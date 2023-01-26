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Son Dakika! Dev Kripto Para Borsasına Şok Ceza!

Dünyanın en büyük borsalarından biri milyonluk ceza aldı. Peki bu ne anlama geliyor?
11:40
26 Ocak 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

ABD’nin en büyük kripto para platformu şok bir cezayla karşı karşıya kaldı. Hollanda Merkez Bankası birkaç dakika önce duyurdu. Kripto para borsalarının yerel düzenleyicilerle yaşadığı ilk problem bu değil. Özellikle 2021 yılında Binance dahil birçok borsa onlarca ülkede faaliyetine ara vermek zorunda kalmıştı. Lisanssız hizmet veren platformların artık gözünün yaşına bakılmıyor.

Coinbase Son Dakika

ABD kripto para ticaret platformu Coinbase, Hollanda’da 3,3 milyon € ceza ödemek zorunda. Şirket bir süredir Hollanda’da De Nederlandsche Bank’a (DNB) kayıt yaptırmadan kripto hizmetleri sunuyordu. Düzenleyici kurum bu sebepten şirkete para cezası verdi. Eksik kayıt nedeniyle birçok borsa geçtiğimiz yıllarda ciddi cezalar ödemek zorunda kalmıştı.

Regülasyonlar son birkaç yıldır devletlerin üzerine eğildiği bir konu ve bugüne kadar borsalar özgürce her alanda faaliyet gösterebiliyordu. Özellikle Binance gibi global ölçekte parabolik büyüme yaşayan borsalar tüm dünyadaki vatandaşlara aynı hizmeti sunduğu için pastadan bu denli büyük bir dilime halen sahip. Ancak işler değişti. Devletler bir süredir kripto para alanında faaliyet gösterecek şirketlerin kendileri için belirlenen şartları sağlayarak lisans almalarını talep ediyor.

Kripto Para Düzenlemeleri

Her ülke henüz küresel bir yasal çerçeve oluşmadığı için kendi özelinde bazı zorunluluklar oluşturdu. Örneğin Türkiye ve ABD gibi birçok ülke Binance gibi borsaların ulusal versiyonlarının da oluşturulmasını talep etti. Binance CEO’sunun söylediği gibi bu likiditeyi bölse de mağduriyetlerin en aza indirilmesi için bir zorunluluktur. Binance global müşterileri aynı zamanda Türk vatandaşıysa Binance TR üzerinden de işlem yapabiliyor. Kapsamlı kripto düzenlemesinin ülkemizde mevcut gündem yoğun olduğu için seçimlerden sonra duyurulması bekleniyor.

Peki global borsaların yerel versiyonları kullanıcıya nasıl bir avantaj sağlıyor? Bunun en yakın örneği FTX çöküşüdür. Birçok ülkedeki mağdurlar parasını alamazken FTX TR, hali hazırda ülkemizdeki banka hesaplarını kullandığı ve yetkilileri burada yargılanacağı için müşteri bakiyelerinin önemli bir kısmını iade etti. FTX Japonya ve Bahamalar’daki FTX müşterileri için de aynı şeyi söyleyebiliriz. Daha da önemlisi FTX dolandırıcısı olduğu iddia edilen SBF, global borsa müşterilerinin mağduriyetini önemsemezken  FTX ABD müşterilerinin tüm bakiyelerini güvene almıştı.

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