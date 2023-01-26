Yakından takip edilen kripto para analisti ve stratejisti Kaleo, en büyük kripto para Bitcoin'in (BTC) mevcut fiyatlardan çift haneli bir yüzdede yükselebileceğine inanıyor.

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Yakından takip edilen anonim kripto para analisti ve stratejisti Kaleo, en büyük kripto para Bitcoin‘in (BTC) mevcut fiyatlardan çift haneli bir yüzdede yükselebileceğine inanıyor.

Analistin Ortaya Koyduğu Bitcoin Analizi

Anonim kripto para analisti Kaleo, 558 binden fazla Twitter takipçisine Bitcoin’in Kasım ayının sonunda başlayan düşüş trendinin üstesinden geldikten sonra hızla 30 bin dolara yükseleceğini söyledi.

Analistin dört saatlik grafikte Bitcoin’in öngörülen yörüngesinden en büyük kripto paranın Şubat ayında 30 bin dolar direnç seviyesinin üzerine çıkabileceğini öne sürdüğü görülüyor. Kaleo, analizine ilişkin yaptığı yorumda “Bitcoin’in buradan doğruca 30 bin dolara gideceğini bir kez daha hatırlatmak için buradayım.” ifadelerini kullandı.

BTC, bu yazının hazırlandığı sırada son 24 saatte yüzde 1,60 yükselişle 22 bin 992 dolardan işlem görüyor.

“Ethereum, Bitcoin’in Gölgesinde Kalacak”

Kaleo’ya göre, en büyük kripto para 30 bin dolar seviyesini hedeflerken ortaya koyduğu performans ile Ethereum‘dan (ETH) daha iyi performans gösterecek.

BTC karşısında ETH grafiğini analiz eden Kaleo’nun paylaştığı fiyat grafiği işlem çiftinin yüzde 30’un üzerinde düşüşle en son 2022 ortalarında kaydedilen bir seviye olan 0.0510 BTC’nin altına ineceğini gösteriyor.

ETH/BTC yüksek zaman dilimi desteğine dokundu ve sıçradı. BTC, 30 bin doların üzerine doğru hızla hareket ettiğinde bu durumun devam edeceğini düşünmüyorum.

ETH, bu yazının hazırlandığı sırada son 24 saatte kaydettiği yüzde 3,95 yükselişle bin 606 dolardan el değiştiriyor.

Bitcoin Hakimiyetinin Artmasını Bekliyor

Yakından takip edilen kripto para analisti ayrıca, piyasa değerine göre en büyük kripto paranın hakimiyet seviyesi yukarı doğru çıktıkça Bitcoin’in Ethereum dışındaki diğer altcoin’lerden daha iyi performans göstereceğine dikkat çekerek şunları söyledi: