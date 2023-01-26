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Beklenen ABD Verileri Şimdi Geldi! Kripto Paralar Yükselecek Mi?

Kripto paraların beklediği veri nihayet açıklandı. Peki bundan sonra ne olacak?
16:56
26 Ocak 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

Bu hafta gündem yoğun ve önümüzdeki hafta da kripto paralar için hareketli geçecek. Bugünün kritik verileri açıklandı. Yatırımcılar mevcut yükselişin devam etmesini temenni ediyor peki veriler bize ne söylüyor? ABD GSYİH ve İşsizlik Başvuruları kısa süre önce açıklandı. Önceki veriler ışığında bunlar önemli sinyaller veriyor.

ABD Verileri Açıklandı

Kritik ABD verileri açıklandı. ABD’nin son çeyrek Gayri safi yurt içi hasıla verisi beklenti üzerindeydi. Bu veri resesyon bekleyen uzmanları şaşırtacaktır. BlackRock dahil birçok trilyon dolarlık şirket 2023 yılında ABD ve küresel ekonomilerde resesyona işaret ediyordu. Beklenti altı gelen ve büyüyen GSYİH ise bunun tersini söylüyor.

  • GSYİH – Açıklanan: %2,9 (Beklenti: %2,6)
  • İşsizlik Haklarından Yararlanma – Açıklanan: 186K (Beklenti: 205K)

İşsizlik verisi beklenti üzerinde geldi ve GSYİH yükselişi ekonomideki soğumanın artık durmuş olabileceğini gösteriyor. Peki Fed bunu istiyor mu? Elbette istemiyor, eğer ekonomideki iyimser tablo devam ederse Fed’in tavan faizi %5,1 seviyesinden yukarı taşıması gerekebilir.

Kripto Paralar Yükselecek Mi?

Ön tahmine göre, geçen yılın son üç ayındaki büyüme esas olarak tüketici ve federal hükümet harcamalarından kaynaklandı. Veriler, ekonominin %3,2 büyüdüğü üçüncü çeyreğe kıyasla büyüme oranında bir düşüş olduğunu göstermektedir. Haberin ardından Bitcoin‘in fiyatı dalgalandı. Bitcoin 23.100 doların üzerindeyken 300 dolarlık bir kayıp yaşadı ve yazı hazırlandığı sırada 23.100 dolara geri döndü.

Caxton’da döviz analisti olan David Stritch şunları söyledi;

“Bu veri, 6 Ocak Tarım Dışı İstihdam’dan bu yana ABD’den gelen ilk somut veri olması nedeniyle büyük önem taşıyor”.

GSYİH, bir sonraki Federal Rezerv faiz kararı öncesinde önümüzdeki hafta açıklanacak ekonomik göstergelerin ilkini oluşturuyor ve PCE enflasyon göstergeleri de yarın açıklanacak. Önümüzdeki Çarşamba günü merkez bankasının faiz oranlarını 25 baz puan artırması bekleniyor. CME Group’un FedWatch aracı, 25 baz puanlık bir artış olasılığını %99,8 olarak göstererek hedef oranı %4,50-4,75’e çıkarıyor.

PMI verilerinin beklenti altı (ancak kritik 50 seviyesinin aşağısında) gelmesi Powell ve ekibini zorlayacak. Ekonomideki soğuma yavaşladı ancak Fed resesyon ve enflasyon arasında bir denge tutturmaya çalışıyor. Eğer yarınki PCE verisi de beklenti dolaylarında gelirse önümüzdeki hafta Fed’in 25bp artış sonrasında şahine yakın bir duruş sergilemesi gerekmeyecek. Düşmeye devam eden enflasyon ve hızını kaybetse de soğuyan ekonomi Fed’in daha fazla sıkılaşmadan kaçınmasına yardımcı olabilir.

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