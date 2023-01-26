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30 Kası tarihindeki lansmandan bu yana yapay zekanın yorumları birçok alanda ilgi çekiyor hatta yapay zeka odaklı altcoinler enteresan yükselişler de yaşadı. Ancak unutulmamalıdır ki bu ChatGPT 2021 yılına kadar olan sonuçları kendi içinde yorumlayıp bazı sonuçlar açıklıyor. Yani her tahmini bugünün şartlarına göre makul olmuyor. Fakat son yorumları kripto yatırımcısının sevindirecek cinstendi.

Bitcoin ve Geleceği

Bitcoin’i merkezi olmayan cüzdanında tutan bir akıl hocası ve yazar olan Parman, ChatGPT’ye Bitcoin’in devlet tarafından çıkarılan itibari para birimlerinin sonunu getireceğini öğretti ve sonuçları bir Twitter başlığında paylaştı. Parman, botu Bitcoin konusunda “turuncuya boyadığını” ya da ikna ettiğini ve makine öğrenimi aracının “Artık bir Bitcoiner olduğunu” açıklıyor. Süreç oldukça basitti. Parman ilk olarak ChatGPT‘ye insanlığın merkez bankacılığını nasıl sona erdirebileceğini sordu. Ne de olsa Bitcoin 2008 mali krizinin gölgesinde yaratılmıştı; ve yaratılış bloğunda, belki de kurucu Satoshi Nakamoto’nun merkez bankacılığına olan nefretini gösteren “Şansölye bankalar için ikinci kurtarma paketinin eşiğinde” kelimeleri kazınmıştı.

ChatGPT, merkez bankacılığını sona erdirmenin bir yolunun şu olabileceğini açıklıyor;

“Merkezi olmayan dijital para birimleri”.

Nitekim bu Bitcoin’e çok benziyor. Parman, bottan soruyu iki kelimeyle yanıtlamasını istiyor ve bot da “finansın merkezsizleştirilmesi” yanıtını veriyor. Yani DeFi, merkez bankacılığının sonunu getirebilir.

Bitcoin Nasıl Başarılı Olacak?

Yazar Parman sonrasında yapay zekaya Bitcoin’in nasıl başarılı olabileceğini veya bunun için neler yapılması gerektiğini sordu. ChatGPT dört seçenek sıraladı: altın standardına dönüş, Bitcoin gibi alternatif para birimlerinin teşvik edilmesi, hükümet harcamalarının azaltılması ve hükümet algısının değiştirilmesi. Makine öğrenimi aracı artık kripto kullanımının fiat’ın sonunu getirebileceğini anladı, ancak Parman’a göre kripto doğru cevap değil. Bitcoin maksimalisti olan Parman, itibari para birimlerinin sonunu getirebilecek tek kripto paranın Bitcoin’in olduğuna inanıyor.

Sonuç olarak ChatGPT bir Bitcoin maksimalistini bugün mutlu etti ve yapay zeka gelecekte merkezi olmayan finansın itibari para birimlerini devireceğini söylüyor. Elbette bunu söylerken internetteki devasa bir kaynaktan besleniyor ve 2008 yılından bu yana Nakamoto bu idealin fitilini ateşlemişti. Şimdi bekleyip zamanın kimi haklı çıkaracağını görmek gerekiyor.