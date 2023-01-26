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Satoshi Nakamoto, Bitcoin’i geleneksel finans sistemindeki sorunlar nedeniyle bir alternatif olarak geliştirmişti. Nakamoto ilk bloğa “The Times 03/Ocak/2009 Şansölye Bankalar için İkinci Kurtarma Paketinin Eşiğinde” mesajını işte bu yüzden ekledi. Fakat Bitcoin onun tahmin ettiğinden daha farklı bir noktaya geldi. Şimdi Şansölyeler kripto paraları kurtarmak için çabalıyor.

Kripto Paraları Kucaklayın

Eski İngiltere Şansölyesi Philip Hammond, İngiltere’nin kripto paralar konusunda fırsatları kaçırmak üzere olduğunu düşünüyor. Eski Birleşik Krallık Maliye Bakanı Philip Hammond, ülkenin kendisini bir kripto merkezi olarak kurma konusunda bazı komşularının gerisinde kalmasına izin verdiğini söyledi. Financial Times’a verdiği bir röportajda, kripto saklama kuruluşu Copper’ın yeni başkanı olarak atanan Hammond, İngiltere‘nin dijital varlıklar için daha etkili bir düzenleyici rejim kurma çabalarını hızlandırması gerektiğini söyledi.

Geçtiğimiz yıl, şu anda başbakan olan o zamanki Şansölye Rishi Sunak, ülkenin ödeme sistemlerine stablecoinler gibi planlarla ülkeyi bir kripto merkezine dönüştürme hedeflerini ortaya koydu. Kriptonun nasıl yönetilmesi gerektiğine dair bir politika belgesi artık gecikmiş durumda, ancak mali hizmetler bakanı Andrew Griffith bu hafta bunun “aylar değil, kesinlikle haftalar içinde” hazır olacağını söyledi.

İngiltere Kripto Para

Sunak göreve geldiğinde kripto para yatırımcıları haklı bir sevinç yaşadı. Çünkü Rishi Sunak daha önce yaptığı kripto dostu açıklamalarla biliniyordu ve bu alandaki fırsatları ülkesinin kaçırmak istemediğini söyledi. Ancak yoğun küresel gündem İngiltere’nin kripto paralar konusunda henüz kapsamlı bir adım atmasına imkan vermedi. Eğer Griffith sözünde durursa önümüzdeki haftalarda bu konudaki ilk büyük adımı görebiliriz.

Hammond ayrıca şunları söyledi;

“İngiltere‘nin Brexit sonrası bu alanda lider olması gerekiyor. Geride kalmasına izin verdi. İsviçre daha ileride. AB de daha hızlı hareket ediyor. Ölçülü bir risk alma iştahı olmalı.”

Saklama kuruluşu, geçen yıl Finansal Davranış Otoritesi’ne (FCA) kayıt başvurusunu geri çekerek İsviçre’ye yönelen firmalar arasındaydı. Hammond bu hareketten FCA’nın yavaşlığını sorumlu tuttu ve Copper’ın gelecekte Birleşik Krallık’a dönmeyi umduğunu söyledi.

2016-2019 yılları arasında Birleşik Krallık‘ın şansölyesi (maliye bakanı) olan Hammond, 2021 yılında Copper’a danışman olarak katıldı.