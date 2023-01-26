Birçok altcoin FTX öncesi seviyeleri geri kazandı ancak bu kripto para değil. Sıradaki ralli burada başlayabilir.

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Kripto para piyasaları dün pozitif gelen Tesla kazanç raporunun ardından yeniden 1,05 trilyon dolar seviyesini geri kazandı. Bitcoin hakimiyeti bir miktar düşerken altcoinler toparlanıyor. BTC fiyatı yazı hazırlandığı sırada 23.000 doların üzerinde bulunuyordu. Dün ABD piyasalarının açılışıyla gelen düşüş hareketi aşırı şişen RSI seviyelerini toparladı. Altcoinlerde yeni sürprizler görülebilir.

Polkadot (DOT)

Ocak ayındaki ralliye rağmen Polkadot (DOT), FTX öncesi seviyelerine ulaşamayan birkaç varlıktan biri. Bu onu sıradaki patlamaya hazır kripto paralardan biri yapıyor. Eğer önümüzdeki birkaç gün/hafta içinde, özellikle de gelecek haftaki FOMC açıklaması güvercin tonda olursa DOT fiyatı FTX öncesi değerine ulaşabilir. 12 saatlik grafikte, Göreceli Güç Endeksi (RSI) 61 seviyesindeydi ve DOT’un yükselişte olduğunu gösteriyordu. OBV ve CMF işlem hacimlerinin hafifçe arttığını ve böylece DOT mevcut piyasasını güçlendirmeye yardımcı olduğunu gösteren yükselişler gösterdi.

Eğer pozitif görünüm devam ederse toparlanmanın ivmesi artacak ve boğaların 6,841 dolarlık genel direnç ile FTX öncesi 7,127 dolar seviyelerini hedeflediğini göreceğiz. Yazı hazırlandığı sırada %8’lik işlem hacmi artışıyla DOT fiyatı 6,4 dolarda bulunuyordu.

DOT Coin Yorum

Alternatif olarak, halen zayıf olan işlem hacmi ayıların son bir atakla boğaları yeniden devirmesini sağlayabilir. Böyle bir hareket, DOT‘u 6,178 dolar desteğinin altına iter ve yukarıdaki yükseliş senaryosu geçersiz kılınır. En kötü senaryoda fiyatı 5,6 ile 5,8 dolar arasındaki destek seviyesinde görebiliriz. Fonlama Oranında 23 Ocak civarında görülen keskin düşüş DOT’un son zirvesiyle aynı döneme denk geldi. Fiyatların 24 Ocak’ta daha da düşmesi Fonlama Oranında bir başka düşüşe yol açarak türev piyasasında talebin azaldığına işaret etti.

Ancak, bu yazının yazıldığı sırada Fonlama Oranı yukarı doğru hareket ederken hafif bir iyileşme kaydetti. İyileşme, yazı hazırlandığı sırada artan fiyatı destekliyor. Coinglass’ın da gösterdiği gibi artan açık pozisyon (OI) fiyatlardaki toparlanmayı daha da destekleyebilir. Yatırımcıların destek seviyelerini izleyerek makro ekonomik gelişmeleri göz önünde bulundurup DOT ile para kazanacağı günleri yakında görebiliriz.

Yarın açıklanacak ABD PCE verisi piyasanın genel hissiyatını değiştirebileceği için göz ardı edilmemelidir.