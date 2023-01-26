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İflas Eden FTX İçin Şok Liste: Amazon, Apple, Google, Netflix ve Daha Fazlası

İflası ile kripto para piyasasını sarsan FTX'in borçlu olduğu alacaklıların tam listesi yayımladı. Listede onlarca dev teknoloji şirketinin ve devlet kurumunun ismi geçiyor. İşte o şirketler ve devlet kurumları.
12:39
26 Ocak 2023
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 2 Dakika

İflası ile kripto para piyasasını sarsan kripto para borsası FTX‘in borçlu olduğu alacaklıların tam listesi yayımladı. Listede onlarca dev teknoloji şirketinin ve devlet kurumunun ismi geçiyor. İşte o şirketler ve devlet kurumları.

Listede İsmi Geçen Şirketler ve Devlet Kurumları

FTX’in avukatları 25 Ocak günü geç saatlerde tam alacaklı listesini Delaware Bölgesi için Amerika Birleşik Devletleri İflas Mahkemesi’ne sundu. 115 sayfalık devasa dosyada, alacaklıların isimleri alfabetik sıraya göre detaylandırıyor. Listede, havayolları, oteller, hayır kurumları, bankalar, risk sermayesi şirketleri, medya kuruluşları ve kripto para şirketlerinin yanı sıra ABD ve uluslararası devlet kurumları yer alıyor.

Alacaklılar listesinde yer alan ve öne çıkan kripto para ve Web3 ile ilgili şirketler şu şekilde; Coinbase, Galaxy Digital, Yuga Labs, Circle, Bittrex, Sky Mavis, Chainalysis, Messari ve Binance.

Büyük teknoloji şirketleri Apple, Netflix, Amazon, Meta, Google, LinkedIn, Microsoft ve Twitter da alacaklılar listesine girmiş durumda. The New York Times, The Wall Street Journal ve CoinDesk de medya kuruluşları olarak adı geçen şirketler arasında.

ABD’nin çok sayıda eyalet kurumunun vergi daireleri ve federal İç Gelir Servisi (IRS) de listede yer bulmuş durumda. Diğerlerinin yanı sıra Japonya, Avustralya ve Hong Kong’daki devlet kurumları da alacaklılar listesinde yer alıyor.

FTX’in sadece büyük kuruluşlara değil, Nassau merkezli bir haşere kontrol şirketi ve bir peyzaj şirketi de olmak üzere irili ufaklı birçok şirkete borçlu durumda. Şirketin önceki halkla ilişkiler şirketi M Group da alacaklı olarak listede yer alıyor. FTX bu şirketi kendilerini temsil etmesi için tutmuştu ancak iflas başvurusunun ardından şirket FTX ile çalışmayı bıraktığını açıkladı.

Öte yandan mahkemeye sunulan 115 sayfalık dosyada FTX’in her bir alacaklıya ne kadar borcu olduğunu belirtilmiyor.

Lüks Harcamalar

FTX’in avukatları tarafından Kasım ayında sunulan önceki belgelerden hareketle kripto para borsasının bir milyondan fazla alacaklısı olabileceği tahmin ediliyordu.

2022’nin Aralık ayında Twitter’da paylaşılan bir yazıda, önceki bir FTX çalışanının şirketin gereksiz lüks harcamalar yaptığı belirtilmiş, bu harcamalar detaylandırılmıştı. Listede yer alan bazı şirketler borsanın lüks harcamalarına işaret ediyor; Kuzey Amerika ve Avustralya’nın dört bir yanından Uber Eats ve Doordash gibi şirketlerin yanı sıra Airbnb ve dünya çapında çok sayıda lüks otelin adı listede yer alıyor.

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