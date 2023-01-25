Kripto dünyaların olaylı coin'inde yakımlar devam ediyor. 2 hafta önce 12 milyon olan yakım sayısı bu haftanın ortasında şimdiden 20 milyonu buldu.

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Terra Classic topluluğu, yakım oranını artırma çabalarının ortasında bir hafta içinde 20 milyondan fazla LUNC token yaktı. Terra Classic ağında çalışan doğrulayıcılar ve projeler, kripto borsası Binance’in LUNC yakma mekanizmasını Mart ayına kadar geçici olarak askıya almasının ardından milyonlarca LUNC token’ının yakmayı taahhüt ediyor.

Doğrulayıcılar Topluluk için Yakımlara Öncülük Ediyor

Çekirdek geliştirici Edward Kim tarafından önerilen yol haritasına göre Terra Classic’in yeniden canlanacağına inanan Terra Classic topluluğunun haftalık yakma işlemlerini takip ediliyor. Ayrıca, topluluk 2023 yılında milyarlarca LUNC token’ı yakmayı planlıyor.

Haftanın bitmesine daha birkaç gün varken, topluluk son 4 günde 20 milyondan fazla LUNC token’ı yakmış durumda. LUNC yakımları Ocak ayında bir önceki haftaya göre neredeyse 4 milyon artarak pozitif yönde bir hareket olduğunu gösterdi.

Haftanın en yüksek yakımı, 9 milyondan fazla LUNC token’ı yakan doğrulayıcı HappyCattyCrypto’dan geldi. Onu, her hafta milyonlarca token yakmayı hedefleyen Cremation Coin’in yaktığı 7,2 milyon LUNC token izliyor.

Doğrulayıcılardan LUNC DAO, yakma adresine 1,62 milyondan fazla LUNC token gönderdi. LUNC DAO, toplamda yaklaşık 435,79 milyon LUNC yakarak LUNC yakma işlemine en büyük beşinci katkıda bulundu. Geri kalan yakımlar, yakım adresine 1 milyon token gönderen en büyük katılımcı Yanis de dahil olmak üzere Terra Classic topluluğunun üyelerinden geldi.

Geçtiğimiz hafta, topluluk 16 milyonun üzerinde LUNC token’ı yaktı ve bu da bir önceki haftanın 12 milyon LUNC token’ına kıyasla 4 milyonluk bir artış anlamına geliyordu.

LUNC Topluluğu Önemli Teklifi Onayladı

Terra Classic çekirdek geliştiricisi Edward Kim tarafından sunulan 11310 sayılı teklif Terra Classic topluluğu tarafından oybirliğiyle kabul edildi. Teklif, blok zincirini v1.0.4’ten v1.0.5’e yükseltmeyi amaçlıyor ve gelecekteki yükseltmeleri mümkün kılmak için kodlar sunuyor.

Ayrıca, Ortak L1 görev gücünün Binance LUNC yakma mekanizmasını geri getirmek için gerekli değişiklikleri yapmasını sağlayacak. Terra Classic topluluğu bu değişiklikleri yapmazsa Binance LUNC yakma mekanizmasını durdurabilir. Bu yazının yazıldığı sırada, LUNC fiyatı son 24 saatte %5’in üzerinde bir düşüşle 0,0001705 dolardan işlem görüyordu.

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