırma döngüsü 2015’in Aralık ayında başlayıp 2018’in Aralık ayında sona ererek üç yıl sürmüş ve gösterge faiz yüzde 2,25-2,5 aralığına yükseltilmişti. Geçen yıl merkez bankası gösterge faizini yüzde 0’dan yüzde 4,25’e yükseltti. Piyasa şimdi ileriye dönük göstergelerin tüketici fiyatları enflasyonu (TÜFE) ve ekonomik aktivitede belirgin bir yavaşlamaya işaret etmesiyle Şubat ve Mart aylarında faiz artırım hızının 25 baz puana düşürülmesi ve ardından faiz artırım döngüsüne ara verilmesini bekliyor.

Grafiklere bakıldığında Temmuz ayından beri kaydedilen Bitcoin’in fiyat hareketlerinin 2018’in Kasım ayının sonundan 2019’un Nisan ayının başına kadar kaydedilen fiyat hareketlerine ürkütücü bir şekilde benzerlik gösteriyor.

2022’nin Kasım ayında satıcı baskısındaki düşüş ve ardından gelen yükseliş, Bitcoin’in madencilik ödülünün yarıya indirilmesinden 17 ay önce dibe vurma ve bu olaydan önceki yıl içinde yükselme rekoruyla tutarlı bir duruş gösterdi. Her dört yılda bir arz genişlemesinin hızını yüzde 50 oranında azaltan programlanmış bir kod olan Bitcoin’in blok ödülü yarılanmasının (halving) dördüncüsünün 2024’ün Mart ya da Nisan ayında gerçekleşmesi bekleniyor.

Tercihi Ethereum Oldu

Her şey göz önüne alınıp bir değerlendirme yapıldığında Bitcoin’in önündeki yolun artık daha az dirençli olduğu ve yönün yukarı olduğu görülüyor. Yine de Chen, Bitcoin yerine piyasa değerine göre ikinci en büyük kripto para olan Ethereum‘u (ETH) satın almayı tercih ediyor.

Chen, Ether‘e olan ilgisini “ETH’nin The Merge güncellemesi nedeniyle BTC’den daha iyi performans gösterme potansiyelinin ayı piyasası koşullarından dolayı tam olarak gerçekleşmediğine inanıyorum. Ayrıca Web3 ve DeFi’nin kripto para piyasasındaki en büyük büyüme ve yenilik kaynağı olmaya devam edeceğine inanıyorum. Web3 ve DeFi’nin çoğunluğu ETH’yi temel katman olarak kullanıyor. BTC, ETH’ye göre düşük betalı güvenli liman parası olmaya devam edecek.” sözleriyle açıkladı.