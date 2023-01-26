Santiment paranın artık bu altcoinlere akacağını söyledi. Piyasa değeri düşük 8 kripto para diğerlerine göre çok daha büyük ralliler yapabilir.

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Kripto para yatırımcılarının piyasaya dair hissiyatı Ocak itibariyle nötr seviyenin üzerine çıktı ve korku azalıyor. 2022 yılında öyle büyük yıkımlar yaşadık ki herkes bu yılın çok daha iyi geçeceğine inanıyor. Üstelik geçtiğimiz yılki ara rallilerden farklı olarak artık yatırımcılar yükselişe daha fazla ikna oluyor. Santiment ise piyasa değeri düşük 8 altcoinin hızlı bir yükseliş dönemine girebileceğinden bahsetti.

2023 Kripto Boğası

Belki de Fed beklendiği gibi güvercine yakın tavır takınırsa önümüzdeki aylarda 2023 kripto para boğasının resmen başladığından bahsedeceğiz. Bitcoin yeni ATH seviyesine gidemeyecek olsa da 2023 yılında 40.000 dolarlık seviyelere ulaşabileceğine dair yaygın bir kanaat var. Geçtiğimiz yılın en büyük ayılarından Capo ile halen bu yükselişin eşi benzeri görülmemiş bir boğa sıçraması olduğunu söylüyor. Elbette zaman kimin haklı olduğunu gösterecek ve bugünden yarın için kesin konuşmak her zaman yanıltıcı olmuştur.

Bitcoin’in 40.000 dolarlı seviyeleri hedefleyeceği kesin değil ancak Santiment tarafından yayınlanan değerlendirme raporu özellikle piyasa değeri düşük 8 kripto paranın yakında devasa ralliler başlatabileceğini söylüyor.

2023 Altcoin Sepeti

Eğer piyasa değeri düşük potansiyeli yüksek bir altcoin sepeti oluşturacaksanız Santiment tarafından yayınlanan son rapor size ciddi anlamda fikir verebilir. Santiment’e göre, Ocak ayının ilk üç haftasında büyük hacimli altcoinlerin fiyatlarında görülen sıçramanın ardından para şimdi bir avuç düşük hacimli altcoine yöneliyor. Kripto analiz firması Santiment, Ribbon Finance (RBN), Smooth Love Potion (SLP) ve Marlin’in (POND) adres faaliyetlerinde bir artış gördüğünü belirtiyor.

“Ocak ayının ilk 3 haftasında Solana, Cardano ve Polkadot gibi büyük hacimli kripto paralar etkileyici geri dönüş manşetleri çekerken, paranın artık küçük hacimli kripto paralara yöneldiği görülüyor. Aktif adresler CBG, MITX, MTH, TRADE, PLSPAD, RBN, SLP ve POND için büyük artış gösteriyor.”

Kullanıcıların kripto yapılandırmalı ürünlere erişmesine yardımcı olmayı amaçlayan bir merkezi olmayan finans (DeFi) protokolleri paketi olan Ribbon Finance, yazı yazıldığı sırada 0,261 dolardan işlem görüyor. Piyasa değerine göre 194. sıradaki kripto para, son yedi günde %29’dan fazla artış gösterdi.

Axie Infinity (AXS) ekosisteminde ödül kazanmak ve çevrimiçi savaş oyununda yaratık satın almak için kullanılan bir token olan Smooth Love Potion, yazım sırasında 0,00288 dolardan işlem görüyor. Piyasa değerine göre 240. sıradaki kripto para geçtiğimiz hafta %9’dan fazla artış gösterdi.

Merkezi olmayan internet ve DeFi için ağ altyapısı sunan açık bir protokol olan Marlin, bu yazının yazıldığı sırada 0,00959 dolardan işlem görüyor. Piyasa değerine göre 320. sıradaki kripto varlığı geçtiğimiz hafta yaklaşık %12 artış gösterdi.

Zaman Santiment’i haklı çıkaracak mı? Bunu ancak yaşayarak göreceğiz. Ve haksız çıktıkları taktirde Santiment yatırımcıların zararını karşılamayacak. Yani mutlaka kendi araştırma de değerlendirmenizi de yaparak yatırım stratejilerinizi oluşturmalısınız.