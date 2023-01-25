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Kripto Yatırımcısının Gözü Onlarda! GALA, Mina, Aptos ve Raca Coin Yorum!

Kripto para yatırımcıları, özellikle Türk traderlar bu 4 altcoine yoğun ilgi gösteriyor. Peki kısa vadede hangi seviyeler görülebilir?
23:20
25 Ocak 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 3 Dakika

Bitcoin fiyatı 22 Ocak tarihinden bu yana üçüncü kez 22.300 dolar desteğini test etti ve yükseliyor. Gala ve Aptos gibi altcoinler ise Ocak ayında yatırımcılarını heyecanlandıran yükselişler yaşadı. Peki bu ayın yıldızları için ralli artık bitti mi? Bitcoin fiyatının sıradaki hedefi kaç dolar? Güncel veriler ve beklentileri ele alıyoruz.

GALA Coin Yorum

Gala Coin fiyatı dolar bazlı son 30 günde %163 artış gösterdi. Son 24 saat içinde GALA %5 düşüşle 0,048 dolar seviyesine geriledi. 2023’ün başında, oyun ve metaverse tokenleri kazanç açısından diğer altcoinlere göre daha iyi performans gösterdi. Ocak ayına dair iyimserlik yüksekti ve kripto paraların geneli için bir toparlanma zaten bekleniyordu. Gala Coin ekibi bu süreci iyi yönetti ve ilk olarak Gala Games 12 Ocakta yakım duyurusu yaptı.

Gala kendini Web3 dönüşümünün oyun merkezi olarak görüyor. Bugün devasa kullanıcı sayılarına ulaşan Steam gibi platformlara bir alternatif oluşturmak istiyor. Bunu şimdilik erken dönemde olsa da başarıyor. Ayrıca Gala Films ile pazarlama noktasında büyük bir adım da attı. Çekimlerine bu ay içinde başlanacak olan “RZR” filminin yapım ve dağıtımını üstelenen şirket token sahiplerinin heyecanını ciddi anlamda yukarı çekti.

Fiyat tahminlerine geçersek kısa vadede 0,045 dolar seviyesindeki desteğin korunması gerekiyor. Eğer bugün gelecek Tesla kazanç raporuyla piyasa düşüşünü sürdürürse 0,029 dolar ile 0,034 dolar bölgesinde bir destek bulmaya çalışacak. Ayrıca 0,052 dolarlık 200 günlük ortalama üzerinde haftalık kapanış yapmadığı sürece 0,056 dolarlık zirvenin başarısız bir teste dönüşme ihtimali yüksek görünüyor. Eğer piyasa hissiyatı iyileşir veya Gala Coin pozitif ayrışacak yeni bir duyuru yayınlarsa 0,069 dolara kadar yükselebilir. Yine de şimdilik coşku zayıfladı ve hemen tersine dönecek gibi görünmüyor.

Mina, Aptos ve Raca Coin

Mina Coin fiyatı son 1 ayda %40 arttı ve son 6 aylık dönemde %13 oranında düştü. Güne %17 yükselişle devam eden Mina Coin, Ethereum topluluğunun favori altcoinleri arasında yer alıyor. Bugün fiyat 0,55 doları test ettikten sonra aniden 0,66 dolara yükseldi. Destek seviyesi son kez test edildikten sonra Mina yükselişini başlattı. Ancak 0,66 dolar satıcılı bir bölge ve fiyat halen bu seviyenin üzerinde kapanış yapamadı. Eğer bu seviye aşılırsa 0,7 ve 0,92 dolar hedeflerine ulaşabilir. Geri çekilmesi halinde 0,55 ve 0,5 dolar destekleri önemli.

Aptos (APT) tam bir Solana katili ve 2022 yılında piyasaya sürüldüğü için potansiyelini gösterebileceği gerçek bir boğa sezonu görmedi. Bu APT Coin için önemli çünkü geçmiş yıllardan bildiğimiz bir şey var, topluluğun inandığı ve güzel hikayesi olan boğa sezonu görmemiş projeler çok büyük ralliler yapabiliyor. Aptos bunlardan biri ve FTX çöküşü sonrasında oldukça ucuzlamıştı. Son yükseliş etkileyici olsa da Solana benzeri çok fazla kurumsal yatırımcının bu projede kilitli tokenleri olduğunu unutmamalıyız. Uzun vadede kurumsalların kaçışı büyük satışları beraberinde getirebilir. Öte yandan yazı hazırlandığı sırada bile yükselişine devam eden 16 dolar üzerinde bir APT Coin var karşımızda. Eğer fiyat bu ivmeyi sürdürürse birkaç gün içinde 23,8 dolar seviyelerinde bir lokal zirve işaretleyebilir. RSI aşırı alım bölgesinde ve 16,3 dolar seviyesinin desteğe dönüştüğü senaryoda 19,19 ve 23,8 dolar hedefleri görülebilir.

Raca Coin tıpkı CEEK gibi Türk kripto para yatırımcısının yoğun ilgi gösterdiği altcoinlerden. Elbette bunun sebepleri var bazı projeler özellikle Türk yatırımcıları hedefleyen marketing çalışmaları yapıyor. Bu da bunun eseridir. RACA Coin son bir 1 yılda %87,6 oranında düştü. Bu ay yaşanan %19’luk toparlanma bile Bitcoin’in rallisinin yanında zayıf kaldı. Tüm piyasa yükseldiği için artan bir Raca Coin fiyatı var. Yazı hazırlandığı sırada 0.00021189 dolardan alıcı bulan Raca Coin için en yakın destek 0.00020997 dolardır. Piyasada iyimserlik yeniden hakim olursa 0.00022219 dolar ziyaret edilebilir.

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