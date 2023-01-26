Al / Sat
Play to Earn Oyunlar Metaverse NFT Web3


  • CoinTürk
  •   Santiment: Ralli Sırası Bu 8 Kripto Parada! Alarmlar Çalıyor, Para Bunlara Akacak!

Santiment: Ralli Sırası Bu 8 Kripto Parada! Alarmlar Çalıyor, Para Bunlara Akacak!

Santiment paranın artık bu altcoinlere akacağını söyledi. Piyasa değeri düşük 8 kripto para diğerlerine göre çok daha büyük ralliler yapabilir.
15:05
26 Ocak 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 3 Dakika

Kripto para yatırımcılarının piyasaya dair hissiyatı Ocak itibariyle nötr seviyenin üzerine çıktı ve korku azalıyor. 2022 yılında öyle büyük yıkımlar yaşadık ki herkes bu yılın çok daha iyi geçeceğine inanıyor. Üstelik geçtiğimiz yılki ara rallilerden farklı olarak artık yatırımcılar yükselişe daha fazla ikna oluyor. Santiment ise piyasa değeri düşük 8 altcoinin hızlı bir yükseliş dönemine girebileceğinden bahsetti.

2023 Kripto Boğası

Belki de Fed beklendiği gibi güvercine yakın tavır takınırsa önümüzdeki aylarda 2023 kripto para boğasının resmen başladığından bahsedeceğiz. Bitcoin yeni ATH seviyesine gidemeyecek olsa da 2023 yılında 40.000 dolarlık seviyelere ulaşabileceğine dair yaygın bir kanaat var. Geçtiğimiz yılın en büyük ayılarından Capo ile halen bu yükselişin eşi benzeri görülmemiş bir boğa sıçraması olduğunu söylüyor. Elbette zaman kimin haklı olduğunu gösterecek ve bugünden yarın için kesin konuşmak her zaman yanıltıcı olmuştur.

Bitcoin’in 40.000 dolarlı seviyeleri hedefleyeceği kesin değil ancak Santiment tarafından yayınlanan değerlendirme raporu özellikle piyasa değeri düşük 8 kripto paranın yakında devasa ralliler başlatabileceğini söylüyor.

2023 Altcoin Sepeti

Eğer piyasa değeri düşük potansiyeli yüksek bir altcoin sepeti oluşturacaksanız Santiment tarafından yayınlanan son rapor size ciddi anlamda fikir verebilir. Santiment’e göre, Ocak ayının ilk üç haftasında büyük hacimli altcoinlerin fiyatlarında görülen sıçramanın ardından para şimdi bir avuç düşük hacimli altcoine yöneliyor. Kripto analiz firması Santiment, Ribbon Finance (RBN), Smooth Love Potion (SLP) ve Marlin’in (POND) adres faaliyetlerinde bir artış gördüğünü belirtiyor.

“Ocak ayının ilk 3 haftasında Solana, Cardano ve Polkadot gibi büyük hacimli kripto paralar etkileyici geri dönüş manşetleri çekerken, paranın artık küçük hacimli kripto paralara yöneldiği görülüyor. Aktif adresler CBG, MITX, MTH, TRADE, PLSPAD, RBN, SLP ve POND için büyük artış gösteriyor.”

Kullanıcıların kripto yapılandırmalı ürünlere erişmesine yardımcı olmayı amaçlayan bir merkezi olmayan finans (DeFi) protokolleri paketi olan Ribbon Finance, yazı yazıldığı sırada 0,261 dolardan işlem görüyor. Piyasa değerine göre 194. sıradaki kripto para, son yedi günde %29’dan fazla artış gösterdi.

Axie Infinity (AXS) ekosisteminde ödül kazanmak ve çevrimiçi savaş oyununda yaratık satın almak için kullanılan bir token olan Smooth Love Potion, yazım sırasında 0,00288 dolardan işlem görüyor. Piyasa değerine göre 240. sıradaki kripto para geçtiğimiz hafta %9’dan fazla artış gösterdi.

Merkezi olmayan internet ve DeFi için ağ altyapısı sunan açık bir protokol olan Marlin, bu yazının yazıldığı sırada 0,00959 dolardan işlem görüyor. Piyasa değerine göre 320. sıradaki kripto varlığı geçtiğimiz hafta yaklaşık %12 artış gösterdi.

Zaman Santiment’i haklı çıkaracak mı? Bunu ancak yaşayarak göreceğiz. Ve haksız çıktıkları taktirde Santiment yatırımcıların zararını karşılamayacak. Yani mutlaka kendi araştırma de değerlendirmenizi de yaparak yatırım stratejilerinizi oluşturmalısınız.

Haberlerimizi Telegram kanalımızdan, Instagram, Facebook, Twitter hesaplarımızdan ve Youtube kanalımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
Geleceği Keşfetmek: En İyi AI ve Big Data Altcoin’leri
Geleceği Keşfetmek: En İyi AI ve Big Data Altcoin’leri
Bitcoin Halving Nedir? 5 Başlıkta Bitcoin Yarılanması!
Bitcoin Halving Nedir? 5 Başlıkta Bitcoin Yarılanması!
Kripto Para Yatırımcılarını Hedefleyen Sosyal Mühendislik Saldırı Yöntemleri!
Kripto Para Yatırımcılarını Hedefleyen Sosyal Mühendislik Saldırı Yöntemleri!
Stagflasyon Nedir, Olursa Ne Olur? Stagflasyon Döneminde Bitcoin ve Altcoin’ler
Stagflasyon Nedir, Olursa Ne Olur? Stagflasyon Döneminde Bitcoin ve Altcoin’ler
Kripto Kahininden Yatırımcılara 11 Tavsiye! Kazanmanın Sırları!
Kripto Kahininden Yatırımcılara 11 Tavsiye! Kazanmanın Sırları!
Paranızı Blockchain Teknolojisi İle Takip Edin!
Paranızı Blockchain Teknolojisi İle Takip Edin!
FTX, Binance ve SBF Hakkında Türk Kripto Kullanıcıları Ne Düşünüyor? Güncel Anket Sonuçları!
FTX, Binance ve SBF Hakkında Türk Kripto Kullanıcıları Ne Düşünüyor? Güncel Anket Sonuçları!
Bitcoin (BTC) Alınır Mı? 2023 Bitcoin Geleceği ve Son 2 Yılın Muhasebesi
Bitcoin (BTC) Alınır Mı? 2023 Bitcoin Geleceği ve Son 2 Yılın Muhasebesi
İlgili Yazılar
Charles Hoskinson’un, CoinDesk Tartışması Büyüyor! Başarılı Olacak Mı?
Charles Hoskinson’un, CoinDesk Tartışması Büyüyor! Başarılı Olacak Mı?
2018 Dibini Bilen Analistten Bu İki Altcoinde Yüzde 30’luk Düşüş Beklentisi!
2018 Dibini Bilen Analistten Bu İki Altcoinde Yüzde 30’luk Düşüş Beklentisi!
Son Dakika: Amazon Bombayı Patlattı! Kripto Para Dünyasında Şenlik Başlıyor!
Son Dakika: Amazon Bombayı Patlattı! Kripto Para Dünyasında Şenlik Başlıyor!
Dünya Devi Hedge Fon Yönetim Şirketinden Kritik Kripto Para Hamlesi!
Dünya Devi Hedge Fon Yönetim Şirketinden Kritik Kripto Para Hamlesi!
Kripto Para Kahininden Beklenen Yorum: Yüzde 487’lik Ralli Devam Edecek Mi?
Kripto Para Kahininden Beklenen Yorum: Yüzde 487’lik Ralli Devam Edecek Mi?
Altcoin’de Çılgın Yükseliş! Tam Yüzde 350 Arttı! Solana Katildinde Artış Devam Eder Mi?
Altcoin’de Çılgın Yükseliş! Tam Yüzde 350 Arttı! Solana Katildinde Artış Devam Eder Mi?
Beklenen Veriler Geldi! Bitcoin 23.800 Doları Geçerse Bu Altcoin’i Durdurmak Zor Olacak!
Gerçek Dünyaya Hoş Geldin Shiba Inu! Bu Proje Kripto Paralara Yeni Bir Boyut Getirecek!
Gerçek Dünyaya Hoş Geldin Shiba Inu! Bu Proje Kripto Paralara Yeni Bir Boyut Getirecek!
Çok Okunanlar

COINTURK TV
Son Teknik Analizler
Sessizlik Bozuluyor! Teknik Bu Altcoin’in Yüzde 78’in Üzerinde Yükselebileceğini Gösteriyor!
Bu Altcoin Kısa Vade Yüzde 25 Yükselebilir! Fakat Şartları Var!
Sürprizler Kapıda İşte Fiyat Hedefleri! Dogecoin, Shiba, XRP, Ethereum ve Solana Yorum!
2023’ün Gözde Altcoin’i İçin Meraklı Bekleyiş Başladı: Yüzde 50 Yükseliş İhtimali!
Boğa Formasyonu Oluştu! Bu Altcoin İçin Ralli Kapıda Olabilir!
Güncel NFT Haberleri
Togg’un 100. Yıl Özel Seri NFT’leri İçin Geri Sayım Başladı!
Durgunluğun Acısını Çıkarıyor! NFT İşlemlerindeki Artış O Altcoin’e Yaradı!
Kripto ve NFT Dolandırıcılığı Rug Pull Nedir?
Bu Proje Her Şeyi Değiştirecek! Yuga Labs Kolları Sıvadı Ve Adımını Attı!
Kral Geri Döndü! Bir Zamanların Lideriydi, Şimdi Sahne Yeniden Onun! Bakın Hangi Proje!
Güncel DEFI Gelişmeleri
Sıcak Gelişme! DeFi Altcoin Müjdeyi Verdi Fiyat Yükseldi!
Dikkat! Bu 5 Altcoin Tüm Hafta Boyunca Dikkatleri Üzerine Çekebilir! Bakın Listede Neler Var!
DeFi Altcoin’leri Güç Göstermeye Başladı! O Altcoin Rakiplerine Fark Attı!
Onlar Hala Vazgeçmiyor! Dev Kripto Para Yatırımı Duyuruldu! 1 Milyar Dolar Değerinde İtici Güç!
Kripto Para Piyasasının Göz Bebeğiydi! Şimdilerde Yüzüne Bakan Yok!
Editörün Seçtikleri
Bitcoin Haberleri
Yeni Başlayanlar İçin 12 Maddelik Kripto Para Başlangıç Rehberi
Bitcoin (BTC)
Bitcoin Grafiği ve Fiyatları
Bitcoin Haberleri
Bitcoin Dünyasında Dolandırıcılıktan Nasıl Uzak Dururum?
Blockchain Bilişim A.Ş. >> CoinTürk 2014-2023