Önde gelen bir ülkenin merkez bankası başkanı kripto para alanında yapılan bu uygulamaları hedef aldı ve insanlara uyarıda bulundu.

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https://coin-turk.com/bitcoinde-korkutan-5-madde-bunlar-asilirsa-fiyat-kanatlanip-ucabilirDünyanın farklı bölgelerinde yönetimlerden ve para merkezleri yetkililerinden her gün kripto para alanında açıklamalar gelmeye devam ediyor. İrlanda Merkez Bankası Başkanı Çarşamba günü yaptığı açıklamayla senatörlere gençleri hedef alan kripto reklamlarının yasaklanması gerektiğini söyledi.

Başkan Neden Endişeli?

Başkan GabrielMakhlouf, Oireachtas Finans Komitesi’ne kripto para birimlerinin İrlandalı bireysel müşteriler, özellikle de gençler üzerindeki etkisinden endişe duyduğunu söyledi.

Makhlouf sözlerine şöyle devam etti:

Paralarını kriptoya yatıran makul sayıda genç yetişkin var. Bu kesimi hedef alan rahatsız edici düzeyde bir reklamcılık var. Eğer bir yol bulursanız, bu gruba yönelik reklamların yasaklanmasını tavsiye ederim. Bu belirli bireyleri hedef almanın kötü bir şey olduğunu düşünüyorum, bu yüzden çok endişeliyiz.

Makhlouf komiteye görüşlerini belirtti. En bilineni Bitcoin olan kripto varlıklara yatırım yapan müşteriler için düzenleyici bir koruma olmadığını da sözlerine ekledi ve şunları söyledi;

Desteklenmeyen kripto esasen bir saadet zinciridir. İnsanları içine çekmeye çalışıyor, ilk hareket edenler parayı doğru fiyattan çıkarabilir.

Makhlouf O Mevzuatı İşaret Etti

Makhlouf, merkez bankasına sabit paralar, değerin altın gibi bir para birimine veya emtiaya bağlı olduğu kripto para birimleri ile ilgili düzenleyici yetkiler verecek olan yeni AB mevzuatına işaret etti.

Yeni AB yasalarının, suçu kolaylaştıran desteksiz kriptoyu kapsamayacağını söyledi. Makhlouf, komite’ye Avrupa Merkez Bankası’nın gelecek haftaki toplantısında faiz oranlarının artacağını söyledi ve ekledi:

Gelecek haftaki toplantımızda Aralık kararlarımıza benzer bir adım atarak ve ayrıca Mart toplantımızda faiz oranlarını artırmaya devam etmemiz gerekiyor.

Başkan’a göre, bundan sonra alınacak para politikası kararları şu anda hakim olan belirsizlik nedeniyle verilere bağlı olacak.

Bir örnek gösteren başkan geçen yazdan önce olduğu gibi faiz oranlarının negatif seviyelere dönme ihtimalinin azaldığını düşündüğünü ve o günler geride kaldığını belirtti. Makhlouf, faiz oranlarının 6’ya yükselip yükselemeyeceği sorulduğunda, ECB politika faiz oranlarının bu seviyelere ulaşması durumunda şaşıracağını belirtti.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısı ile risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.