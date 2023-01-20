XRP için SEC davasının sonlanmıyor oluşu işleri gün geçtikçe daha da zorlaştırırken Bitcoin tarafından da darbeler yemeye devam ediyor.

Okuma Süresi: 3 Dakika

Ripple (XRP) piyasası, Bitcoin’in (BTC) 21.000 dolar seviyesinin altına düşmesinin ardından zayıfladı. Yazım saatine göre BTC’nin değeri 20.973 dolar iken, XRP’nin fiyatı 0,3882 dolar oldu ve iki kripto para arasında oluşan korelasyon yine dikkatleri çekti.

Hangi Destek Devam Edecek?

Dört saatlik grafikte, Göreceli Güç Endeksi (RSI) alt aralıktan geri çekildi ancak nötr çizgiye doğru hareket etmeye de devam etti. Yazım saatine göre RSI değeri 51’di ve ayılar daha fazla güç kazandıkça satın alma baskısı azaldıktan sonra piyasanın neredeyse nötr olduğunu gösteriyordu.

Dengedeki Hacim (OBV) de hafifçe düşerek kısa vadede sınırlı bir yükseliş ivmesine işaret etti. Bu nedenle, XRP 0,3867 dolar ve 0,3829 dolar desteklerinin altına düşerse aşağı yönlü harekete devam edebilir ve 0,3780 dolar seviyesine gelebilir. Bu seviyeler, kısa vadeli yatırımcılar için açığa satış hedefleri olarak hizmet edebilir.

Ancak, 0,3938 doların üzerine gerçekleşecek bir hareket düşüş tahminini geçersiz kılar. Böyle bir yükseliş, özellikle BTC 21.000 dolarlık bölgesini geri alırsa, XRP’yi 0,4053 dolarlık düşüş emri bloğunu hedefleyecek duruma getirebilir.

XRP’nin Aktif Adresleri Ve OI Azaldı

Coinglass’a göre, XRP’nin Açık Faizi (OI) düştü. XRP’ye vadeli işlem piyasasından daha fazla para aktığı için düşüş trendi momentumunun çok güçlü olduğunu gösteren fiyat düşüşü yaşandı. Bu nedenle, XRP toparlanmadan önce önümüzdeki birkaç saat içinde düşüş yaşayabilir.

Buna ek olarak, Santiment’in verileri aktif adreslerin son 24 saat içinde düştüğünü ve daha az hesabın XRP alım satımı yaptığını gösterdi. Bu da sınırlı bir yükseliş ivmesine yol açtı. Başka bir deyişle; mevcut piyasa yapısı ayılara daha fazla kaldıraç gücü verdi.

XRP’nin geliştirme faaliyeti de, negatif ağırlıklı duyarlılığın kanıtladığı gibi, yatırımcıların güveninin azalmasıyla birlikte keskin bir şekilde düştü. Dolayısıyla, bu ölçümler önümüzdeki birkaç gün içinde varlık için düşüş eğilimli bir görünüm ortaya koydu.

Bununla birlikte, yatırımcılar BTC hareketlerini ve RSI modellerini izlemeli. Orta aralıktaki RSI reddi, yavaşlayan bir düşüş trendi momentumuna işaret edebilir ve ayılar için riskleri en aza indirmek konusunda izlenmeye değer olacaktır. Benzer şekilde, BTC 21.000 doların üzerine çıkarsa, XRP boğaları 0,3938 dolar engelini aşmak için çaba gösterebilir.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısı ile risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.