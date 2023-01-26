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Kripto para araştırma şirketi Arkham Intelligence, Polygon‘u (MATIC) için desteklemeye başladığını ve kullanıcılara Polygon Blockchain’i için on-chain’de (zincir üstü) cüzdanları izleme, takip etme ve işaretleme imkanı verdiğini duyurdu.

Polygon, Arkham Intelligence’dan Destek Aldı

Kripto para araştırma şirketi Arkham Intelligence, yılın ilk çeyreğinde Ethereum’un ardından destek sunmaya başladığı Blockchain’in Polygon olduğunu duyurdu. Arkham Intelligence, verilen desteğe ilişkin yaptığı açıklamada Disney, Starbucks ve Stripe ile olan ortaklıkları ve geniş kullanıcı tabanı nedeniyle ikinci Blockchain entegrasyonu olarak Polygon’u seçtiğini belirtti.

Ek Blockchain için sunulacak olan destek, veri analizi platformlarının cazibesini daha geniş kitlelere yayması bakımından önemli. DeFiLlama’ya göre, zincir üstü aktivite takibi artık birden fazla Blockchain’de kullanılmaya başladı ve kullanıcılar farklı Blockchain’lerde zincir üstü takip yapmayı istiyor. Bu noktada Polygon, Kilitlenen Toplam Değer’e (TVL) göre en büyük Layer 1 Blockchain’lerden biri.

Kripto para araştırma şirketi, gelecekte diğer Blockchain’ler için destek sunmayı planlıyor ve platformuna entegre edilmiş birden fazla Blockchain’e sahip olmanın “zincir üstünde araştırma yapmak için yeni olanakların önünü açtığı” görüşünde.

Kullanıcılar ARKM Token İle Ödüllendirilecek

Arkham Intelligence, geçen yıl platformu için özel beta testini başlatmıştı. Şu anda beyaz listedeki kullanıcıların ARKM token‘ını yayınlamak için kullanılacak yönlendirme bağlantılarını paylaşmasına izin veriliyor.

Arkham Yönlendirme Programı için gönderilen kabul e-postasında “ARKM token ağını başlattığımızda, bir yönlendirici olarak bağlantınızla kaydolan her kişi için doğrudan seçtiğiniz cüzdanınıza ARKM token’ları ile ödüllendirileceksiniz” ifadesi yer alıyor.

Öte yandan Arkham Intelligence, kısa süre önce Palantir ve ChatGPT‘nin ana şirketi OpenAI’nin kurucularının da dahil olduğu bir Seri A fonlama turunda yatırım aldığını açıklamıştı. Kripto para araştırma şirketi, belirli cüzdanları etiketlemek ve işlemleri izlemek için kullanılabiliyor. Ayrıca, kullanıcıların cüzdanların birbirleriyle nasıl bağlantılı olduğunu görmelerini sağlayan benzersiz bir görselleştiriciye sahip. Bu onu rakiplerinin önünde yer almasını sağlıyor.