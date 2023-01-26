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En büyük ikinci meme token olan Shiba Inu bu alanda ilkleri gerçekleştirmeye devam ediyor. 2021 yılında popülerliğini artıran altcoin, rakibi Dogecoin’e bile ilham kaynağı olacak adımlar atıyor. Popüler kripto para geçtiğimiz yılın son çeyreğinde Shibarium müjdesini vermişti ve beta sürüm yakında başlatılacak.

Shibarium Müjdesi

Önde gelen bir kripto para donanım cüzdanı şirketi Shiba Inu (SHIB)’nun blockchain projesine yönelik büyük yükseltmesini desteklemeyi planlıyor. Ledger, Shiba ekibi tarafından bu yıl piyasaya sürülmesi beklenen Shibarium adlı layer2 çözümü platformuna entegre edecek. Ledger’ın yeni Twitter AMA oturumunda bu konu gündeme geldi ve ekip şunları söyledi;

“Bizde “Yeni ETH katman 2 Shibarium için destek/hesap sağlayacak mısınız?” diye soruyorsunuz. Hey evet bu bizim yol haritamız. Güncellemeler için bizi izlemeye devam edin”

Bir başka donanım cüzdanı şirketi olan Trezor da Shabrium’u destekleme planlarını doğruladı. Trezor şunları yazdı;

“Merhaba, Ethereum layer2 ağlarını desteklediğimiz için Shibarium Trezor ürün yazılımında desteklenmelidir.”

Shibarium Ne Zaman?

Shibarium, Shiba Metaverse ve Shiba stablecoin hali hazırda Shiba Coin yatırımcıların heyecanla beklediği üç büyük gelişmedir. Bunlarla ilgili atılacak somut adımların fiyat üzerinde de ciddi pozitif sonuçlar doğurması bekleniyor. Yakın tarihli bir blog yazısında, proje Shibarium’un ne zaman piyasaya sürüleceğine dair belirli bir tarih vermiyor, ancak “piyasaya sürülmek üzere” olduğunu söylüyor. Aralık ayında da beta sürüm duyurusu için topluluğun yeni yılı beklemesi gerektiği söylenmişt. Buna göre artık Şubat ayı içinde büyük müjdenin açıklanması gerekiyor.

Shibarium, Ethereum (ETH) ağı üzerinde çalışacak ve aynı zamanda geliştiricilerin Shiba Inu blockchaininde DApp olarak bilinen merkezi olmayan uygulamalar oluşturmasını kolaylaştırmayı amaçlıyor. Shibarium geliştiricileri daha önce Bone ShibaSwap‘ın (BONE) ağı işletmek için kullanılan resmi dijital varlık olacağını duyurmuştu. BONE ile yapılan işlemler ise Shiba Coin yakımlarına imkân tanıyacak. Bu duyuruyla birlikte Shiba Inu ekosistemindeki BONE Tokenin fiyatı da artış yaşadı.

Layer2 alanında çok büyük bir rekabet var ve Shiba ekibinin rekabetten sıyrılmak için ne gibi özellikler getireceği merak konusu. Eğer bahsi geçen layer2 çözümü beklenen performansı gösteremezse Shiba Coin fiyatının da düşüş yaşaması muhtemeldir.