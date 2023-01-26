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Tüm Dünya Bunu Bekliyor! ABD İle Altcoin’in Arasındaki Dava Çıkmaza Mı Giriyor?

Tüm kripto dünyasının sabırsızlıkla sonuçlanmasını beklediği davada yeni gelişmeler yaşanmaya devam ederken her iki taraf da sonuçlanmasını istiyor.
12:00
26 Ocak 2023
Alican Ülker Yazar: Alican Ülker
Okuma Süresi: 3 Dakika

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) ile kripto para firması Ripple arasındaki hukuki anlaşmazlık üçüncü yılına girmiş olsa da, çözüm yakın olabilir. Her iki tarafın da XRP davasına ilişkin nihai belgelerini sunmasının ardından, Ripple ve SEC, diğer ilgili taraflarla birlikte, davanın nihai sonucunu etkilemesi muhtemel özet belgeleri ortaya koydu.

XRP Davasında Yeni Güncelleme

Son belgelerden önce, savunma avukatı James Filan, Amerika Birleşik Devletleri merkezli kripto firmasının, yatırım bankacısı beyan sahibi tarafından belirli gerçeklerin kamuya açıklanmasını gizlemeye çalışan bir dosyalamaya karşı dilekçe sunduğunu açıkladı.

Veriler, diğer şeylerin yanı sıra, adını, iş unvanını ve şirket adını içeriyor. Beyan sahibi, SEC’in özet yargı talebini desteklemek üzere gönüllü olarak beyanda bulunduğu için sorumluluktan muaf tutulması gerektiğini iddia ediyor.

Son haberlere göre, yatırım bankacısı beyan sahibi (IBD), Ripple’ın önergeye itirazına bir yanıt verdi. Resmi açıklamada, davalıların gerekçelerinden hiçbirinin, yatırım bankacısı beyan sahibinin özellikle hedeflenen yazılara izin verme konusundaki önemli gizlilik ve güvenlik endişelerinden daha ağır basacak kadar güçlü olmadığı belirtti.

İlk ve en önemlisi, Davalıların SEC tarafından düzenlenen bir kuruluşun çalışanı olan IBD’nin SEC’e beyanını gönüllü olarak verdiği yönündeki temel savunması, yazı iznini reddetmek için meşru bir gerekçe sağlamamakta.

SEC’e kayıtlı bir broker-bayi tarafından istihdam edilen IBD, şirketinin ana düzenleyici organı olarak hizmet veren SEC’in beyan talebini reddedemezdi. IBD’nin beyan vermeyi reddetmesi halinde SEC’in diğer seçeneği, söz konusu belgeyi doğrulamak için ifadesini almaya zorlamaktı. Bir tanığın iki seçeneğinin beyan vermek ya da ifade vermek olduğu bir durumda gerçekten gönüllü bir karar olamayacağını söylemeye gerek olmayabilir.

Öyle olsa bile, yazılanlar analiz edilirken gönüllülük dikkate alınmaz ve sanıklar bunun aksine hiçbir kanıt sunmamakta. Aksine, tarihsel içtihat ve yazılar için zorlayıcı gerekçeler olduğunda, özellikle de ihtilafa dahil olan diğer bireylerin güvenliği ve mahremiyeti söz konusu olduğunda, bu endişelerin diğer tüm faktörlerden öncelikli olduğunu açıkça göstermekte.

SEC Vs. Ripple Saga

Raporda ayrıca, mahkemenin bu davada tanıklara yönelik risklerin, belgelere dahil edilmiş olabilecek kimlik bilgilerinin çıkarılmasını gerektirecek kadar önemli olduğunu zaten kabul ettiği belirtilmekte. Bu yüksek profilli davada kamuya açık bir tanık olarak yatırım bankacısı beyan sahibi ve iş arkadaşları da benzer risklerle karşı karşıya kalabilir.

Sonuç olarak, devam etmekte olan SEC’in Ripple’a karşı olan davasında IBD’yi temsil eden firma aynı zamanda Ripple davasında IBD’yi temsil eden firma, davalıların argümanlarının mantıksal sonuçlarına kadar takip edilmesi halinde, gelecekteki herhangi bir hükümet soruşturmasını daha zor hale getireceğini iddia edildi. Anonimliklerini korumak isteyebilecek veya buna ihtiyaç duyabilecek bireylerin katılımı soruşturmacılar için son derece önemli olabilir.

Eğer bu gizlilik sağlanamazsa, işbirliği de yapılmayacaktır.

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