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  •   Binance’ın BUSD’si Kan Kaybediyor! 1 Ayda 2 Milyar Dolar Eridi!

Binance’ın BUSD’si Kan Kaybediyor! 1 Ayda 2 Milyar Dolar Eridi!

Kripto para veri platformu CoinGecko'nun sağladığı verilere göre, BUSD'nin dolaşımdaki arzı Çarşamba günü 15,4 milyar dolara gerileyerek son 1 haftada 1 milyar dolar ve son bir ayda ise 2 milyar dolar azaldı.
09:07
26 Ocak 2023
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 3 Dakika

Kripto para borsası devi Binance‘in stablecoin’i BUSD, borsanın bu ayın başında ortaya çıkan sabitlenmiş token’ları Binance-peg BUSD’yi kapsayan kötü yönetim sorunları ve diğer olumsuzluklar nedeniyle değer kaybetmeye devam ediyor.

Binance’ı Çevreleyen Olumsuzluklar BUSD’yi Sarstı

Kripto veri platformu CoinGecko’ya göre, BUSD‘nin piyasa değeri 25 Ocak’ta 15.4 milyar dolara düşerek geçtiğimiz hafta 1 milyar dolar ve son bir ay içinde 2 milyar dolar düştü. Bu düşüş, kripto para rezervleriyle ilgili sağladığı verilerde hata yapılmasından endişelenerek kullanıcıların Binance’den para çekmek için harekete geçmesiyle 2022’nin Aralık ayının başında BUSD’nin piyasa değerinin 22 milyar dolardan düşüşünün devamı niteliğinde.

BUSD, New York merkezli fintech şirketi Paxos Trust tarafından Binance markası altında çıkarılan, nakit ve ABD Hazine bonosu rezervleriyle desteklenen, değeri ABD dolarına sabitlenmiş bir stablecoin’dir. Yatırımcılar, geleneksel itibari parayı kripto paralara dönüştürmek ve kripto para ticaretini kolaylaştırmak için aracı olarak stablecoin kullanır.

Son düşüş, kripto para borsasının Binance-peg token’ları olarak bilinen Wrapped’lanmış token türevlerini içeren hatalarla ilgili son haberlerin ortasında geldi. Bu ayın başında Blockchain araştırma şirketi ChainArgos, Binance-peg BUSD’nin 2020 ve 2021 yıllarında her zaman tam olarak rezervlerle desteklenmediğini tespit etti. Binance, ChainArgos’un tespitini doğrularken sorunun düzelttiğini açıkladı. Bloomberg’in borsanın müşteri fonlarını Binance-peg token’larının teminatı için kullandığını bildirmesi ise işin tuzu biberi oldu.

Öte yandan Binance’in bankacılık ortağı Signature Bank, kısa süre önce yaptığı açıklamada 1 Şubat’tan itibaren SWIFT kullanarak gerçekleştirilen 100 bin doların altındaki küçük para transferlerini durduracağını belirtmesi borsadaki bireysel yatırımcıların olumsuz yönde etkilenmesine neden oldu.

Tüm bu yaşananlar BUSD’nin şiddetli bir rekabetin olduğu stablecoin piyasasında rakiplerinin daha da gerisine düşmesine neden oldu. Kripto paraların performansını takip eden DefiLlama’nın sağladığı verilere göre BUSD bir ay içinde piyasa değerinin yüzde 11,3’ünü kaybederken rakipleri USDT yüzde 1,3 değer kazandı ve USDC sadece yüzde 1,9 değer kaybetti. Yine de BUSD, geçen yıl boyunca piyasa değerini artıran ilk üç stablecoin’den biri oldu.

Stablecoin Hegemonyası

Araştırma grubu CryptoCompare tarafından hazırlanan bir rapora göre, stablecoin’lerin piyasa değeri Ocak ayında üst üste 10 ay düşüş göstererek 137 milyar dolara geriledi.

CryptoCompare, kripto para piyasası genelindeki stablecoin hakimiyetinin Aralık ayında tüm zamanların en yüksek seviyesi olan yüzde 16,5’ten yüzde 12,4’e düştüğünü ve bunun yatırımcıların stablecoin‘lerden daha riskli varlıklara yöneldiğini gösterdiğini belirtti.

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