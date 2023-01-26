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  •   Beklenen Veriler Geldi! Bitcoin 23.800 Doları Geçerse Bu Altcoin’i Durdurmak Zor Olacak!

Beklenen Veriler Geldi! Bitcoin 23.800 Doları Geçerse Bu Altcoin’i Durdurmak Zor Olacak!

Dünyanın en büyük NFT projesine bağlı olan bu altcoin çıkışından sonra ciddi bir düşüş yaşamıştı. Şimdi ise yeniden toparlanmaya çalışıyor.
22:00
26 Ocak 2023
Alican Ülker Yazar: Alican Ülker
Okuma Süresi: 3 Dakika

ApeCoin (APE) 22 Ocak’tan bu yana 5,38 dolar ile 6 dolar arasında işlem görüyor. Ancak BTC’nin 23800 dolara yükselmesinin ardından bu aralığın üzerine çıktı ve 6,41 dolara ulaştı.

Ancak, BTC 23.800 dolar seviyesinin altına düşerek APE’nin de düşmesine neden oldu. Yazım saatine göre APE’nin değeri 6,11 dolardı ve negatif işlem rengiyle güne devam ediyordu. Bununla birlikte, BTC 23.000 dolarlık bölgeyi korursa APE bu aralıkta işlem görmeye devam edebilir.

APE’nin Fiyat Hareket Bölgesi Neresi?

Denge Hacmi (OBV) ve Göreceli Güç Endeksi (RSI) üç saatlik grafikte düşüşler gösterdi. Bu, işlem hacimlerinin düştüğünü ve satın alma baskısında bir düşüşe yol açtığını gösteriyor.

Ancak RSI değeri 61’di, dolayısıyla boğaların her an kontrolü ele alabileceğini gösteren yükseliş eşiği içindeydi. Bu nedenle, APE, özellikle BTC 23.000 dolar bölgesini korursa, 5.900 ila 6.410 dolar arasında işlem görebilir. BTC 24.000 dolar bölgesine hareket ederse, APE 6.41 doların üzerine çıkabilir ve 6.79 dolar seviyesini yeniden test edebilir.

Alternatif olarak, ayılar APE’yi 5,9 dolar civarında talep bölgesine daha da düşürebilir. Ancak bölgenin alt sınırı olan 5,69 doların altına inilmesi yukarıdaki önyargıyı geçersiz kılabilir. Düşüş 50 dönemlik EMA’da (üstel hareketli ortalama) veya 5,38 dolarda durabilir.

APE’nin Duyarlılığı Ne Durumda?

Santiment verilerine göre, APE’nin Borsa Akış Dengesi basın zamanında negatifti (-4833). Negatif bir Borsa Akış Dengesi, borsalardan girişten daha fazla APE çıkışı olduğunu gösterir ve kısa vadeli bir birikime işaret eder. Başka bir deyişle, APE’nin fiyat düşüşü diğer yatırımcılar için düşük fiyattan alım fırsatları sunmuş olabilir.

Ancak, düşen aktif saatlik adreslerin de işaret ettiği gibi işlem hacimlerindeki düşüş, fiyatların ani bir şekilde tersine dönmesini ya da toparlanmasını engelleyebilir. Böylece, 5,90 – 6,41 aralığında potansiyel bir fiyat konsolidasyonuna itibar kazandırabilir.

Buna ek olarak, APE’nin ağırlıklı hissiyatı yayın sırasında negatifti. Ancak olumsuz hava, son fiyat artışını engellemedi ve kısa vadeli fiyat hareketi yönünde önemsiz olabilir. Bu nedenle, yatırımcılar APE’nin fiyat hareketini ölçmek için BTC fiyat performansını takip edebilir.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısı ile risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.

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